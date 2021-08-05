Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Летняя Олимпиада, которая была запланирована в 2020 году, проходит ровно через год – всему виной пандемия коронавируса, которая то набирает, то сбавляет свои обороты. Российским атлетам непросто – Международный олимпийский комитет запретил нашим спортсменам выступать под флагом своей страны. Официальная версия – нарушение антидопинговых правил. Поэтому наши олимпийцы выступают под флагом Российского олимпийского комитета. А вместо гимна – музыка П.И. Чайковского. Однако, страна своих героев не забывает и в качестве приза подарит денежное вознаграждение и автомобили. Вот о них мы и поговорим.
Сколько заработают российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио?
Чемпионы Игр получат по 4 млн рублей. Спортсменов, занявших второе место, наградят 2,5 млн рублей. «Бронзовым» медалистам полагается по 1,7 млн рублей. Кроме того, каждый из них получит автомобиль. Какой – секрет пока не раскрывается, и мы можем лишь предположить. Давайте посмотрим, какие машины наши спортсмены получали на прошлых Олимпийских играх?
2018 год – Южная Корея, Пхенчхан (зимние Олимпийские игры)
Тогда нашим спортсменам были подарены автомобили BMW – X6, X5 и X4. Чем драгоценнее медаль, тем «серьезнее» автомобиль.
2016 год – Бразилия, Рио-де-Жанейро (летние Олимпийские игры)
В 2016-м также были BMW. Золотые медалисты получили X6, серебряные – X5. Бронзовым же достался X3.
2014 год – Россия, Сочи (зимние Олимпийские игры)
А вот в 2014-м были автомобили Mercedes-Benz различного класса – G, ML и GLK.
2012 год – Великобритания, Лондон (летние Олимпийские игры)
В том году олимпийцам вручали модели Audi. За «золото» полагался А8, за «серебро» – А7 Sportback, а «бронзовые» медалисты получили A6.
2010 год – Канада, Ванкувер (зимние Олимпийские игры)
Чемпионы и призеры Ванкувера тоже получили «ауди», но другие модели. Спортсмены, занявшие первое место, стали обладателями Q7, второе – Q5. Те, что оказались на третьем месте, получили ключи от Allroad.
Что будет на этот раз?
Как видим, пять предыдущих Олимпиад нашим спортсменам дарили автомобили. Но практически каждый раз это были разные марки и модели. Исключение лишь составляют последние 2 игры, где медалистам дарят BMW. Вполне возможно, что и на этот раз им в подарок преподнесут точно такие же авто.
Однако, обратим внимание на то, что в 2014 году был другой бренд – Mercedes-Benz. В том же 2014 году вступает в силу закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» (закон о госзакупках). Одно из условий участия в госзакупках – производство товаров должно быть локализовано на территории российской Федерации». Поэтому ни в 2016 году, ни в 2018-м наши спортсмены никак бы не смогли получить «мерседесы», так как их производство у нас в стране началось лишь в 2019 году. Интересно, будет ли данный бренд на этот раз выбран в качестве подарка?
Кстати, не так давно в России стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. Не хотим ни на что намекать, но кто знает… В общем, давайте подождем – тогда и станет известно, на каких автомобилях уедут наши атлеты с Красной площади.
Также заявлено, что автомобили чемпионам и призерам будут вручены от Фонда поддержки олимпийцев, он является некоммерческой организацией, которая, в свою очередь, тоже подчиняется закону о госзакупке.
Регионы – в тренде
Регионы, в которых живут и тренируются спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, тоже стараются наградить их. Среди подарков, помимо прочего, вполне могут быть и автомобили. И такая практика уже была. Например, в 2016 году Глава Ингушетии подарил олимпийскому чемпиону по дзюдо Хасану Халмурзаеву и его тренеру Юнусу Оздоеву автомобили Mercedes-Benz и Toyota соответственно. Кроме того, им были вручены ключи от квартир.
В том же году, но уже в Самарской области, гандболисткам сборной России, которые победили на Олимпиаде, были подарены высокие хэтчбеки LADA XRAY. В Тольятти гандбол является ведущим видом спорта. Автомобили вручили президент компании и губернатор области.
Спортсменам не нужны автомобили?
Практически каждый раз после того, как спортсменам дарят автомобили, в СМИ появляются сообщения, что они выставляют машины на продажу. Давайте выясним, почему чемпионы продают подаренные им транспортные средства.
Первая причина – это высокая стоимость содержания авто. Обслуживание, страховка, налог премиум-машин стоят немалых денег. Именно поэтому с подаренным автомобилем в 2016 году распрощалась двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. По этой же причине подаренный в 2014 году автомобиль Mercedes-Benz продал прославленный фигурист Максим Траньков. Он напомнил, что, помимо высокой стоимости содержания внедорожника, авто попадает при этом под «налог на роскошь».
Вторая причина – благотворительность. Большинство спортсменов - люди не бедные, и у них уже есть автомобиль, который им по душе. Чтобы не складировать «железо», они принимают решение отдать вырученные деньги тем, кто в них действительно нуждается.
Еще одна фигуристка и победительница сочинской Олимпиады Екатерина Боброва продала свой Mercedes-Benz. Часть денег она направила на благотворительность.
С этой же целью машину продал олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Илья Ковальчук. Деньги он отдал 13-летнему Якову Любченко, которому требовалась замена сустава на ноге.
Будут ли продавать свои автомобили нынешние чемпионы – покажет время.
Фото: благотворительный фонд «Спаси жизнь», Спорт-Экспресс, ИТАР-ТАСС, АВТОВАЗ