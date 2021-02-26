Как нам изменить ОСАГО (MotorPage.ru)

Частенько слышу, что ОСАГО – это очередная обдираловка и стремление государства отнять наши честно заработанные. Видимо, навлеку на себя миллион проклятий, но все равно уверен: страховка гражданской ответственности должна быть!

Подобный вид страхования появился еще в начале прошлого века, причем он уже давно является обязательным во всех цивилизованных странах. И очень грустно, что у нас ОСАГО появилось поздно – лишь в начале века нынешнего. Ведь будь такая страховка раньше, то, возможно, не было бы тех самых анекдотов про «Запорожец» и «Мерседес». И сотен искалеченных судеб тоже.

Кстати, еще в 1960-х Совет Министров СССР рассматривал несколько законопроектов о введении обязательного страхования для всех покупателей машин. Но автомобилей на дорогах тогда было мало и вопрос аварийности не приобрел такой остроты, как сейчас. Хотя, как я узнал недавно, в 1977 году треть всех машин в Москве была так или иначе защищена от угона. Когда заходит речь о своих кровных, наши люди быстро схватывают смысл страхования.

Есть ли проблемы у современной российской системы автострахования? Полно! Мы, например, по-прежнему не можем в случае аварии выйти из машины, обменяться визитками с другим участником ДТП и поехать дальше. Надо заполнять непростые формуляры, все время опасаясь где-то ошибиться. Однако введение европротокола – это уже огромный шаг на пути к цивилизации. Или вы забыли, что 15 лет назад даже в случае маленькой царапинки приходилось вызывать инспектора ГИБДД и ждать его полдня (а потом еще ехать в отделение либо платить прибывшему гаишнику за получение «справочки на месте»).

А что вы скажете по поводу изменений в страховых тарифах, которые предполагают, что люди с высоким риском попадания в аварии должны платить больше? Опять обдираловка? Я же полагаю, что это совершенно правильно. Если ты постоянно превышаешь скорость или играешь «в шашки» на дорогах, то почему я – законопослушный водитель – должен платить за страховку столько же?

Тем не менее вопросов к ОСАГО все равно множество. И сейчас самое время порассуждать, в какую же сторону может развиваться сектор автострахования. Причем не только обязательного, но и добровольного – сейчас говорю в первую очередь про каско. У нас это слово часто пишут прописными буквами, забывая, что каско – не аббревиатура, оно происходит от испанского casco – «шлем». Наверное, главное, что нужно сделать, это поработать над справедливостью тарификации. Окей, пусть страховка для молодых водителей дороже, чем для опытных. Но почему полис должен стоить больше, если у меня под капотом не 100, а 102 лошадиные силы? Этого я не понимаю. Не будем брать «Феррари» и «Бентли», не надо доводить вектор до абсурда. Но почему чиновники считают, что обладатель современной иномарки имеет больший риск попасть в ДТП, чем владелец старой российской микролитражки?

Быть может, наступило время обращать внимание на факторы, которые действительно влияют на безопасность? Например, на наличие и количество в машине надувных подушек и системы стабилизации? Или вы искренне верите, что прерывистое торможение зимой надежнее, чем ABS и ESP? А почему в понижающих коэффициентах нет, скажем, таких пунктов, как наличие системы помощи при парковке (шанс поцарапать бамперы резко снижается) или функции экстренного торможения?

Давайте уже введем нормальный индекс безопасности автомобиля, который будет рассчитываться не от мощности двигателя, а от гораздо более важных факторов: возраста машины, длины тормозного пути, наличия современных систем предупреждения ДТП и так далее. Тогда цена ОСАГО для обладателя современного автомобиля «со всеми наворотами» будет куда меньше, чем для владельца старой развалюхи, вышедшей еще с советского завода или же пригнанной в 1990-х с европейской свалки. И это справедливо!

Еще одна проблема поиска справедливой цены – ежегодный пробег автомобиля. К примеру, во время коронавирусного локдауна моя машина простояла без движения несколько месяцев. Однако за страховки я заплатил столько же, сколько и сосед, который за 2020 год намотал уже почти 40 тыс. км. Настаиваю, что необходимо ввести систему, учитывающую стоимость автомобильных страховок в зависимости от пробега. Больше проехал, чаще рисковал – больше заплатил. Тем более что подобные «километровые» варианты страхования уже есть в России, но пока только в сегменте каско, где очень высокая конкуренция за клиентов.

Также из добровольного каско неплохо бы перенести в обязательное ОСАГО и еще один способ сделать стоимость страховки более честной – технологию отслеживания при помощи телеметрии стиля вождения автомобилиста. Резко тормозишь, разгоняешься как сумасшедший, входишь в поворот со скрипом шин? Тогда логично будет, если ты и платишь чуть больше спокойного и аккуратного водителя, который не решается превысить скорость даже на пустом шоссе.

Ну и главное. Мне кажется, что в нашей стране рынок страхования уже достаточно хорошо развит. А если так, то государству, наверное, можно наконец уйти от «ручного управления» и перестать регулировать тарифы? Пускай страховщики и водители в рыночных условиях решают, сколько должен стоить полис ОСАГО. Тогда компании сами начнут завоевывать клиента при помощи технологичности, сервиса, удобства и надежности. Ведь наша история за последние сто лет показывает, что вмешательство государства туда, где должен править рынок, ни к чему хорошему не приводит.