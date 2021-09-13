Сервис есть? А если найду? Обзор федеральных сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей

На середину 2021 года российский автопарк насчитывал более 45 миллионов легковых автомобилей. Согласитесь, цифра немаленькая. И многие из этих автомобилей нуждаются в регулярном техническом обслуживании и ремонте. Мы решили рассмотреть структуру рынка автосервиса в нашей стране, а также его участников, уделив при этом особое внимание федеральным сервисным сетям. Официальные дилеры У каждого официального дилера есть сервисный центр, где проводятся техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Такие центры занимают всего 4% от всех сервисных точек в России. Их главное преимущество в том, что официальные представители получают полную информацию по обслуживанию автомобиля, технологии ремонта и применяемым запчастям, говорится в отчете «Рынок автосервиса в России. Легковые автомобили». Уровень доверия к таким СТО у потребителей изначально высок. Независимые СТО Именно в эту категорию и входят крупные сервисные сети. Они не зависят от производителей, вправе самостоятельно определять перечень оказываемых услуг и ценовую политику. В отличие от официальных дилеров, специалисты таких центров способны взяться за ремонт автомобиля, независимо от его бренда. Как правило, такая сеть начинается с 2 – 3 постов. Эта довольно многочисленная категория – независимые СТО занимают 45% от общего объема рынка. Узкоспециализированные точки Такие СТО имеют, как правило, небольшую площадь и специализируются на одной или нескольких видах услуг. Например, это может быть шиномонтаж, автомойка, компьютерная диагностика или установка сигнализации. Таких станций большинство – 51%. Их преимущество в том, что мастера досконально разбираются в узконаправленной области, а значит вероятность ошибки при обслуживании уменьшается. Кстати, узкоспециализированные сервисы также представлены сетями. Их мы тоже рассмотрим далее. Механики-частники Как правило, частные мастера работают в гаражных боксах, а их клиентами являются владельцы машин старше 10 лет. Здесь потребители идут не на «имя» СТО, а к конкретному мастеру по рекомендации. Крупные российские сети независимых СТО

FIT SERVICЕ Пожалуй, это одна из самых больших сетей автосервисов. В 131 городе представлено 265 станций технического обслуживания. Помимо ремонта автомобилей, в компании есть автомойка, аварийные комиссары, эвакуатор, техническая помощь и многое другое. Кстати, первый офис открылся 13 лет назад – в 2008 году. Компания была основана дистрибьютором автозапчастей ROSSKO. 5 лет компания открывала собственные станции, а после стала работать по системе франчайзинга.

ВилГуд Сеть умных автосервисов – именно так компания себя позиционирует. Представительства есть в 16 городах нашей страны. Предлагают следующие категории услуг: диагностика автомобиля; техническое обслуживание, в том числе и плановое; различные работы с рулевым управлением и подвеской; шиномонтажные работы; установка различного дополнительного оборудования и многое другое. Для клиентов они предлагают двухлетнюю гарантию с сохранением заводской. Компания работает по франшизе, а суммарный оборот составляет более 1 миллиарда рублей.

ТОПСТО Эта сеть тоже работает по франшизе и на данный момент насчитывает около сотни партнеров в 15 городах. В том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе и Екатеринбурге. Специализируется на прохождении ТО уже около 9 лет. Помимо этого, компания занимается автострахованием.

5 koleso Эта сеть сервисных центров делает акцент на шиномонтаже. Она представлена в 14 городах. Всего насчитывается около 300 мастерских. Из предоставляемых услуг – ремонт шин, балансировка колес, дошиповка зимней резины, а также сезонное хранение колес – востребованный сервис на сегодняшнем рынке.

Белый сервис Еще одна крупная сеть автомастерских в нашей стране. На официальном сайте компании говорится о 38 городах присутствия и 64 автотехцентрах. Представлена в таких городах, как Москва (в т.ч. в Подмосковье), Екатеринбург, Владивосток, Казань и др. К слову, эта сеть также работает по системе франчайзинга. Здесь можно провести техническое обслуживание, ремонт тормозной системы, диагностику автомобиля и многое другое. Гарантия на ремонт – 6 месяцев. Кстати, стоимость услуг не зависит от региона – цены одинаковые.

Mobil 1 Центр Эта сеть сервисных центров названа в честь одноименного моторного масла. Центр создавался как сервис по замене масла. На сегодняшний день, кроме этой услуги, также проводят шиномонтаж; ремонт ходовой части, двигателя, коробки передач, выхлопной системы и предоставляют ряд других услуг. Сеть представлена в 14 регионах.

ЕвроАвто Это не только сеть СТО, но и сеть магазинов и складов автозапчастей. Здесь можно записаться на шиномонтаж, компьютерную диагностику, сделать развал-схождение и заправить автомобильный кондиционер. Сеть представлена в более чем 90 городах России и стран СНГ.

Bitstop Это узкоспециализированная сеть, которая делает акцент на автомобильных стеклах – проводят их замену, ремонт и тонировку. Кроме того, они производят и сами стекла. Всего насчитывается более 110 центров в 78 городах России.

Morendi Сеть Morendi занимается тюнингом автомобилей. Помимо внешних изменений, способны и на внутренние, а если быть точнее, то проводят чип-тюнинг (увеличение мощности двигателя путем изменения настроек блока управления). Филиалы компании есть в России, Китае, США, Европе и ряде других стран.

ТатКардан Это федеральная сеть, специализация которой понятна из названия – карданные валы. Компания занимается их производством и ремонтом. Представительства есть в Татарстане, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской и Самарской областях, а также в Башкирии.

Римэкс Римэкс позиционируют себя как сеть сервис-маркетов. Помимо сервисных центров, компания занимается продажей запасных частей и различными расходными материалами для автомобиля. Представлены в 8 городах: Екатеринбурге, Перми, Уфе, Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске, Березниках и Верхней Пышме. Предоставляют услуги шиномонтажа, по замене расходных материалов и легком ремонте.

Как видите, федеральных сетевых автосервисов немало. Этот бизнес довольно развит, ведь всегда автомобиль будет нуждаться в ТО, ремонте, диагностике и замене расходников. Как сервисные сети представлены в соцсетях? Надо сказать, что все сети, которые представлены в этом обзоре, довольно популярны у потребителей. У большинства из них – тысячи подписчиков в социальных сетях. Например, у Morendi в Instagram более 83 тысяч подписчиков, а у FIT SERVICЕ – 138 тысяч. Кстати, спикеров FIT SERVICЕ и не только вы сможете послушать на онлайн-конференции «АВТОСЕРВИС – 2021», которую 14 сентября проведет агентство «АВТОСТАТ». Подробности – здесь. Мы подробно изучили представительства сервисных сетей в Instagram и заметили, что у всех – разные подходы к ведению аккаунтов. Так, например, 4 из 12 ежедневно публикуют новые посты в своих лентах, остальные – реже. Если говорить об оформлении аккаунта, то 6 из них используют taplink (ссылка в профиле ведет на страницу с кнопками-ссылками), 4 – разместили в описании ссылку на свой сайт, а одна сеть (ТОПСТО) – ссылку на YouTube. Хотелось бы отметить, что у аккаунта 5 koleso прямо среди «кнопок» taplink размещена форма записи на сервис и форма обратного звонка. Интересный вариант. Подробнее – смотрите в таблице: