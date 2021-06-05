Aurus, BR03, Маруся, Ё-мобиль и другие. Как часто в России начинали создавать новые автомобили?

Все чаще на глаза стали появляться новости о том, что в России создают новые автомобили (и это не только Aurus!). При том, что их выпускают не крупные и всем известные автогиганты, а маленькие небольшие компании. И, как правило, за маленькими компаниями стоят большие личности. Давайте посмотрим, какие проекты есть сегодня, и мы ждем их выхода, а какие – так и остались в планах разработчиков.

BR03 О проекте Совсем недавно, 18 мая в Сколково представили гоночный болид под кодовым названием BR03. Разработчик – компания BR Engineering Бориса Ротенберга. Предполагается, что гоночный автомобиль создавался специально для национальных гонок, а значит и для российских трасс. Спорткар – техника профессиональная и в принципе не может получить массового распространения, но получит ли он признание в профессиональных кругах – покажет время. Об автомобиле Болид позиционируется как отечественный, однако под капотом «атмосферник» Renault объемом 3,5 литра и мощностью 420 л.с. Коробка передач – шестиступенчатая, переключение передач с помощью подрулевого переключателя. Сцепление – керамическое, двухдисковое. Максимальная скорость может достигать 310 км/ч. Автомобиль весит 850 кг, длина – 4,9 метра, ширина – 2 метра, высота – 1,2 метра.

Маруся О проекте За этим автомобилем стоит имя шоумена Николя Фоменко. Этот проект он создавал совместно со своими партнерами – Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. В 2008 году началась разработка гоночного автомобиля. В том же году он был представлен широкой публике. В компании был не один десяток прототипов, но только 4 спорткара вышли в серийное производство. Уже в декабре 2009 года российская разработка приняла участие в Формуле-1. Однако в 2014-м гоночная команда объявила о банкротстве и в целом сам проект был закрыт. Об автомобиле Было разработано два концепта спортивных автомобилей – B1 и B2. Они различались только формой кузова. Кузовные панели спорткаров из карбона с добавлением автоклава, под капотом три варианта двигателя: атмосферник объемом 3,5 литра и мощностью 300 л.с., а также турбированный мотор объемом 2,8 литра мощностью 360 или 420 л.с. Максимальная скорость – около 250 км/ч.

Ё-мобиль О проекте Ё-мобиль в свое время вызвал настоящий ажиотаж. И по предзаказу было куплено больше 100 электрокаров. Но они так и не дошли до конечного потребителя, так как проект свернули.

Наверняка все помнят Михаила Прохорова, того самого, который участвовал в президентских выборах. Тогда, в начале «десятых» в предвыборной гонке был важен самопиар и Прохоров попытался поднять с колен российский автопром. Он был во главе «ОНЭКСИМ», одной из компаний-основательниц бренда Ё-мобиль. Первая презентация концепта была еще в 2010 году, а уже в 2011-м началось строительство автозавода, где и должен был выпускаться этот автомобиль. В том же, 2011 году, Владимир Путин (на тот момент премьер-министр) лично протестировал машину, тем самым повысив ее статус и интерес у потребителей. Через 2 года прототип смогли испытать журналисты. В целом они дали положительную оценку. Но выборы были проиграны, интерес к проекту поутих. И в 2014 году он закрылся. Все и думать забыли о Ё-мобиле, но он как птица Феникс возродился из пепла в 2020 году. Дело в том, что Сбербанк создал дочернюю компанию Sber AutoTech. Они выкупили «Ё-Инжиниринг» и теперь займутся созданием отечественных беспилотников. Закончится этот проект провалом или успехом, покажет только время. Об автомобиле Ё-мобиль – это гибрид, который работает на электричестве в паре с газом или бензином. В данном случае установили мотор от Fiat объемом 1,4 литра, который использовался как «зарядка» для электромотора. В салоне располагался мультимедийный экран с возможностью выхода в Интернет. Навигационная система при этом поддерживала ГЛОНАСС и GPS.

Monarch О проекте В ноябре прошлого года компания Monarch открыла предзаказ на электромобили премиум-класса российского производства. В начале соберут всего 30 автомобилей. Из них 10 машин будут именные. По словам производителей, для более широкого круга потребителей автомобили будут доступны в 2023 году. Стоимость электрокаров премиум-класса стартует от 58 100 долларов. По текущему курсу это более 4 миллионов рублей. При этом первая партия из 10 машин будет стоить от 150 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей). Для начала давайте разберемся, что это за компания такая – Monarch. Позиционируют они себя как автоконцерн, который объединил специалистов не только из России, но и из США и Европы. Генеральный директор – Алексей Пономаренко. Будет ли массовое производство запущено к 2023 году, не известно, но последняя новость на сайте компании датируется ноябрем прошлого года, а официальное сообщество в Инстаграм не ведется с 2019 года. Об автомобиле Сейчас для предзаказа доступны сразу два варианта одной модели – Concept S200 и Concept S400. Это седаны, которые немного различаются техническими характеристиками. Длина – 5 м Ширина – 1,9 м Высота – 1,4 м Под капотом электродвигатели – в первом варианте один, а во втором – сразу два электромотора. Они синхронные, с постоянным магнитом, батарея при этом литий-ионная. У модели S200 привод передний, у S400 – полный. Максимальная скорость при этом 250 км/ч и 260 км/ч соответственно.

