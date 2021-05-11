На рынке электромобилей сменился лидер («Автостат»)

Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. В результате обостряется и борьба за лидерство в сегменте. Напряжение возрастает Так, если в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой. Показательно, как меняется структура этого рынка: в 2020 году на 1 новый электромобиль в России приходилось почти 8 с пробегом, а по итогам первого квартала 2021-го это соотношение уже фактически составило 1 к 4. «Вывод электрических моделей на российский рынок – это чисто имиджевая составляющая, возможность на глобальном уровне отчитаться о поставках электромобилей на такое-то количество рынков. Надо понимать, что единственное препятствие для развития рынка электромобилей в нашей стране – инфраструктура. Электромобиль удобнее, выгоднее в обслуживании, интереснее обычного автомобиля. Производители уже способны формировать адекватную ценовую политику на подобные продукты. Как только появится инфраструктура, потребитель сделает свой выбор, и мы сами удивимся скорости всеобщей электромобилизации. Но пока клиент должен думать о том, где же ему зарядить свой автомобиль, перспектив у продукта нет», – говорит управляющий, член совета директоров «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский. Тем не менее, на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в первом квартале 2021-го жители нашей страны приобрели 1273 подержанных и 307 новых автомобилей на электротяге. Это на 46% и почти в 6 раз больше, чем в январе – марте прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

Эффектный выход Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan. По словам генерального директора АО АВТОDOM Андрея Ольховского, рост продаж электрокаров в нашей стране объясняется низкой базой. Это является главным элементом бурного роста в процентах. Но если рассматривать продажи в штуках, то по сравнению с реализацией автомобилей с ДВС показатели пока совсем низкие. Рост продаж демонстрируют электромобили премиум-сегмента, которые становятся больше, чем просто средство передвижения – вокруг них сейчас больше хайпа, нежели практичности. Отсутствие инфраструктуры, законодательной базы для регулирования установки зарядных станций, стимулов для покупки таких авто для потребителей – сдерживают развитие рынка электромобилей в нашей стране. Между тем, по итогам первого квартала 2021 года на рынке новых электромобилей в России сменился лидер – им стал Porsche Taycan, который приобрели 135 наших соотечественников, что составляет 44% от общего объема этого сегмента. На втором месте – Audi e-tron, купленный в количестве 62 экземпляров. Таким образом, эти две модели, появившиеся в продаже лишь в прошлом году, аккумулировали порядка 65% российского рынка новых электромобилей. На «вторичке» в модельном рейтинге львиную долю (85%) традиционно занимает Nissan Leaf, активно ввозимый из Японии. «Компания Porsche стала одним из немногих автопроизводителей, официально поставляющих электромобили в Россию, и мы воодушевлены открывающимися перспективами. Электрический спортивный седан Porsche Taycan поступил в продажу только в декабре прошлого года и уже стал одним из лидеров рынка. Результаты продаж за первый квартал 2021-го оказались выше наших планов и ожиданий. Более того, наш банк заказов на Taycan показывает еще более впечатляющий рост и покрывает почти год производства для рынка», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов.