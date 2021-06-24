Дефицит квалифицированных кадров - общемировая проблема

На прошедшей сегодня, 24 июня, 1-й международной конференции автосервисного бизнеса эксперты рассказали о нюансах и отличиях ведения бизнеса в США, Китае, Германии и России. В этом аналитическом материале вы узнаете средний возраст автомобилей по странам, объем рынков, стоимость обслуживания автомобиля и основные проблемы отрасли.
В России водителей больше, чем автомобилей и стареющий автопарк
На рынке Китая отмечается огромный рост количества автомобилей. За последние 10 лет количество автомобилей выросло на 420% (+ 223 млн). На втором месте следует США с приростом в 32 млн автомобилей. Однако, в Китае на 1000 жителей приходится только 188 автомобилей, а в США 838 авто на те же 1000 жителей.
При этом стоит отметить, что количество водителей в Китае в 1,5 раза больше автопарка страны. Аналогичная ситуация сложилась и в России, где на 37 млн эксплуатируемых автомобилей приходится 72 млн водителей.
«Говорить о том, что в странах с высоким количеством водителей в ближайшее время будет рост автопарка, нельзя. Конечно, когда автомобилей больше, чем водителей, это ограничивает потенциал роста автопарка. Европейские и американские рынки хоть и прирастают, но это уже минимальные проценты роста. Все продажи автомобилей в этих странах на 95% направлены на обновление парка, — комментирует Александр Груздев, основатель агентства Gruzdev Analyze, международный эксперт автомобильной сферы. — В развивающихся странах, где пока нет большого насыщения автомобилями, есть потенциал роста».
Несмотря на ежегодный прирост автопарка всех четырех стран, неумолимо растет средний возраст эксплуатируемых автомобилей. Ожидаемо, что самый молодой возраст автомобилей в Китае — 5 лет. Самые возрастные авто в России — почти 14 лет.
Ковидный год подарил аналитикам очень много неожиданных изменений. Так Россия единственная страна, где вырос средний пробег автомобилей до 12 846 км в 2020 году (12 719 км в 2019). В Германии в 2020 году средний пробег сократился на 17%, в США на 7% и практически не изменился в Китае.
«Все дело в том, что из-за закрытых границ россияне активно поехали на дальние расстояния внутри страны. Если ранее многие путешествовали и отдыхали за границей, то сейчас центрами притяжения стали южные регионы, морское побережье, Алтай, Байкал. В Европе и США внутренний туризм высоко развит в отличие от России, а карантинные ограничения снизили количество путешествующих в этих странах. В итоге мы видим резкое снижение пробега в США и Германии», — отметил Александр Груздев.
«Сейчас люди предпочитают путешествовать внутри страны. Если раньше летом практически всей страной собирались и улетали за границу, то сейчас все пересели на автомобили и путешествуют в соседние регионы и на море. Уверен, что в 2021 году сохранится высокий пробег, а скорее всего даже превысит показатели прошлого года», — говорит директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE, Данил Соловьев.
По данным международной сети автосервисов FIT SERVICE возраст и пробег автомобилей в России продолжает расти, что логично приводит к большим финансовым затратам на их ремонт. В первом квартале 2021 года затраты на авто в возрасте 9-12 лет составили 12 545 рублей (+12% к 2020 году), а 12-15 лет — 12 669 рублей (+15,3% к 2020 году).
Рынок автосервиса и национальные особенности
Лидером по количеству автосервисов в стране стал Китай — более 505 тысяч предприятий. На втором месте США — 237 тысяч станций, в Германии — 83 тысячи, а на последнем месте Россия — чуть больше 50 тысяч. Несмотря на то, что Россия находится на последнем месте по общему количеству станций, страна уверенно занимает вторую строчку по количеству зарегистрированных автомобилей на 1 сервисное предприятие — 978 автомобилей. Впереди только США с цифрой в 1186 автомобилей на 1 автосервис.
Общее количество машинозаездов в сервисы в большей степени зависит от размера парка страны. Поэтому самые большие рынка мира – США и Китай, 656 млн заездов и 629 млн соответственно. США и Китай в лидерах и по среднему значению машинозаездов на автомобиль в год — 2,3 и 2,2 раза. Не отстает от лидеров и Россия, при 100 млн машинозаездов в год, в среднем каждый автомобиль приезжает в сервис не менее двух раз в год.
«Среднее количество машинозаездов в год не сильно отличается от страны к стране, а значит наиболее важным фактором является пробег. Россия единственная страна, где этот показатель уверенно растет и продолжает рост в 2021 году», — отметил Александр Груздев.
Неожиданная национальная особенность — в Китае автосервисная отрасль развивается по типу сервиса Uber. Клиент заходит в приложение на смартфоне — нажимает «хочу поменять колодки» и приложение выдаёт ближайшие точки с указанием станций, на которых это можно сделать сейчас/завтра/через неделю. В предложенных вариантах есть сортировка по цене, рейтингу и близости станции.
Таким образом, автосервисы превращаются в некое подобие водителей такси.
Самоделкины и свои запчасти
Россия стала безусловным лидером по количеству «кулибиных». Почти треть автовладельцев производят ремонт и обслуживание самостоятельно. Стоит отметить, что это именно ремонт и техническое обслуживание не учитывая замены техжидкостей и щеток стеклоочистителя.
Следом за Россией уверенно идет США, где 18% автовладельцев тоже делают ремонт и обслуживание авто самостоятельно.
«Высокий уровень самостоятельного обслуживания автомобилей связан с культурным кодом. Автомобили в Америке уже давно и исторически сложилось бережное отношение к автомобилю. Причем это не средство экономии, скорее это желание сделать лучше и качественно, а для тех, кто правда умеет обслуживать автомобиль — это просто удобно», — говорит Александр Груздев.
В основном сервисы в мире не принимают водителей со своими запчастями. Но почти 1/3 водителей в России посещают сервис со своими запчастями. Если в США (5%) и Германии (2%) еще есть частные случаи приезда в автосервис со своими запасными частями, то в Китае этот момент исключен полностью. Все 100% машинозаездов по ремонту и обслуживанию выполняются с запчастями автосервиса.
«Китай — это рынок, который совсем недавно сформировался. Поэтому у водителей нет культуры самостоятельного обслуживания автомобиля, как и нет привычки приезжать со своими запчастями в автосервис. В Китае сформировалось поведение купить новый автомобиль, обслуживать его у дилера, а затем уже обслуживаться в независимой СТО», — прокомментировал Александр Груздев.
Глобальная проблема: нехватка кадров
По мнению экспертов конференции проблема квалифицированных кадров стоит крайне остро для всех стран. В США, Китае и Германии — это сейчас проблема №1. В России на первом месте стоят коммерческие трудности, недостаток клиентов и малый оборот, но уже вторая и третья позиция — кадровый голод в отрасли.
«На рынке дефицит технических специалистов, который через 3-5 лет грозит отрасли кадровой ямой, — подтверждает HR-директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Светлана Соловьева. — Дело в том, что выпускники специализированных учебных заведений изучают, в основном, теорию. В итоге ребята, которые отучились 3–4 года, не знают, как поменять масло на современном автомобиле. Только 2–4% выпускников имеют практические навыки и могут что-то сделать».
Более того, по единогласному мнению всех экспертов в ближайшие 5-7 лет независимые СТО по всему миру столкнутся с проблемой найма программистов для ремонта и обслуживания автомобилей с системами автономного вождения и, к сожалению, пока мало кто об этом задумывается.
Полную версию конференции можно посмотреть в записи.
Справка:
Организатор конференции, международная сеть автосервисов FIT SERVICE, была открыта в 2008 году. Сегодня компания включает 258 автосервисов на территории России и Казахстана в 132 городах.
За 2020 год выручка сети FIT Service по России составила 4 млрд рублей, рост выручки составил 32%. TOП-3 в рейтинге франшиз по версии РБК. Лучшая франшиза по версии журнала Forbes.
Фото: FIT SERVICE