КАМА-1 О проекте Первый электрический российский трехдверный кроссовер может появиться на свет до 2025 года. При этом разработкой занимаются не политики-бизнесмены-шоумены и не фирмы-однодневки, а вполне серьезные организации. Это КАМАЗ и СПбГУ. Впервые кроссовер был представлен на ежегодной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Предположительно, цена кроссовера начнется от 1 миллиона рублей. Об автомобиле Длина – 3,4 м Ширина – 1,7м Высота – 1,6 м Батарея – литий-ионная, электрический двигатель при этом может развить скорость до 150 км/ч, а без подзаряда проедет 250 км. Оптика – полностью светодиодная. В качестве отдельных элементов выступают накладки крыльев, порогов, юбки бамперов. В салоне мультимедийный экран расположен непосредственно на рулевой колонке.

Zetta О проекте Еще один электромобиль, который должен появиться в ближайшее время. Но не все так просто. Дело в том, что старт производства был намечен еще на 2019 год, потом сроки сдвинули на весну 2020 года, а после и вовсе отложили на неопределенный срок. Несмотря на некую неопределенность в сроках, этот проект активно поддерживается правительством. Так, в марте 2021 года во время рабочей поездки в Тольятти (где разрабатывается электрокар) глава Минпромторга Денис Мантуров лично проехал на электрокаре. Помимо моральной поддержки, была поддержка и материальная. Минпромторг выделил в 2017 – 2018 годах 285 миллионов рублей. Еще 49,5 миллиона компания получила в виде льготного кредита от Фонда развития моногородов. Изначально стоимость готового автомобиля должна была составить от 450 тысяч рублей. Но какова будет конечная стоимость машины, если она войдет в серийное производство – не известно. Об автомобиле Предположительно, автомобиль будет в трех вариантах исполнения – полноприводном, переднеприводном и моноприводном. С запасом хода до 500 км. Батарея при этом так же, как и у других моделей – литий-ионная. Возможно, что вместо обычного руля будет джойстик, а управлять машиной можно будет через приложение в смартфоне. Это позволит управлять автомобилем людям с ограниченными возможностями.

Крым О проекте Набившая оскомину фраза «Крым – наш» как никогда актуальна. Еще одна отечественная разработка – родстер «Крым» стартовал в 2013 году. Разработчиками стали студенты и аспиранты конструкторского бюро молодежи МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке московского института ФГУП «НАМИ». Уже разработано 2 спортивных спорткара и ведется работа над третьим прототипом. И так как целевая аудитория родстера – это молодежь, цена ожидается не заоблачная – от 650 тысяч рублей. В планах также разработка купе, кроссовера и пикапа. Когда проект будет реализован – неизвестно. Об автомобиле Кузов выполнен из легких композитных панелей, а обвес – из стеклопластика и углепластика. При этом 70% узлов и агрегатов от LADA и только 30% – собственная разработка. Двигатель – «атмосферник» ВАЗ-21127 объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. Разгон до «сотни» за 8,6 секунды.

Сталкер О проекте Этот внедорожник разработан тольяттинской компанией «Апал», которая занимается поставкой комплектующих из пластика. Проект был разработан еще в 2002 году и в 2006-м получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). После чего несколько внедорожников увидели свет. Но после проект был заморожен. Причина все та же – недостаток средств. Через 10 лет проект вновь возродили, автомобили стали продаваться. Кстати, цена была не из дешевых – от 1,2 до 1,4 миллиона рублей. Но осенью проект вновь был закрыт. Об автомобиле Узлы и агрегаты от LADA, в том числе и двигатель мощностью 83 л.с. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая.

ОВУМ О проекте ОВУМ разработан специалистами концерна «Калашников» по специальному заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мини-электрокары были изготовлены в 2018 году специально для Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Об автомобиле Изначально электрокар был трехколесным, но после доработки (в 2019 году) его поставили на 4 колеса. Мощность двигателя – всего 15 кВт, но при этом может разогнаться до 80 км/ч. Запаса хода при этом хватит на 150 км. Позже можно было наблюдать этот миниэлектрокар на различных выставках. Его можно использовать не только для нужд полиции, но и на предприятиях, и в такси. В свободной продаже этих машин нет.