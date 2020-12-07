«АвтоВАЗу» простят долги и вернут в Россию из офшора («Газета.Ru»)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о схеме, по которой будут списаны 20 млрд рублей долга «АвтоВАЗа». Также владеющая российским автогигантом фирма-бенефициар будет выведена из голландского офшора, что официально объясняется патриотическими мотивами. Эксперты же считают, что уход «АвтоВАЗа» из Нидерландов связан с грядущим ухудшением налоговых преимуществ.

Долги «АвтоВАЗа» на 20 млрд рублей перед «Ростехом» будут окончательно погашены, рассказал на пресс-брифинге журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Из них 10 млрд руб. будет зачтено в счет долга перед заводом производителя компонентов ОАТ. Еще 10 млрд руб. пойдет на докапитализацию «АвтоВАЗа». Завершение списания долгов затягивается из-за перевода владельца «АвтоВАЗа» – нидерландского СП «Ростеха» и Renault Alliance Rostec Auto B.V – в российскую юрисдикцию, после чего структура будет ликвидирована.

«Вопрос переезда (перевода под юрисдикцию России – «Газета.Ru») связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим миллиардов (рублей). Мы предлагаем погасить долг ОАТ (производитель компонентов, «дочка» «Ростеха») 10 млрд перед «АвтоВАЗом», а 10 млрд простить в капитал «АвтоВАЗа», – цитирует ТАСС главу «Ростеха».

Предполагается, что по итогам этого перехода из голландского офшора «Ростех» снизит долю в «АвтоВАЗе» до 25% с нынешних 32,4%. За счет докапитализации на 10 млрд рублей она повысится. Но, по словам Чемезова, госкомпания не намерена расширять свое владение заводом и продаст концерну Renault 8% из нового пакета в Alliance Rostec Auto B.V, но уже после перехода «АвтоВАЗа» в российское правовое поле. Таким образом российская сторона, по словам главы госкомпании, сохранит за собой блокирующий пакет (25%).

В пресс-службе «Ростеха» «Газете.Ru» сообщили, что распределение долей между партнерами альянса осуществляется в соответствии с изначальными партнерскими договоренностями, «в том числе учитывается колоссальный вклад французских партнеров в развитие российского автопроизводителя». При этом госкорпорация сохраняет возможность влиять на ключевые процессы и решения автопроизводителя, подчеркнули в пресс-службе. В тоже время в «Ростехе» признают, что процесс перевода головной структуры «АвтоВАЗа» задерживается из французских партнеров.

«С новым руководством договорились, что до конца года мы должны документально подписать все, что необходимо, чтобы перевести голландскую компанию уже в Россию. Но все двигается очень медленно. Думаю, в ближайшее время попробую еще раз переговорить с руководством Renault, чтобы их юристы более живо поработали в этом направлении», – уточнил Чемезов.

Упомянутые долги «АвтоВАЗа» образовались в период с 2009 по 2012 год. Тогда государство в рамках спасения от банкротства главного предприятия моногорода Тольятти передало через «Ростех» 75 млрд рублей (не менее $2,5 млрд по актуальным курсам) в виде прямых беспроцентных субсидий, субсидии поступали также в 2015-2016 годах. В официальной отчетности «АвтоВАЗа» сумма перечисленных госкомпанией средств не детализировалась, суммарно их величина составила около 110-120 млрд рублей. В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что на сейчас сумма докапитализации «АвтоВАЗа» составляет 100 млрд рублей.

В увеличении капитализации «АвтоВАЗа» в 2016-м и 2018 году участвовали и французы, внося свои долговые требования в капитал компании. В итоге доля офшора Rostec Auto B.V выросла в «АвтоВАЗе» с 64,6% до 100%.

Эффекта нет

Несмотря на то, что по итогам 2019 года «АвтоВАЗ» отчитался о прибыли в 385,6 млн рублей (по РСБУ), бизнес предприятия до сих пор нельзя назвать доходным. Если не считать прошлый год, то в последний раз прибыль автозавод показывал в 2012 году, но именно в этот год компания получила солидную часть из 75-миллиардного транша государства.

Между 2019 и 2012 годами «АвтоВАЗ» показывал стабильную убыточность или нулевую прибыль (в 2018 году). Причем в 2015 году по этому показателю автопроизводитель достиг своего рекордного значения – минус 74 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании в базе «Картотека». По итогу 2020 года компания будет в незначительном плюсе пообещал глава «Ростеха».

«Ожидаем, что год будет прибыльным, но прибыли как в 2019 году компания вряд ли добьется – падение продаж (суммарное за год – «Газета.Ru») будет около 7%. То есть какая-то прибыль будет, но минимальная, – сказал Чемезов. – Вмешательство акционеров пока не требуется, только если совсем тяжело будет, убытки – тогда будем совместно решать на совете директоров».

Согласно статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса в России, в прошлом месяце было реализовано 38 тыс. автомобилей, что на 22% больше, чем в ноябре 2019 года. По итогу же 11 месяцев этого года продажи Lada упали на 7% до 302,7 тыс. штук. Успехи автогиганта во многом связаны с государственной программой опережающих закупок – многие госпредприятия перенесли закупки будущих периодов на этот год. Только летом завод получил заказов примерно на 16 тыс. машин от государственных учреждений и компаний.

В пресс-службе «Ростеха» «переезд» головного предприятия «АвтоВАЗа» в Россию объяснили патриотическими мотивами: «АвтоВАЗ» – исторически российское предприятие, поэтому совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и французской компании Renault должно иметь российскую юрисдикцию».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев скептически оценивает подобное объяснение. С большой долей вероятности ликвидация офшора связана с изменением налогового законодательства Нидерландов, полагает он. На прошлой неделе Минфин России сообщил о подготовке законопроекта о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Министерство пояснило, что переговоры об изменении договора провалились, поскольку европейцев не устроил предложенный российский стороной вариант увеличения налога до 15% в отношении дивидендов и процентов на доходы налоговых резидентов. Ранее на таких условиях Россия договорилась с властями других крупнейших офшорных зон – Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Сейчас иностранные компании платят в Нидерландах 5% от общей суммы выплачиваемых дивидендов. Это крайне выгодно как для Renault, так и для «Ростеха», Бургазлиев полагает, что пока официально российский юридический статус официально не оформлен, о смене юрисдикции рано говорить. Акционеры все еще могут найти другой офшор, полагает он.