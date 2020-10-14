«Россети» рассматривают возможность предоставления спецтарифов для зарядки электромобилей («ТАСС»)

Группа "Россети", которая под суббрендом "Россети-электротранспорт" планирует расширить сеть зарядных станций с 251 в настоящее время до 1 тыс. штук к 2024 году, рассматривает возможность предоставления специальных тарифов для зарядки электромобилей. Об этом сообщили ТАСС в группе.

"Мы считаем, что до введения системы расчетов нужно создать достаточное количество зарядных станций и внедрить единую платформу управления этой инфраструктурой. На следующем этапе, чтобы стимулировать спрос, необходимо будет обеспечить доступную стоимость услуг. Поэтому в своих расчетах мы берем максимально долгий срок окупаемости в 10 лет. Фактически речь идет именно о спецтарифах", - сказали в группе.

Группа также готова к сотрудничеству с другими компаниями по развитию зарядных станций.

"Мы открыты для сотрудничества с другими компаниями. У "Россетей" есть опыт создания зарядной инфраструктуры "под ключ" по полному циклу работ от проектирования и строительства до обслуживания и ремонта. Будет разработан программный продукт, который позволит собственнику "зарядок" получать 100% информации о состоянии объектов и контролировать их работу в удаленном режиме, монетизировать услуги", - уточнили в группе, отметив, что в настоящее время создание отдельной компании "Россети - электротранспорт" не обсуждается.

"Россети" подсчитали, что если лишь 3-4% российского автопарка займут электромобили, то это приведет к росту годового энергопотребления на 8-9 млрд кВт⋅ч. Группа готова к кооперации с собственниками АЗС для установки на них зарядных станций.

Программа развития зарядной инфраструктуры

На первом этапе группа планируется охватить сетью зарядных станций для электромобилей крупные города с населением более 1 млн человек. На втором этапе сеть будет в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей. Всего до 2024 года в рамках "Программы 30/30" должны быть построены электрозарядные станции в 30 крупных городах и на 30 магистралях.

"Россети" начали развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году.

"Мы хотим стимулировать развитие рынка электротранспорта. На первом этапе сеть зарядных станций "Россетей" охватит города-миллионники и свяжет их транспортными коридорами, а затем - города с населением от 500 тыс. человек", - сказали в группе.

Спрос на "зеленый" транспорт будет невысок до тех пор, пока будут существовать барьеры для его использования. Необходимы зарядные станции не только в городах, но и на ключевых магистралях для промежуточных "заправок". Учитывая типичные для России расстояния, они будут востребованы даже при пробеге электромобиля на одной "заправке" 400-500 км, пояснили в "Россетях".

В Москве и Санкт-Петербурге пока не взимается плата за то, чтобы зарядить электромобиль на станции, тогда как на Дальнем Востоке 1 кВт⋅ч стоит 8 рублей (медленная зарядка 2-3 часа) и 11 рублей (быстрая зарядка за 20-30 минут). Но можно заряжаться от собственной зарядной станции или розетки в доме. Например, ночной тариф в Хабаровском и Приморском краях составляет для населения 1,5 рубля за кВт⋅ч, пояснил ТАСС аналитик VYGON Consulting Ростислав Костюк.

Электробум продаж

Продажи новых электромобилей на российском рынке в августе 2020 года возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%, в январе - августе - рост на 5%. По итогам 2020 года рост ожидается примерно на 10-15%, до 380-420 штук. Аналогичная динамика ожидается и в 2021 году, сообщили ТАСС в аналитическом агентстве "Автостат".

Продажи легковых электромобилей с пробегом в августе увеличились на 72%. В 2020 году рынок электромобилей с пробегом должен прибавить не менее 50% до уровня 5 тыс. штук, в следующем году - рост на 40% (порядка 7 тыс. штук), подсчитали в "Автостате".

Основные продажи подержанных электромобилей приходятся на модели Nissan Leaf, Tesla, Mitsubishi i-MiEV, BMW i3, Jaguar I-Pace и Hyundai Ioniq. Больше всего электромобилей с пробегом в августе купили жители Иркутской области (92 шт.), Приморского (72 шт.), Краснодарского (44 шт.) и Хабаровского краев (28 шт.), а также Новосибирской области (21 шт.), Красноярского края (20 шт.) и Москвы (19 шт.). Среди новых электромобилей основные поставки в августе - это электромобили Audi e-tron, Nissan Leaf, Jaguar I-Pace, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq, JAC и Tesla Model S.

Рост рынка электромобилей в России также связан с низкими затратами на обслуживание по сравнению с автомобилями с ДВС.

