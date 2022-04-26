Электромобили в Европе: сколько ждать заказанную машину?

Новых моделей электромобилей на европейском рынке хоть отбавляй, при этом сроки поставок их клиентам с каждой неделей только растут.

Почему так долго ждать заказанный электромобиль?

Сколько нужно ждать – список брендов и моделей

Сколько электромобилей и каких моделей продаётся в России?

Как ситуация в Европе повлияет на рынок автомобилей с традиционными двигателями в России?

Основные причины – неожиданно большой спрос, долгий ввод новых производственных линий, продолжающийся дефицит чипов и «спецоперация», которую власти России проводят в Украине – именно там в больших масштабах производятся кабели электропроводки.

Рост спроса на электрокары в Европе отчасти «обязан» и последствиям действий в Украине: в Старом Свете активно обсуждается нефтяное эмбарго на российское сырьё, а это двигает цены на традиционное топливо вверх.

КАКИЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА?

У Tesla, несмотря на долгожданный недавний запуск Gigafactory в Берлине, ситуация с доступностью моделей существенно ухудшилась: Model Y можно получить минимум через 6 месяцев (а в большинстве случаев нужно рассчитывать на 8 – 9 месяцев). Такие же сроки ожидания и младшей Model 3, а модели S и X сейчас вообще недоступны для заказа.

Tesla Model Y

Антирекорд – у Audi: если сейчас заказать Q4 e-tron или Q4 e-tron Sportback, нужно рассчитывать на поставку в сентябре – октябре 2023 года.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron Sportback

Практически такая же ситуация и у Skoda: модели Enyaq iV и Enyaq iV Coupe, соплатформенные с Audi Q4, не получить раньше, чем через 18 месяцев. А на заряженный Enyaq Coupe RS и вовсе остановили приём заказов.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV Coupe RS

Cupra Born, который по сути являет собой не что иное, как Volkswagen ID.3 с более спортивными настройками и свойственным новоявленному испанскому бренду дизайном, можно получить в лучшем случае через 10 месяцев после заказа. Сам же ID.3 придётся подождать ещё на пару месяцев больше.

Cupra Born

Другие новинки марки из Вольфсбурга – Volkswagen ID.4 и ID.4 GTX также доступны не ранее, чем через год. Сверхкомпактные Volkswagen e-Up, Skoda Citigo iV и SEAT Mii electric вообще исключены из программ продаж концерна.

Volkswagen ID.4 GTX

Испытать терпение придётся и поклонникам трёхлучевой звезды: компакт-кроссовер Mercedes-Benz EQA, при заказе сейчас, можно ждать только в начале марта 2023 года! По соплатформенному и более крупному EQB нет даже примерных дат. На европейских интернет-площадках, впрочем, можно найти такие машины – в большинстве случаев это бывшие демо-автомобили с небольшим пробегом и стоимостью ощутимо выше РРЦ нового.

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQB

Срок ожидания более крупного EQC, дебютировавшего в мае 2019 года, сейчас составляет 7 месяцев, а по только вышедшему на рынок люксовому лифтбеку EQS и вовсе нет никаких прогнозов.

Mercedes-Benz EQS

Постепенно уходящий с рынка Smart EQ fortwo можно получить чуть меньше, чем через год – а ещё недавно, до дебюта новой модели Smart 1, сроки ожидания электрической версии fortwo растягивались до 15 месяцев. «Старший» EQ forfour и вовсе недоступен для заказа.

Smart EQ fortwo

Недавно дебютировавший городской компакт Honda e – объявления о его продаже уже появляются и в России – ещё недавно нужно было ждать от пяти до шести месяцев. Новые сроки поставки – от 11 до 13 месяцев.

Honda e

Даже самый продаваемый до недавных времен электромобиль Европы, Renault Zoe, заказать сейчас вообще невозможно.

Renault Zoe

Остановки поставок затронули и новейший Megane 5-го поколения в исполнении E-Tech Electric, продажи которого формально стартовали в марте этого года.

Renault Megane E-Tech Electric

Более того – и подзаряжаемые гибриды Megane Grandtour E-Tech на базе модели уходящего 4-го поколения, увы, практически недоступны.

Renault Megane IV Grandtour E-Tech

При традиционной доле продаж в лизинг приоритет в заказах у европейских производителей в последние годы выстраивался вокруг корпоративных клиентов – но и в этом сегменте покупателям приходится адоптироваться: приём заказов остановлен и на электрический «каблучок» Renault Kangoo Z.E – новое поколение вышло на рынок всего год назад, и на семейство коммерческих автомобилей Master Z.E. с запасом хода до 244 километров.

Renault Kangoo Z.E.

Renault Master Z.E.

Корейские производители довольно долго оставались мало восприимчивыми к кризису микрочипов и кабелей, но новая экономическая действительность затронула и их: до недавнего времени проблемы с исполнением заказов касались только компактного кроссовера e-Niro, а теперь нельзя заказать и e-Soul.

Kia e-Niro

Пока ещё можно оформить договор на новейший Kia EV6 – он только что победил в европейском конкурсе «Автомобиль года», но и его доставят не ранее, чем через десять месяцев.

Kia EV6 – победитель европейского конкурса «Автомобиль года 2022»

У коллег по концерну схожая картина: отменяется возможность заказа моделей Hyundai Kona-e и Ioniq Electro. Более того, даже Ioniq 5, так благожелательно встреченный автомобильными журналистами Европы, увы, купить сейчас в нужной комплектации практически невозможно.

Hyundai Ioniq 5

Кризис с поставками в полной мере отражается на ценах «обычных» автомобилей – причем и на вторичном рынке тоже: по данным сервиса анализа цен и поиска автомобилей TheProfitMind, за последние 12 месяцев цены на автомобили с пробегом наиболее привлекательного сегмента до 5 лет почти на всех без исключения европейских рынка выросла на 11 – 12%.

ЧТО В РОССИИ?

По данным сервиса «Электронный Паспорт» и аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых электромобилей в России в 1 квартале 2022 года выросли более чем на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 827 единиц. Только 32% из них – модели, представленные на нашем рынке официально (Audi e-tron, BMW iX, Porsche Taycan, JAC iEV7S). Порядка половины (47%) электрокаров – разные модели Tesla. Суммарная доля остальных – чуть более 20%.

ЧТО МНЕ С ЭТОГО?

Сразу с началом «спецоперации» в Украине цены на все автомобили в России – речь далеко не только об электрокарах, а о машинах с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями – существенно выросли: почти на 50% в среднем на новые машины и более чем 30% на автомобили с пробегом. Дилеры жалуются на снижение клиентского трафика в несколько раз и некоторые уже начинают снижать цены.

Вероятность того, что цены вернутся на уровень «до 24 февраля» практически равна нулю: в ближайшие месяцы склады новых автомобилей постепенно будут уменьшаться, а вторичный рынок вряд ли сможет удовлетворить спрос: количество потенциальных покупателей в этом сегменте вырастет (часть переключится с поиска новых машин на автомобили с пробегом), а количество предложений при этом в лучшем случае останется на прежнем уровне или снизится. Те немногие в России, кто задумывался о самостоятельной покупке автомобиля в Европе, в таком же положении – рост цен в самой Европе и низкий реальный курс рубля делает такие покупки ещё дороже, чем цены на автомобили внутреннего рынка.

Будут ли цены расти дальше – сильно зависит от бренда. Модели, которые традиционно имели высокую остаточную стоимость, скорее всего подорожают к осени ещё на 10 – 15%.