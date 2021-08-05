Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Летняя Олимпиада, которая была запланирована в 2020 году, проходит ровно через год – всему виной пандемия коронавируса, которая то набирает, то сбавляет свои обороты. Российским атлетам непросто – Международный олимпийский комитет запретил нашим спортсменам выступать под флагом своей страны. Официальная версия – нарушение антидопинговых правил. Поэтому наши олимпийцы выступают под флагом Российского олимпийского комитета. А вместо гимна – музыка П.И. Чайковского. Однако, страна своих героев не забывает и в качестве приза подарит денежное вознаграждение и автомобили. Вот о них мы и поговорим.

Сколько заработают российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио?

Чемпионы Игр получат по 4 млн рублей. Спортсменов, занявших второе место, наградят 2,5 млн рублей. «Бронзовым» медалистам полагается по 1,7 млн рублей. Кроме того, каждый из них получит автомобиль. Какой – секрет пока не раскрывается, и мы можем лишь предположить. Давайте посмотрим, какие машины наши спортсмены получали на прошлых Олимпийских играх?

2018 год – Южная Корея, Пхенчхан (зимние Олимпийские игры)

Тогда нашим спортсменам были подарены автомобили BMW – X6, X5 и X4. Чем драгоценнее медаль, тем «серьезнее» автомобиль.

2016 год – Бразилия, Рио-де-Жанейро (летние Олимпийские игры)

В 2016-м также были BMW. Золотые медалисты получили X6, серебряные – X5. Бронзовым же достался X3.

2014 год – Россия, Сочи (зимние Олимпийские игры)

А вот в 2014-м были автомобили Mercedes-Benz различного класса – G, ML и GLK.

2012 год – Великобритания, Лондон (летние Олимпийские игры)

В том году олимпийцам вручали модели Audi. За «золото» полагался А8, за «серебро» – А7 Sportback, а «бронзовые» медалисты получили A6.

2010 год – Канада, Ванкувер (зимние Олимпийские игры)

Чемпионы и призеры Ванкувера тоже получили «ауди», но другие модели. Спортсмены, занявшие первое место, стали обладателями Q7, второе – Q5. Те, что оказались на третьем месте, получили ключи от Allroad.