Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио? | АВТОСТАТ

Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

0

Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Летняя Олимпиада, которая была запланирована в 2020 году, проходит ровно через год – всему виной пандемия коронавируса, которая то набирает, то сбавляет свои обороты. Российским атлетам непросто – Международный олимпийский комитет запретил нашим спортсменам выступать под флагом своей страны. Официальная версия – нарушение антидопинговых правил. Поэтому наши олимпийцы выступают под флагом Российского олимпийского комитета. А вместо гимна – музыка П.И. Чайковского. Однако, страна своих героев не забывает и в качестве приза подарит денежное вознаграждение и автомобили. Вот о них мы и поговорим.

Сколько заработают российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио?

Чемпионы Игр получат по 4 млн рублей. Спортсменов, занявших второе место, наградят 2,5 млн рублей. «Бронзовым» медалистам полагается по 1,7 млн рублей. Кроме того, каждый из них получит автомобиль. Какой – секрет пока не раскрывается, и мы можем лишь предположить. Давайте посмотрим, какие машины наши спортсмены получали на прошлых Олимпийских играх?

2018 год – Южная Корея, Пхенчхан (зимние Олимпийские игры)
Тогда нашим спортсменам были подарены автомобили BMW – X6, X5 и X4. Чем драгоценнее медаль, тем «серьезнее» автомобиль.

2016 год – Бразилия, Рио-де-Жанейро (летние Олимпийские игры)
В 2016-м также были BMW. Золотые медалисты получили X6, серебряные – X5. Бронзовым же достался X3.

2014 год – Россия, Сочи (зимние Олимпийские игры)
А вот в 2014-м были автомобили Mercedes-Benz различного класса – G, ML и GLK.

2012 год – Великобритания, Лондон (летние Олимпийские игры)
В том году олимпийцам вручали модели Audi. За «золото» полагался А8, за «серебро» – А7 Sportback, а «бронзовые» медалисты получили A6.

2010 год – Канада, Ванкувер (зимние Олимпийские игры)
Чемпионы и призеры Ванкувера тоже получили «ауди», но другие модели. Спортсмены, занявшие первое место, стали обладателями Q7, второе – Q5. Те, что оказались на третьем месте, получили ключи от Allroad.

Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Что будет на этот раз?

Как видим, пять предыдущих Олимпиад нашим спортсменам дарили автомобили. Но практически каждый раз это были разные марки и модели. Исключение лишь составляют последние 2 игры, где медалистам дарят BMW. Вполне возможно, что и на этот раз им в подарок преподнесут точно такие же авто.

Однако, обратим внимание на то, что в 2014 году был другой бренд – Mercedes-Benz. В том же 2014 году вступает в силу закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» (закон о госзакупках). Одно из условий участия в госзакупках – производство товаров должно быть локализовано на территории российской Федерации». Поэтому ни в 2016 году, ни в 2018-м наши спортсмены никак бы не смогли получить «мерседесы», так как их производство у нас в стране началось лишь в 2019 году. Интересно, будет ли данный бренд на этот раз выбран в качестве подарка?

Кстати, не так давно в России стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. Не хотим ни на что намекать, но кто знает… В общем, давайте подождем – тогда и станет известно, на каких автомобилях уедут наши атлеты с Красной площади.

Также заявлено, что автомобили чемпионам и призерам будут вручены от Фонда поддержки олимпийцев, он является некоммерческой организацией, которая, в свою очередь, тоже подчиняется закону о госзакупке.

Регионы – в тренде

Регионы, в которых живут и тренируются спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, тоже стараются наградить их. Среди подарков, помимо прочего, вполне могут быть и автомобили. И такая практика уже была. Например, в 2016 году Глава Ингушетии подарил олимпийскому чемпиону по дзюдо Хасану Халмурзаеву и его тренеру Юнусу Оздоеву автомобили Mercedes-Benz и Toyota соответственно. Кроме того, им были вручены ключи от квартир.

В том же году, но уже в Самарской области, гандболисткам сборной России, которые победили на Олимпиаде, были подарены высокие хэтчбеки LADA XRAY. В Тольятти гандбол является ведущим видом спорта. Автомобили вручили президент компании и губернатор области.

Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Спортсменам не нужны автомобили?

Практически каждый раз после того, как спортсменам дарят автомобили, в СМИ появляются сообщения, что они выставляют машины на продажу. Давайте выясним, почему чемпионы продают подаренные им транспортные средства.

Первая причина – это высокая стоимость содержания авто. Обслуживание, страховка, налог премиум-машин стоят немалых денег. Именно поэтому с подаренным автомобилем в 2016 году распрощалась двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. По этой же причине подаренный в 2014 году автомобиль Mercedes-Benz продал прославленный фигурист Максим Траньков. Он напомнил, что, помимо высокой стоимости содержания внедорожника, авто попадает при этом под «налог на роскошь».

Какие автомобили получат российские чемпионы и призеры Олимпиады в Токио?

Вторая причина – благотворительность. Большинство спортсменов - люди не бедные, и у них уже есть автомобиль, который им по душе. Чтобы не складировать «железо», они принимают решение отдать вырученные деньги тем, кто в них действительно нуждается.

Еще одна фигуристка и победительница сочинской Олимпиады Екатерина Боброва продала свой Mercedes-Benz. Часть денег она направила на благотворительность.

С этой же целью машину продал олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Илья Ковальчук. Деньги он отдал 13-летнему Якову Любченко, которому требовалась замена сустава на ноге.

Будут ли продавать свои автомобили нынешние чемпионы – покажет время.

Фото: благотворительный фонд «Спаси жизнь», Спорт-Экспресс, ИТАР-ТАСС, АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно