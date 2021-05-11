На рынке электромобилей сменился лидер («Автостат»)

Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. В результате обостряется и борьба за лидерство в сегменте.
Напряжение возрастает
Так, если в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой. Показательно, как меняется структура этого рынка: в 2020 году на 1 новый электромобиль в России приходилось почти 8 с пробегом, а по итогам первого квартала 2021-го это соотношение уже фактически составило 1 к 4.
«Вывод электрических моделей на российский рынок – это чисто имиджевая составляющая, возможность на глобальном уровне отчитаться о поставках электромобилей на такое-то количество рынков. Надо понимать, что единственное препятствие для развития рынка электромобилей в нашей стране – инфраструктура. Электромобиль удобнее, выгоднее в обслуживании, интереснее обычного автомобиля. Производители уже способны формировать адекватную ценовую политику на подобные продукты. Как только появится инфраструктура, потребитель сделает свой выбор, и мы сами удивимся скорости всеобщей электромобилизации. Но пока клиент должен думать о том, где же ему зарядить свой автомобиль, перспектив у продукта нет», – говорит управляющий, член совета директоров «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.
Тем не менее, на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в первом квартале 2021-го жители нашей страны приобрели 1273 подержанных и 307 новых автомобилей на электротяге. Это на 46% и почти в 6 раз больше, чем в январе – марте прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».
Эффектный выход
Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan.
По словам генерального директора АО АВТОDOM Андрея Ольховского, рост продаж электрокаров в нашей стране объясняется низкой базой. Это является главным элементом бурного роста в процентах. Но если рассматривать продажи в штуках, то по сравнению с реализацией автомобилей с ДВС показатели пока совсем низкие. Рост продаж демонстрируют электромобили премиум-сегмента, которые становятся больше, чем просто средство передвижения – вокруг них сейчас больше хайпа, нежели практичности. Отсутствие инфраструктуры, законодательной базы для регулирования установки зарядных станций, стимулов для покупки таких авто для потребителей – сдерживают развитие рынка электромобилей в нашей стране.
Между тем, по итогам первого квартала 2021 года на рынке новых электромобилей в России сменился лидер – им стал Porsche Taycan, который приобрели 135 наших соотечественников, что составляет 44% от общего объема этого сегмента. На втором месте – Audi e-tron, купленный в количестве 62 экземпляров. Таким образом, эти две модели, появившиеся в продаже лишь в прошлом году, аккумулировали порядка 65% российского рынка новых электромобилей. На «вторичке» в модельном рейтинге львиную долю (85%) традиционно занимает Nissan Leaf, активно ввозимый из Японии.
«Компания Porsche стала одним из немногих автопроизводителей, официально поставляющих электромобили в Россию, и мы воодушевлены открывающимися перспективами. Электрический спортивный седан Porsche Taycan поступил в продажу только в декабре прошлого года и уже стал одним из лидеров рынка. Результаты продаж за первый квартал 2021-го оказались выше наших планов и ожиданий. Более того, наш банк заказов на Taycan показывает еще более впечатляющий рост и покрывает почти год производства для рынка», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов.
«Зеленое» будущее
Впрочем, как следует из уточненной и продленной Правительством РФ госпрограммы развития промышленности до 2030 года, власти России сами не рассчитывают на резкий рост числа электромобилей в ближайшие десять лет – их доля к 2030 году на рынке страны должна составить не менее 5%. Напомним, стратегия развития автопрома, утвержденная в 2018 году, предполагала, что доля машин на электротяге достигнет 4 – 5% продаж уже к 2025 году.
По словам директора по связям с общественностью Nissan в России Романа Скольского, для развития «зеленого транспорта» требуется в первую очередь активное вовлечение властей, а также субсидирование этого направления, создание спроса на рынке, развитие инфраструктуры, изменение законодательства, создание преференциальных условий для владельцев электромобилей. Исходя из мирового опыта – только комплексный подход в развитии новейших технологий будет иметь существенное значение при внедрении их в жизнь.
«Сейчас рынок электромобилей в России составляет 0,1% от общего количества, к 2030 году мы ожидаем 1,5 – 2%, что все равно достаточно скромный результат. В России принят ряд мер по стимулированию спроса на электромобили, но мы считаем, что они недостаточны для поступательного развития этого рынка. При увеличении мер поддержки со стороны государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15% к 2030 году», – полагает Кирилл Иванов.
В качестве основных мер он называет продление нулевой таможенной пошлины и после 2021 года – желательно на 5 – 10 лет для предсказуемого будущего, а также увеличение инвестиций в развитие сети быстрых зарядных станций, в том числе на придомовых территориях. Обнуление транспортного налога и бесплатные парковки, безусловно, правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать необходимого импульса для популяризации электромобильности. А вот субсидии со стороны государства на покупку электромобилей – очень действенная мера, используемая в других странах.