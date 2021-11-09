В 2022 году на российском рынке ожидается более 10 новых моделей электрокаров

Недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», подсчитав число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, констатировали, что за последние 7 лет их число уменьшилось почти втрое (-32%). Но это в целом. А вот ситуация в сегменте электромобилей – прямо противоположная. Семь лет назад в нашей стране продавалось всего 6 моделей легковых автомобилей и LCV на электротяге, в 2021 году – уже 16, а на 2022 год, судя по заявлениям автопроизводителей, эта линейка увеличится еще как минимум на 10 моделей. Среди этих новинок – «электрички» таких брендов, как BMW, Mercedes, Volvo, Hyundai и ряд других.

Давайте вместе проведем «инвентаризацию» этих заявлений, сделанных официально за последние три-четыре месяца и посмотрим, какие же новинки приедут в Россию, подгоняя развитие рынка и не дожидаясь, пока для них подготовят инфраструктуру. Volvo. В конце августа стало известно, что компания Volvo планирует привезти в Россию электрокроссоверы Volvo XC40 Recharge. Однако в открытую продажу пока не пустит, а передаст их в свой фирменный сервис по подписке. Произойдет это уже в начале 2022 года. А чуть позже российские потребители смогут познакомиться с электрокроссовером Volvo C40 Recharge.

Hyundai. Корейский производитель пообещал, что в середине 2022 года россиянам предложит электрический хэтчбек Ioniq 5, а немного позже - седан Ioniq 6.

BMW. В планах компании BMW – удивить Россию своей самой мощной версией лифтбека i4 – M50 с 544-сильной силовой установкой. Но произойдет это не раньше лета.

Toyota. Не исключено, что старт немецкой «эмки» совпадет с началом продаж японского кроссовера Toyota bZ4X. Во всяком случае, представители Toyota объявили, что в середине 2022 года их «электричка» будет продаваться уже по всему миру.

Kia. Корейский автопроизводитель Kia пока не называет конкретных сроков по российскому старту своего электрокроссовера Kia EV6, презентация которого прошла весной 2021 года. Возможно, как и Volvo, сначала новинки появятся в сервисе по подписке. Однако уверенно заявлено, что приход модели на российский рынок случится в 2022 году.

Mercedes-Benz. Компания Mercedes-Benz официальных заявлений пока не совершала, однако возле некоторых крупных шоурумов в России уже установлены фирменные зарядные станции бренда, что позволяет предположить о скором старте «электричек» и здесь. Некоторые эксперты полагают, что первой электроновинкой бренда в нашей стране может стать лифтбек Mercedes-Benz EQS (электрический аналог S-класса).

И может даже, это случится, не дожидаясь 2022 года, под занавес 2021-ого. Во всяком случае, на официальном сайте российского представительства бренда модель анонсирована как «скоро в продаже». Вместе с другой моделью на электротяге - Mercedes-Benz EQE

УАЗ. Директор по маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн в сентябре рассказал представителям СМИ о том, что в феврале 2022 года УАЗ наладит производство электромобилей - это будут УАЗ «Хантеры». Интересно, что выпуск отечественного электромобиля сначала организовали за рубежом, в Чехии и только потом взялись переоборудовать конвейер в Ульяновске.

Geely. Известно, что Geely рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей Geometry C. Никаких дат пока не называется, но, вероятно, в начале 2022 мы их услышим. Тем более, что в Белоруссии на Geely Geometry C уже открыт прием заказов и там в продажу новинку планируют уже в четвертом квартале 2021 года.

Chery. Компания Chery хотела бы продавать электромобили в нашей стране и уже привезла в презентационных целях два своих кроссовера Tiggo e с запасом хода около 400 км. Однако пока не решила, какие электрокары из имеющейся линейки предложить россиянам. В Китае в настоящее время у компании Chery семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo e (Tiggo 4), Arrizo e (Arrizo 5), Tiggo 3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2). Судя по всему, намерения у производителя в отношении российского рынка для своих электрокаров весьма серьезны. Во всяком случае уже просочилась информация о том, что Chery прощупывает почву для возможности локализовать производство «электричек» в России.

Aurus. Серийный выпуск Aurus Komendant должен начаться в 2022 году. О том, что внедорожник может получить и электрическую версию, говорил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

Zetta. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал недавно представителям СМИ, что российский электромобиль Zetta проходит финальные испытания, а его серийный выпуск планируется до конца 2021 года. Соответственно, в 2022-ом модель может пополнить линейку электромобилей.