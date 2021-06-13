Россияне ринулись покупать автомобили в кредит

Несмотря на то, что госпрограмма автокредитования приостановлена, россияне стали чаще покупать машины взаймы. Между тем, из-за начавшегося повышения ключевой ставки ЦБ автокредиты становятся дороже для заемщиков.

Денег не хватает

В условиях сохраняющегося дефицита на авторынке россияне, желающие обновить машину, стараются не тянуть с покупкой до очередного повышения цен. Если же накопленных средств на желаемый автомобиль не хватает, большинство покупателей предпочитает взять ее в кредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско.

Так, в апреле 2021 года были выданы рекордные 105,8 тыс. автокредитов, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, гласят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «АВТОСТАТ». Рост к апрелю 2020-го и вовсе составил 5,2 раза, однако это обусловлено исключительно последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей упала наиболее сильно.

Стоит также отметить, что средний размер выданных в апреле автокредитов (на новые машины и автомобили с пробегом) составил 1,02 млн рублей. Это на 2,9% меньше, чем в марте (1,05 млн руб.), но на 45,4% превосходит показатель апреля 2020 года (700 тыс. руб.), что также объясняется событиями годичной давности.

Как отмечает управляющий директор Совкомбанка Артем Языков, в текущих условиях, когда из-за дефицита автомобилей сформировался рынок продавца, бюджетных комплектаций не хватает. В продаже остаются машины с максимальным уровнем оснащения, которые имеют более высокую цену.

«На фоне продолжающегося роста цен и все еще привлекательных кредитных ставок многие покупатели не стали откладывать приобретение автомобиля на перспективу. Ценники этого года подтолкнули покупателей ехать к дилерам уже сейчас. У россиян по-прежнему не очень большой выбор в проведении летних каникул из-за пандемии коронавируса, поэтому путешествия по России, в том числе на собственном автомобиле, становятся более актуальными», - рассуждает президент – председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.

Ставки растут

Между тем, драйверами рынка автокредитования в последние месяцы стали не только дефицит и рост цен на авторынке, но и начавшееся повышение процентных ставок. Напомним, после почти двух лет последовательного снижения ключевой ставки Центробанк с марта 2021-го уже трижды ее повысил. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ, от которой зависит стоимость привлечения средств банками, а в конечном итоге – и доступность кредитов для заемщиков, составляет 5,5%. Впрочем, это гораздо меньше, чем в кризисные времена: к примеру, после «черного вторника» 2014 года из-за резкого обвала рубля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. – до 17% годовых.

По словам директора департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексея Бородавина, на фоне повышения ключевой ставки и удорожания стоимости фондирования некоторые банки были вынуждены поднять процентные ставки. При этом размер повышения зависел от методов ценообразования каждого банка.

«В связи с тем, что цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ завершен, и регулятор возвращает ставку в границы нейтральной политики, на рынке розничного банкинга ожидается плавный рост ставок как по вкладам, так и по кредитам. Процентные ставки уже выросли на 0,4-0,5%, и пока на динамике рынка негативно это не сказалось: сохраняется высокий спрос на автомобили как новые, так и подержанные. До конца года ставки могут вырасти еще на 0,5 – 1%, и в ближайший год вряд стоит рассчитывать на их снижение. В рамках специальных программ в партнерстве с автопроизводителями к концу года могут появиться программы с привлекательными условиями, направленные на стимулирование спроса по отдельным брендам», - комментирует Алексей Токарев.

И без поддержки государства

Несмотря на рост кредитных ставок, правительство решило отложить возобновление госпрограммы льготного автокредитования, на которую дополнительно выделено порядка 5 млрд рублей. Напомним, она была приостановлена в феврале из-за исчерпания выделенного в начале года бюджета в 8,9 млрд рублей. Изначально планировалось, что кредиты со скидкой от государства должны вернуться в июне, однако теперь это может случиться не раньше августа. Как говорят в Минпромторге, российский авторынок «и так перегрет», а значит, и дополнительных стимулов ему сейчас не требуется. При этом в ведомстве намерены расширить условия госпрограммы за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, базовая ставка которого в ближайшее время будет индексирована на 25%. Предположительно льготные автокредиты должны стать доступны для новых категорий граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой от государства.

Напомним, ранее льготные условия кредитования действовали для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля, чья максимальная стоимость не должна превышать 1,5 млн рублей. По льготным автокредитам доступны все модели LADA и УАЗ, а также иномарки KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Как считает Артем Языков, в условиях дефицита и роста цен на авторынке выделение дополнительного бюджета на льготное автокредитование вполне оправдано, поскольку эта мера в первую очередь позволит привлечь ту часть населения, для которой текущая цена на автомобили является существенной. К тому же госпрограммы не только способствуют увеличению спроса за счет предоставления субсидии, но и дополнительно помогают сдерживать рост стоимости отдельных моделей и комплектаций, так как по условиям господдержки максимальная стоимость автомобиля ограничена 1,5 млн рублей.

«Мы также ожидаем, что спрос на автокредиты поддержат льготные госпрограммы. Однако видим необходимость изменения текущего формата программ на субсидирование процентных ставок по аналогии с программами, которые действовали до 2018 года, для повышения эффективности от выделяемых государством средств. На тех условиях госпрограммы, которые предполагаются в 2021 году, бюджета должно хватить примерно на 3 – 4 месяца. В целом мы положительно оцениваем текущий год и рассчитываем на рост продаж по сравнению с 2020 годом. Основной рост ждем в сегменте автомобилей с пробегом за счет расширения продаж через дилерские каналы на этом рынке», - резюмирует Алексей Бородавин.