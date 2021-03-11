Как изменится жизнь водителей в 2021: знаки, штрафы, покупка машин (Autonews.ru)

Новые изменения для водителей начали одно за другим вступать в силу. К чему еще готовиться, кроме техосмотра, почему о каждой дорожной камере перестанут предупреждать и как начнут принимать экзамены в ГИБДД.

С 1 марта в жизни российских автомобилистов начали происходить серьезные изменения. В обзоре на Autonews.ru – самые свежие нововведения и советы, на что обратить внимание на дорогах, чтобы не получить штраф.

Техосмотр по-новому: c 1 марта 2021 года

С 1 марта заработали новые правила проведения техосмотра с учетом временных льгот, на которых настоял вице-премьер Михаил Мишустин. Части автомобилистов разрешили пока не проходить техосмотр, чтобы избежать повышенной нагрузки на операторов. Так, диагностические карты, срок действия которых заканчивается в промежутке с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлеваются на полгода, но не менее, чем до 1 октября 2021 года.

Проще говоря, если у водителя закончился срок действия диагностической карты 1 марта, на техосмотр нужно ехать только 1 октября. Если же карта действует до 29 сентября 2021 года, то приезжать на техосмотр нужно не позже, чем через полгода, то есть 30 марта 2022 года. При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Новый полис ОСАГО страховщики обязаны оформить на основе продленной диагностической карты.

Всем остальным придется проходить техосмотр по новым правилам: с фотографированием автомобиля и занесением данных в автоматизированную систему ЕАИС ТО, за которую отвечает МВД.

Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), проходить техосмотр по новым правилам обязаны следующие автомобили:

срок действия диагностической карты к которых истек до 1 февраля 2021 года;

достигшие возраста четырех лет, у которых возникла предусмотренная законом обязанность получить первую для этого автомобиля диагностическую карту.

Также с 1 марта по новой схеме техосмотр начали проходить владельцы автобусов и такси, которые должны, согласно закону о техосмотре, проходить осмотр раз в полгода.

Одновременно с запуском системы заработал и новый штраф – 2000 рублей за отсутствие диагностической карты у физлица. С 1 марта 2022 года проверять наличие документа в автоматическом режиме начнут дорожные камеры.

Предупреждающие знаки о каждой камере начнут убирать: с 1 марта

С 1 марта изменились возможности применения дорожного информационного знака «Фотовидеофиксация» – черной камеры на белом фоне. Вместо таблички 8.23 появился дорожный знак 6.22. Выглядит он точно также и даже размеры остался прежним.

«Постановлением в раздел № 6 «Информационные знаки» приложения № 1 к ПДД вносится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация», – объяснили Autonews.ru в МВД России.

Номер в обозначении для водителей ничего не значит, а вот на расширенный функционал стоит обратить особенное внимание, иначе есть риск получить неожиданный штраф.

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» предназначен для информирования водителей о том, что на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений стационарными или передвижными специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Получается, что теперь знаки с камерами на белом фоне будут предупреждать не о каждом комплексе и виде ограничения, которое фиксирует устройство – а в целом об автоматическом контроле на пути. Так, если водитель встретит такой знак перед населенным пунктом, то сфотографировать его могут несколько камер, включая треноги, а не одна. Но при этом новых предупреждений уже не будет.

Согласно изменениям в ПДД, вне населенного пункта такие знаки можно устанавливать на расстоянии 150-300 м до начала зоны контроля. А в населенных пунктах – только на въездах совместно с табличками с названиями населенных пунктов, а также с дорожными знаками 5.232 и 5.25, обозначающими начало населенного пункта.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве планируют уже до 1 сентября 2021 году демонтировать все предупреждающие о работе дорожных камер таблички, за исключением тех, которые установлены на въездах в город. Сейчас, по разным оценкам, таких табличек в столице около 2 тысяч.

При сдаче экзаменов в ГИБДД площадку объединят с городом: с 1 апреля

С 1 апреля должны вступить в силу новые правила сдачи практических экзаменов в ГИБДД для кандидатов в водители. Основная идея – отказаться от двух практических тестов: сначала на площадке, а потом и в городе. Инспекторы ГИБДД начнут проверять водительские навыки за один раз в максимально приближенных к реальной дорожных обстановке – прямо в городе.

В ГИБДД считают, что с такими требованиями инструкторы в автошколах перестанут тренировать водителей на исполнение одинаковых упражнений на площадке. Кроме того, кандидаты не смогут заучивать городские маршруты, которые были известны заранее. Так, если раньше в арсенале автоинспекторов было около трех стандартных маршрутов по городу, то теперь водители будут знать только перечень улиц, где им придется проехать с экзаменатором. Поэтому чтобы пройти экзамен, новичок должен будет доказать, что хорошо ориентируется в потоке.

В дороге инспектор будет оценивать качество проездов регулируемых перекрестков, нерегулируемого перекрестка равнозначных и неравнозначных дорог, умение грамотно совершать левые и правые повороты, развороты на перекрестке и вне перекрестка, проезды железнодорожного переезда, перестроение, обгон и опережение, оценит навыки движения с максимальной разрешенной скоростью и проезда пешеходных перекрестков и автобусных остановок. Когда и какой элемент нужно будет выполнить, решит на свое усмотрение сам инспектор ГИБДД.

Нововведение откладывали уже несколько раз – сначала из-за неготовности системы, а потом из-за пандемии. При этом в автошколах уже не раз подтверждали, что обучают будущих водителей с учетом новых, более жестких требований.

Купля-продажа автомобилей через Госуслуги: с 1 мая

С 1 мая вступает в силу приказ Минцифры, позволяющий заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей на сайте Госуслуг. Электронные документы можно будет подписать при помощи электронной подписи и отправить на регистрацию третьим лицам – в данном случае, в ГИБДД.

С 1 июля владельцы автомобилей, у которых экологический класс не прописан в регистрационных документах не смогут заехать под знак 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» без штрафа. Наказывать согласно изменениям в ПДД будут на 500 рублей. Получится ли фиксировать такое нарушение в автоматическом режиме – пока непонятно.

Жаловаться в ГИБДД на штрафы онлайн: с 21 сентября

Важное постановление правительства, позволяющее обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн, вступит в силу 21 сентября.

Благодаря ему водили, которые получили ошибочные, по их мнению, постановления, смогут направить жалобу в ГИБДД через сайт Госуслуг. Также можно напрямую обратиться сразу в суд – если у них будет техническая возможность такое обращение принять.

Сейчас наиболее действенным способом отмены ошибочного штрафа считается личный визит в отделение ГИБДД или же отправка жалобы «Почтой России». Но доехать до нужного отделения далеко не всегда бывает удобно: поскольку сейчас до 90% нарушений фиксируется в автоматическом режиме, постановление может прилететь из соседнего региона, и трата времени на обжалование может стоить дороже самого штрафа.

При этом автомобилисты имеют возможность отправить в отделения ГИБДД претензию через онлайн приемную. Однако чаще всего такие обращения имеют информационный характер – водителям все равно предлагают приехать в отделения лично или же отослать документы «Почтой России». Теперь жаловаться должно стать проще.

Повышенный транспортный налог за машины от 3 млн рублей: 2021 год

Минпромторг уже опубликовал обновленный список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. С учетом роста цен на автомобили из-за падения курса рубля, в перечень попали модели марок среднего ценового сегмента в более продвинутых комплектациях. Например, Skoda, Volkswagen и Kia.

Водителям, которые не нашли в списке свой автомобиль, расслабляться рано – Минпромторг в текущем году список еще дополнит с учетом выхода на рынок новых моделей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС