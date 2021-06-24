Дефицит квалифицированных кадров - общемировая проблема

На прошедшей сегодня, 24 июня, 1-й международной конференции автосервисного бизнеса эксперты рассказали о нюансах и отличиях ведения бизнеса в США, Китае, Германии и России. В этом аналитическом материале вы узнаете средний возраст автомобилей по странам, объем рынков, стоимость обслуживания автомобиля и основные проблемы отрасли.

В России водителей больше, чем автомобилей и стареющий автопарк

На рынке Китая отмечается огромный рост количества автомобилей. За последние 10 лет количество автомобилей выросло на 420% (+ 223 млн). На втором месте следует США с приростом в 32 млн автомобилей. Однако, в Китае на 1000 жителей приходится только 188 автомобилей, а в США 838 авто на те же 1000 жителей.

При этом стоит отметить, что количество водителей в Китае в 1,5 раза больше автопарка страны. Аналогичная ситуация сложилась и в России, где на 37 млн эксплуатируемых автомобилей приходится 72 млн водителей.

«Говорить о том, что в странах с высоким количеством водителей в ближайшее время будет рост автопарка, нельзя. Конечно, когда автомобилей больше, чем водителей, это ограничивает потенциал роста автопарка. Европейские и американские рынки хоть и прирастают, но это уже минимальные проценты роста. Все продажи автомобилей в этих странах на 95% направлены на обновление парка, — комментирует Александр Груздев, основатель агентства Gruzdev Analyze, международный эксперт автомобильной сферы. — В развивающихся странах, где пока нет большого насыщения автомобилями, есть потенциал роста».

Несмотря на ежегодный прирост автопарка всех четырех стран, неумолимо растет средний возраст эксплуатируемых автомобилей. Ожидаемо, что самый молодой возраст автомобилей в Китае — 5 лет. Самые возрастные авто в России — почти 14 лет.

Ковидный год подарил аналитикам очень много неожиданных изменений. Так Россия единственная страна, где вырос средний пробег автомобилей до 12 846 км в 2020 году (12 719 км в 2019). В Германии в 2020 году средний пробег сократился на 17%, в США на 7% и практически не изменился в Китае.

«Все дело в том, что из-за закрытых границ россияне активно поехали на дальние расстояния внутри страны. Если ранее многие путешествовали и отдыхали за границей, то сейчас центрами притяжения стали южные регионы, морское побережье, Алтай, Байкал. В Европе и США внутренний туризм высоко развит в отличие от России, а карантинные ограничения снизили количество путешествующих в этих странах. В итоге мы видим резкое снижение пробега в США и Германии», — отметил Александр Груздев.

«Сейчас люди предпочитают путешествовать внутри страны. Если раньше летом практически всей страной собирались и улетали за границу, то сейчас все пересели на автомобили и путешествуют в соседние регионы и на море. Уверен, что в 2021 году сохранится высокий пробег, а скорее всего даже превысит показатели прошлого года», — говорит директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE, Данил Соловьев.

По данным международной сети автосервисов FIT SERVICE возраст и пробег автомобилей в России продолжает расти, что логично приводит к большим финансовым затратам на их ремонт. В первом квартале 2021 года затраты на авто в возрасте 9-12 лет составили 12 545 рублей (+12% к 2020 году), а 12-15 лет — 12 669 рублей (+15,3% к 2020 году).