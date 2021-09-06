Новинки автосалона IAA MOBILITY: гости из будущего

Завтра, 7 сентября, в Мюнхене (Германия) открывает свои двери крупнейший международный автосалон International Motor Show (IAA MOBILITY). Он продлится до 12 сентября. Здесь ведущие автопроизводители традиционно представят свои последние модели и новинки. В выставке принимают участие более 1000 компаний из 35 стран мира. Общая выставочная площадь - порядка 230 тыс. кв.м. Автосалон планируется провести в оффлайн-формате, и посетители смогут не только увидеть гостей из будущего вживую, но какие-то из представленных образцов - даже протестировать. Некоторые бренды рассекретили свои новинки, которые привезли на IAA, продемонстрировав специалистам и автолюбителям наработки своих дизайнеров и конструкторов. Давайте вместе с представленными на выставке моделями посмотрим, какое будущее нас ждет... ACM Много места в небольшой упаковке: ACM City One - это компактный электромобиль, который разработан, чтобы быть особенно доступным и практичным. Он призван упростить электронную мобильность: все, что необходимо, - это небольшие батареи и простые варианты зарядки. Аккумуляторная система состоит из постоянно установленного литий-ионного аккумулятора и сменных батарей, похожих на корпус, которые вместе должны обеспечивать дальность действия до 240 километров. Визуально City One выглядит просто, но в нем быстро можно создать до 1450 литров объема места для хранения.

Audi С помощью трех исследований класса "люкс" Audi показывает, куда приведет ее путешествие в ближайшем будущем, одно из которых - на выставке IAA MOBILITY: Audi grandsphere. Развитие в сторону электрического и автономного вождения дает дизайнерам все больше возможностей

полностью переосмыслить интерьер автомобиля. Туристический седан класса "люкс" также должен продемонстрировать это: согласно Auto Motor und Sport, у него чрезвычайно просторный интерьер. При этом технически Audi grandsphere теоретически способен к автономному вождению на уровне 4 - в не слишком отдаленном будущем. Бензиновый двигатель и никаких мечтаний о будущем - это новый RS 3 в качестве спортбека и седана, который представляет собой компактный спортивный автомобиль мощностью 400 л. с. и максимальной скоростью 290 км/ч. Он также, вероятно, будет представлен на выставке IAA MOBILITY.

BMW В BMW также будет представлен взгляд в (ближайшее) будущее и показаны последние модели: здесь в центре внимания будут электромобили i4 и iX. На выставке также будет представлен X5 с топливным элементом, который BMW будет использовать в демонстрационных и испытательных целях в следующем году. Кроме того, купе 2 Серии, обновленные X3 и X4, а также Gran Coupe 4 Серии будут представлены на выставке IAA MOBILITY 2021, а также обновленный iX3. Электронный скутер CE 04 с дальностью поездки 130 километров и новыми решениями для подключения тоже является новинкой.

Городской трансформер Городская малолитражка, которая при необходимости уменьшается в размерах и вписывается в любое пространство - это, наверное, мечта каждого горожанина, ищущего парковочное место. Израильский стартап City Transformer представляет свое решение на выставке IAA MOBILITY: автомобиль с инновационным механизмом складывания. Это позволяет городскому трансформеру уменьшиться с размеров обычного автомобиля до ширины мотоцикла. Кроме того, он работает исключительно на электричестве, оптимально подключен к сети и поэтому также идеально подходит для использования в автопарках. Ожидается, что базовая модель будет стоить около 13 000 долларов США (примерно 11 000 евро) и уже может быть предварительно заказан за первоначальный взнос в размере 180 долларов США (около 152 евро). Видео - здесь.





Cupra Спортивное подразделение бренда Seat представляет концепт-кар, который сочетает в себе полностью электрическое вождение, экологичность и производительность с захватывающей эстетикой виртуального мира. Кроме того, Cupra, скорее всего, привезет в Мюнхен электрический спортивный автомобиль Born. Благодаря спортивному стилю и мощности до 231 л.с. он на голову выше своего собрата - Volkswagen ID.3.

Dacia Dacia представляет себя с совершенно новым фирменным стилем и логотипом, а также семиместным семейным автомобилем под названием Jogger. Эту роль ранее играл универсал Lodgy с высокой крышей. Также будут представлены обновленный Duster и весенний электронный автомобиль.

Ford В Мюнхене американская компания представит исключительно электрифицированные транспортные средства, такие как Mustang Mach-E с аккумулятором, гибридный модуль Kuga (PHEV) или Puma с мягким гибридом. Но основное внимание уделяется Ford Mustang Mach-GET, самой мощной версии полностью электрической серии Mustang Mach-E мощностью 487 л.с. По крутящему моменту GT превосходит все серийные модели, которые Ford предлагал в Европе на сегодняшний день. 860 Нм позволяют набрать скорость от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. При емкости аккумулятора 98,7 кВтч на одной зарядке возможно проехать до 500 километров.

Hyundai Корейцы фокусируются на мобильности с нулевым уровнем выбросов, и, в частности, на водороде. Однако также на выставке будут проведены тест-драйвы с электрическими моделями Ioniq 5, Nexo и Kona Electric.

Kia Kia анонсирует мировой дебют нового гибрида Sportage с подключаемым модулем. Это впервые, когда бренд демонстрирует версию кроссовера, разработанную специально для европейского рынка. Kia также фокусируется на полностью электрических приводах на выставке IAA MOBILITY. V6 будет представлен в качестве европейской премьеры - первого Kia на платформе, специально разработанной для электроприводов. Помимо прочего, он предлагает сверхбыструю зарядку за 4,5 минуты (для дальности поездки на 100 километров).

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz планирует представить пять электронных автомобилей на выставке IAA MOBILITY. Так, EQE - такого же размера и комфорта, как и E-Class, но будет чисто электрическим. Кроме того, появится первый роскошный седан на батарейках от Mercedes-AMG и роскошный концепт-кар Mercedes-Maybach. Также состоится европейская премьера EQB и нового автомобиля от Smart (см. ниже). С концептом EQT фургоны Mercedes-Benz представляют предварительный просмотр первого автомобиля премиум-класса для семей и частных клиентов: T-Class и его полностью электрический вариант. Слухи также говорят об электрической версии легендарного G-Class. Еще будут представлены модели с обычным приводом, такие как вездеходная версия универсала C-Class и бронированная версия S-Class.

Микролиния Из Швейцарии приходит преемник Isetta по духу: маленький, сферический, уютный - в отличие от оригинала 1950-х годов, однако с электроприводом.

MINI В дополнение к успешным моделям, чисто электрическому MINI Cooper SE и подключаемой гибридной модели MINI Cooper SE Countryman ALL4, британская дочерняя компания концерна BMW Group представляет физическую версию Urbanaut: здесь MINI показывает, как автомобиль может адаптироваться к различным потребностям - даже вдали от вождения - с различными концепциями пространства.

Renault На выставке состоится мировая премьера электромобиля Renault Megane E-Tech. Кроме того, французский автопроизводитель также представит прототип R5 (с сильным ретро-влиянием небольшого автомобиля 80-х годов) и его линейку электронных технологий. Бренд мобильности Renault Mobilize представляет Mobilize Limo - свою первую модель легкового автомобиля для индивидуальных пассажирских перевозок и такси. Четырехдверный седан с чисто аккумуляторным питанием будет предлагаться коммерческим и частным перевозчикам на отдельных международных рынках по гибким тарифам в качестве полного пакета услуг по мобильности и обслуживанию.

Volkswagen Новый T7, обновленный Polo, небольшой купе-внедорожник Taigo и линейка ID почти наверняка будут представлены на выставке IAA. Кроме них, можно будет еще увидеть ID.5, вариант купе ID.4, спортивный GTX (но все еще в камуфляже).

Это лишь малая часть того, что заявлено в новостных блоках организаторов выставки. Например, известно, что Smart претерпевает удивительное изменение имиджа: за полной электрификацией теперь последует первый внедорожник. С длиной около четырех метров, задним сиденьем и полностью электрическим приводом. Электромобиль является результатом сотрудничества Mercedes-Benz и Geely. А что касается Porsche, в Instagram немецкий автопроизводитель из Цуффенхаузена опубликовал видеоролик с изображением передней части автомобиля, который сильно напоминает Taycan, объявляя о дебюте концепт-кара, ориентированного на будущее.