"Затраты на эксплуатацию в среднем в два раза ниже. Электромобили стоимостью до 3 млн рублей особенно не нужно обслуживать - менять фильтр салона и тормозную жидкость, жидкость в редукторе. Более высокотехнологические машины, как Tesla, стоимость обслуживания чуть выше, с учетом бесплатных зарядок и бесплатной парковки стоимость владения становится ощутимо ниже", - сказал автомобильный эксперт, владелец электромобиля Денис Еременко и уточнил, что, например, только за счет отсутствия затрат на топливо и бесплатной парковки в Москве можно окупить затраты на покупку электромобиля с пробегом при поездках около 100 км в день за три года.

Проблемы рынка электромобилей

Эксперты, опрошенные ТАСС, одной из основных проблем развития рынка электромобилей назвали сложности с зарядной инфраструктурой в ряде регионов

Количество электромобилей на российских дорогах выросло более чем в пять раз с 2017 по 2020 год, тогда как количество электрозаправочных станций - менее чем в два раза. На одну зарядную станцию в России приходится 30-40 электромобилей, в то же время в среднем по миру данный показатель - 10. На данный момент в России функционирует около 200 коммерческих электрозаправочных станций, в том числе в Москве - 70, на Дальнем Востоке - 50, в Санкт-Петербурге - 46, подсчитал аналитик VYGON Consulting.

"У нас нет серьезной государственной программы развития зарядных станций. Есть развитие сети в Москве, Санкт-Петербурге - есть зарядные станции, есть мобильные приложения, которые показывают, где можно зарядиться и так далее. Но сама сеть крайне скудна даже в столице и очень часто те зарядные точки, которые работают, а есть и бесплатные, либо небыстрые, либо иногда заставлены другими автомобилями, пояснил ТАСС главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. С ним согласен и автомобильный эксперт Денис Еременко.

"Многие люди были бы готовы купить электромобиль, но видят проблему с зарядными станциями. В Москве проблема в том, что места для зарядки электромобилей всегда заняты припаркованными обычными машинами с ДВС. Нужен штраф, как за инвалидные места", - сказал Еременко.

Также он отмечает, что сдерживает рынок электромобилей слаборазвитая инфраструктура именно на трассе. "На трассах необходимы быстрые зарядки, например, на трассе М-4 Дон, чтобы съездить на электромобиле в Крым. Например, на трассе М-10 есть быстрые зарядки, на всех остальных трассах их очень мало", - уточнил он.

Меры поддержки

Эксперты "Автостата" отмечают, что любая из мер будет способствовать небольшому росту продаж электрокаров, но не приведет к их взрывному росту.

Например, если в Москве разрешить электромобилям двигаться по выделенным полосам, то будет наблюдаться стремительный рост популярности электромобилей в мегаполисе, считают в "Автостате". Еременко также отмечает, что допуск электрокаров на выделенные полосы позволит увеличить продажи, как и полная отмена всех платежей на ввоз легковых электрокаров в России.

Одна из мер - это поддержка покупателей электромобилей в денежной форме, считает главный редактор журнала "За рулем". "Мешает развитию рынка электромобилей в России в первую очередь то, что у нас нет никаких серьезных преференций для покупателей электромобилей. Почти все рынки, где более-менее заявили о себе электромобили, делали это при серьезной господдержке, и обнуление таможенных пошлин - это только один шажок, который принципиально картину не меняет", - сказал ТАСС Кадаков.

Он пояснил, что государство могло компенсировать скидку для покупателей новых электромобилей, чтобы покрыть разницу в стоимости новых электромобилей и автомобилей аналогичных размеров в размере около 30-50%. "Когда новый электромобиль в среднем на 30-50% дороже, чем точно такой же автомобиль этого же размера, то никакого смысла для обычного покупателя нет", - уточнил он.

Также государство может поддержать энергокомпании-операторы зарядных станций. "Государство может частично освободить операторов зарядной инфраструктуры от налоговой нагрузки (на прибыль, имущество и добавленную стоимость) и предоставить им субсидии на компенсацию капитальных вложений. Кроме того, можно создать новые стандарты проектирования офисных зданий и жилых домов с требованием устанавливать зарядные станции, передавая права на их установку и обслуживание операторам на конкурентной основе", - сказал Костюк.

Тенденция роста продаж электромобилей в ближайшие несколько лет будет способствовать формированию конкурентного рынка зарядной инфраструктуры. Только в Москве планируется установить более 150 зарядных станций в ближайшие два года и около 600 до 2023 года, отметил Костюк.