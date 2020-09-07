Новые тарифы и скидки на ОСАГО: вступили в силу важные изменения (Autonews.ru)

Тарифный коридор, по которому рассчитывают стоимость полиса ОСАГО, расширился на 10% вверх и вниз – какая базовая ставка ждет аккуратных водителей и сколько заплатят нарушители, разбираемся в новых тарифах.

Поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов вступили в силу еще 24 августа. Однако Минюст задержал решение Центробанка о расширении тарифного коридора почти на две недели. Снижение минимальной ставки и увеличение максимальной официально вступает в силу 5 сентября.

Для легковых автомобилей физических лиц тариф раздвинулся на 10% в каждую сторону. Если раньше минимальная ставка была 2746 рублей, то с 5 сентября эта сумма составляет уже 2471 рублей. Максимальное значение базовой ставки перешагнуло рубеж в пять тысяч и составляет теперь 5436 рублей (было 4942 рубля). Мы пообщались с представителями крупнейших страховых компаний России и узнали, как изменится цена ОСАГО.

Новые тарифы

Расширение тарифного коридора затронуло не только легковые автомобили физических лиц. Изменения коснулись абсолютно всех категорий машин. Так, для юридических лиц, владеющий легковым транспортом, тарифный коридор расширится на 20%. Также изменился и тарифный промежуток для грузовиков. Больше всех подорожает полис для агрессивных водителей такси – максимальная ставка базового тарифа для такси выросла на 30%, правда аккуратным таксистам боятся нечего – для них тариф снизился на столько же. Самые незначительные изменения затронули владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев – нижняя планка опустилась на 5%, а верхняя осталась без изменений.

По заявлениям Центробанка, использование страховщиками всей доступной информации о водителях повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск. А влиять на риск могут разные факторы, в том числе нарушение правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и так далее.

При этом в проекте указания ЦБ установлены и факторы, которые страховщики не могут использовать для расчета тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение. Если в процессе работы новых правил банкиры увидят, что страховые компании применяют бездоказательные факторы убыточности, то запретный список расширится.

Как пояснили Autonews.ru в Российском союзе автостраховщиков, страховщики могут назначать тариф для каждого автовладельца персонально в рамках значений 2471-5436 рублей. Выбранная ставка умножается на коэффициенты, список которых расширился. Если раньше при установки базовой ставки компания ориентировалась только на категорию и назначение автомобиля в привязке к территории, то теперь факторов, которые могут повлиять на тариф стало больше. Кроме аварийности, возраста и стажа будут учитываться нарушения ПДД, семейное положение, пол, цвет машины, мощность, пробег и многое другое – каждая страховая компания выделяет факторы риска сама.

Осень без изменений

Не все страховые компании решили поменять расчеты. Как объяснил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, сегодня их тарифы отличаются в зависимости от территории – для каждого населенного пункта установлен свой базовый тариф. Максимальное значение базовой ставки тарифа для легковых автомобилей в компании пока не изменилось – оно по-прежнему равно 4942 рубля, а минимальный базовый тариф, действующий в компании, составляет 3800 рублей.

«При расчете тарифов мы руководствуемся множеством факторов, в числе которых – пол страхователя, год его рождения, место жительства, год выдачи водительского удостоверения. Нам важны и индивидуальные характеристики транспортного средства, как часто автомобилю требуется ремонт, сколько было зафиксировано страховых случаев. Мы также обращаем внимание на то, является ли страхователь собственником автомобиля, где зарегистрирован автомобиль – в России или на территории иностранного государства, с какой целью он эксплуатируется и как долго находится в собственности, не под залогом ли он у банка», – пояснил Иванов.

Страховщикам также важно, сколько человек будут допущены к управлению автомобилем и есть ли у страхователя в собственности другие транспортные средства. Наличие истории страхования будет плюсом, а предоставление недостоверных сведений при заключении договора – наоборот.

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров заявил, что радикальных изменений этой осенью компания не планирует. Размер средней премии по ОСАГО пока существенно не изменится, при этом часть водителей получат скидки, а часть – надбавки за счет индивидуализации тарификации.

