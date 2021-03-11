Aurus стал двухколесным («Газета.Ru»)

В линейке компании Aurus пополнение – автомобильный институт НАМИ представил прототип электробайка, выполненный в стилистике бренда. Мотоцикл создавался под запрос Федеральной службы охраны, использующей его для сопровождения кортежа первого лица, но у этого проекта предполагается и коммерческое развитие. Впрочем, эксперты сомневаются, что подобный электробайк будет востребован у покупателей.

В четверг 11 марта Минпромторг опубликовал в своем Instagram-аккаунте первые видео презентации модели мотоцикла, которая придет на замену BMW. Задачу по разработке мотоцикла инженерам российского института НАМИ поставила Федеральная служба охраны на том же этапе, когда создавался бронированный лимузин Aurus для президента. Сейчас в представительских поездках и торжественных мероприятиях в кортеже Владимира Путина сопровождают мотоциклисты на BMW R1200 RT, которые относятся к сегменту классических туреров.

В Минпромторге подчеркнули, что «идея заменить мотоциклы сопровождения иностранного производства на отечественные образцы» зародилась во время становления проекта «Единая модульная платформа» и, после ряда значительных успехов, полученных в ходе разработки и постановки на производство семейства автомобилей Aurus, было принято решение о начале работ и по мотоциклетному направлению.

«Специалисты ФГУП «НАМИ» по поручению Минпромторга России провели комплекс научно исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стал прототип электрического мотоцикла специального назначения. Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», – приводит пресс-служба Минпромторга заявление главы министерства Дениса Мантурова.

Предполагается, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса также будут использоваться для выполнения ряда задач подразделений МВД и МЧС. Причем поставками исключительно для нужд госведомств в Aurus не ограничатся, на платформе мотоцикла и агрегатной базе планируется создание «конкурентоспособных образцов и для свободной продажи».

Ранее Денис Мантуров сообщал, что серийный выпуск мотоциклов Aurus начнется в 2022-2023 годах. Электромотор мотоцикла Aurus выдает пиковую мощность в 140 кВт, что примерно сопоставимо со 190 лошадиными силами. НАМИ не дает информации о снаряженной массе байка и запасе хода, сообщая лишь динамические характеристики (разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды). С учетом наличия аккумуляторов и мощной рамы, можно предположить, что речь идет не менее чем о 300 кг.

Помимо НАМИ разработку собственного варианта мотоцикла для кортежа президента вела госкорпорация «Ростех», а точнее дочерняя на тот момент структура концерн «Калашников» (в 2020 году его купил экс-замминистра транспорта Алан Лушников).

Прототип «Калашникова» был представлен еще в 2018 году, но уже тогда машина встретила критику. Она получилась довольно тяжелой – 510 кг. Мотоцикл должен был выпускать под брендом «ИЖ», который принадлежит «Калашникову». Ростеховский «ИЖ» мог проиграть в конкурентной борьбе с проектом НАМИ еще и потому, что использует традиционный двигатель внутреннего сгорания, а не электромотор, что более соответствует политике Aurus, поскольку ее лимузины имеют гибридную силовую установку.

Впрочем, коммерческий успех и электромотоцикла от Aurus вызывает большие сомнения у инженера мототехники Александра Астапова. Он подчеркнул, что предполагается мелкосерийный выпуск электробайка, что предвещает высокую стоимость единицы товара.

«Такой аппарат сам по себе очень дорогой, он может быть оправдан в люксовом сегменте. К примеру, создатель Curtiss Motorcycles с похожим мотором решил делать электромотоциклы, но это совершенно другая машина – это именно дорогая игрушка. А здесь большой тяжелый мотоцикл для представительских нужд. Прежде всего, ему помешает цена, я уверен, что она составит примерно 5-7 млн рублей. Электромотор, батарея, сама конструкция, да и мелкая серия – расходы там очень высокие», – сказал «Газете.Ru» Александр Астапов.

Инженер добавил, что негативным моментом для продвижения электробайка может быть и тот факт, что в случае лимузина Aurus идет ассоциативная связь с первым лицом. В маркетинговом плане это играет положительную роль, а в случае с байком идет ассоциация с охранником-телохранителем, сопровождающим босса.

«Люди состоятельные вряд ли захотят для себя дорогой мотоцикл, такой же, как у телохранителей, пусть даже президента», – резюмировал Астапов.

Мотоцикл Aurus логично представлять на внешних рынках, считает автоэксперт Сергей Ифанов. В России спрос на электротранспорт у частных лиц низкий, а за рубежом достаточно много состоятельных поклонников России и в том числе действующей власти.

«Богатые иностранцы покупают наши Lada Niva и «УАЗики», иногда мотоциклы «Урал», но по-настоящему люксовой продукции для состоятельной публики в Европе, Японии и США у нас пока нет. Такой мотоцикл будут брать, пусть и не тысячами, но покупатель свой будет. Главное, чтобы качество не подвело», – отметил Ифанов.

Фото: ФГУП «НАМИ»/Минпромторг России