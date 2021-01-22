Покупая новый автомобиль, надо заранее думать, как его продать

Американские и европейские эксперты начали проводить исследования по остаточной стоимости автомобилей уже давно. В России они появились в 2014 году. По мере развития этого направления, исследования становятся все глубже и интереснее. Приобретая автомобиль, среднестатистический россиянин пока не привык задумываться о таком понятии, как остаточная стоимость. Большинство из нас покупают машину, руководствуясь в основном эмоциями – нравится автомобиль или не нравится, престижен он или нет, а также платежеспособностью – хватает ли средств на покупку и содержание выбранной машины. Или наоборот – на первом месте цена, а уже потом при имеющемся бюджете покупатель начинает «примерять» на себя модельный ряд, иногда расширяя этот «коридор» с помощью доступных кредитов. Из истории вопроса Мысли о том, как через несколько лет с наименьшими потерями продать машину на вторичном рынке, в момент покупки нас обычно не посещают. Ну, в лучшем случае мы где-то слышали, что в первые три года новый автомобиль теряет чуть ли не треть от начальной стоимости. И это нормально для бытового уровня. Однако специалисты автобизнеса не должны мыслить такими субъективными оценками, потому что на понятии остаточной стоимости завязаны многие расчеты и бизнес-процессы. Здесь нельзя ориентироваться на приблизительные цифры, потому что автомобили теряют свою стоимость по-разному, в зависимости от ряда факторов. Когда одни модели теряют за 3 года 40% от первоначальной цены, а другие только 20%, не учитывать этот фактор – все равно что пускать деньги на ветер.

Первыми в нашей стране, основываясь на своих статистических данных, проводить исследования по остаточной стоимости начали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ». С 2011 года здесь собирают информацию по стоимости новых и подержанных автомобилей. В 2014 году эксперты агентства впервые взяли цены 2011 года и сопоставили их с цифрами по 2014-му при перепродаже. На основании полученных результатов эксперты узнали, как ведут себя на рынке различные автомобили в зависимости от марки, модели и комплектации. Такое исследование в агентстве «АВТОСТАТ» стали проводить ежегодно и назвали его Residual value. Позже в расчетах стали учитывать тип двигателя и трансмиссию, разновидность привода, тип кузова и даже наличие дополнительного оборудования. Подводя итоги исследования по вторичному рынку за 2020 год, эксперты агентства «АВТОСТАТ» учитывали цены легковых автомобилей почти 50 брендов, около 300 моделей и более чем 2000 модификаций. Подробности этого исследования будут озвучены 4 февраля в рамках 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021». Кому нужнее? Первое время участников рынка интересовали расчеты только по трехлетним автомобилям – срок сопоставимый с периодом гарантии, которую дает автопроизводитель на новый автомобиль. Это связано с тем, что для некоторых автовладельцев принципиально важно ездить на автомобиле, ремонт которого гарантирован производителем. Конечно, встречаются те, кто меняет машины чаще или реже. Еще есть банки и лизинговые компании, для которых данные по остаточной стоимости важны для точной разработки кредитных и лизинговых программ.

Сегодня в агентстве «АВТОСТАТ» делают расчеты по годовалым, трехлетним и пятилетним автомобилям. Последний расчет очень удобен еще и потому, что некоторые производители предоставляют пятилетнюю гарантию на свои автомобили. Критерии рейтинга. Как это считают В исследовании «Residual value» для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных, как правило, исключают модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, эксперты не учитывают автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Также не берутся в расчет автомобили, имеющие расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модели. В общем, процесс предварительной выборки достаточно глубок. Затем все модели, участвующие в исследовании, ранжируются с учетом ценового позиционирования и делятся на два класса – STANDART и PREMIUM. И уже потом берется цена, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена ее перепродажи (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Так, путем сложных и объективных расчетов появляются индексы остаточной стоимости и формируется рейтинг моделей по сегментам. Какие бренды держат цену лучше Лет 15 – 20 назад ориентироваться на авторынке было проще. Потому что, помимо цены и эмоций, у российских автолюбителей был еще один ориентир при покупке автомобиля – географическая принадлежность бренда покупаемого автомобиля, точнее, имидж производителя и некая история бренда. Так, на фоне бедных комплектаций и среднего качества сборки продуктов отечественного или китайского автопрома предложения немецких и японских автопроизводителей выглядели солиднее и привлекательнее для потенциальных покупателей. Сегодня, как и много лет назад, многие продолжают считают Toyota и Mercedes-Benz надежными брендами, и за счет такой преемственности и такого имиджа автомобили этих марок и сейчас хорошо сохраняют свою стоимость. Однако за последние несколько лет свою остаточную стоимость сумели поднять и другие производители. Например, с точки зрения технологий, качества, оснащения, соотношения «цена – качество» и грамотно выстроенного маркетинга в лидерах этого рейтинга нередко появляются корейские автомобили.