«Для оценки профиля клиента мы намерены применять 20 факторов и подфакторов. Так, например, одним из важных критериев будет являться лояльность клиента компании – наши действующие клиенты смогут рассчитывать на скидку. Также среди критериев – аварийность, семейное положение и многие другие характеристики, за исключением запрещенных регулятором факторов. Наша компания не использует линейные модели, поэтому говорить о том, что какому-то фактору соответствует какой-то определенный вес и именно он приводит к росту или снижению стоимости полиса было бы неправильно. Для оценки аварийности имеет значение именно совокупность факторов», – считает Макаров.

Средняя цена и скидки

При том, что серьезных изменений по тарифам страховые компании не планируют, для аккуратных безаварийных водителей уже обещают скидки. Это может быть связано с тем, что стразовые компании пока в полной мере не имеют доступа к базам данных ГИБДД, где видны серьезные нарушения Правил дорожного движения. Повышенная стоимость полиса ОСАГО обещана тем, кого задерживали за вождение в нетрезвом виде, сокрытие с места аварии, отказ от медицинского освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Несмотря на вступление в силу новых правил, общие базы данных еще не готовы. По нашим данным, технические специалисты не успели и сейчас усиленно работают в этом направлении с обеих сторон, чтобы хотя бы к концу осени страховые компании смогли получить доступ к данным ГИБДД. И пока система не будет налажена полностью, оснований для повышения тарифов нет, а вот аккуратных безаварийных водителей поощрить рублем уже можно.

Как пояснил директор департамента анализа и моделирования СК «Росгосстрах» Алексей Володяев, его компания не планирует с 5 сентября изменять базовый уровень ставки, но с учетом того, что с 24 августа страховщикам дана возможность рассчитывать базовую ставку индивидуально, так и будет происходить: каждый клиент будет видеть индивидуально рассчитанную для него цену.

«Средний уровень, как мы ожидаем, должен несколько снизиться. На снижение базовой ставки могут рассчитывать аккуратные и законопослушные автовладельцы. Да, у нас есть целый ряд своих факторов, полный перечень которых изложен на сайте компании, как того и требует законодательство. Из наиболее интересного, кроме штрафов за нарушения ПДД, могу упомянуть данные об общей финансовой дисциплине клиента, историю аварий автомобиля и историю страхования клиента, в том числе и по другим видам страхования – статистически подтверждено, что люди, добровольно страхующие свое имущество, такое, например, как дачи и квартиры, или страхующие себя и свою семью от несчастных случаев, в целом лучше контролируют свое поведение на дороге и реже становятся виновниками аварий», – объяснил Володяев.

Телематика откладывается

В третьем этапе поправок в закон об ОСАГО, которые будут рассматриваться в следующем году, ранее был пункт об обязательном использовании телематических систем в расчетах аварийности водителя. Однако позже этот пункт был исключен из-за непредвиденных затрат, которые накладывались на водителей или страховые компании, в зависимости от того, за чей счет была бы назначена установка оборудования.

Однако именно телематика стоит во главе угла в страховых вопросах и спорах в европейских странах. Компьютер считывает все нарушения, манеру вождения и дает оценку, на основании которой рассчитывается тариф. В нашей стране телепатические системы устанавливаются добровольно и перспектива у них довольно туманная.

Как пояснил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, пока введения страховых продуктов с использование телематических технологий не планируется.

«На рынке было много не очень успешных примеров запуска таких проектов. Модели оценки были слишком сырые, и прогнозы о развитии сферы телематики, которые делались 4-5 лет назад, не сбылись, активного роста ее продаж не наблюдается. При этом есть множество других факторов, на основании которых мы можем предложить клиенту персонализированный тариф даже без телематики», – считает Иванов.

В компании «АльфаСтрахование» тоже не пользуются телематикой. «Данные телематики мы не используем в виду того, что лишь очень маленькое количество автомобилей в России оборудованы телематикой. Самостоятельно автовладельцы редко устанавливают подобное оборудование, поэтому данных для оценки крайне мало, хотя, безусловно, за этой технологией будущее», – пояснил представитель компании Денис Макаров.

Только в компании «Росгосстрах» заявили о планах вернуться к вопросу специального ценообразования для пользователей телематических устройств через несколько месяцев.