Эхо «Ё-мобиля»: российский электрокар зарубили на взлете («Газета.Ru»)

Фонд развития промышленности (ФРП) отказал в предоставлении кредита разработчикам поддержанного Минпромторгом российского электромобиля Zetta. Получившая правительственные субсидии тольяттинская компания пострадала от пандемии и не смогла закончить разработку машины в означенные сроки – у проекта закончились деньги, а банки его кредитовать не хотят. ФРП был последней надеждой для Zetta, говорят эксперты.

ФРП отказал в предоставлении кредита разработчикам российского электромобиля Zetta, который создавался при участии Минпромторга. В ФРП посчитали проект интересным, он может иметь перспективы в будущем, но на экспертном совете текущая структура сделки не набрала большинства голосов для одобрения.

«По мнению экспертов, собственных средств компании (139 млн вложено и 10 млн рублей планируется) и займа ФРП (100 млн рублей) недостаточно для запуска производства с нуля. Проект нельзя назвать стартапом. У компании уже есть опытный образец, который разработан, в том числе благодаря субсидии от Минпромторга. Для перехода к серийному производству нужны дополнительные инвестиции, которые могут быть вложены не только госструктурами, но и частными компаниями», – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФРП.

В фонде подчеркнули, что компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. В этом случае ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, отметили в пресс-службе ФРП.

Собеседник издания также пояснил, что решение принимает не сам фонд, а независимый экспертный совет, в который входят профессионалы в области оценки инвестиционных проектов: представители бизнес-объединений (РСПП, Деловая Россия, АСИ, ТПП), инвестбанкиры.

О запуске в серийное производства до конца 2020 года компактного российского электромобиля City Modul1 компании Zetta глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в начале августа этого года. Министр отметил, что в период пандемии у компании возникли определенные проблемы и компании-разработчику Zetta понадобятся дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей.

Ранее Минпромторг уже оказывал поддержку проекту Zetta– в 2017-2018 году были выданы субсидии в размере 285 млн рублей на НИОКР. Также компания получила льготный кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн руб.). Господдержка помогла создать опытный образец. Предполагалось, что на эти деньги будет разработан серийный компактный электромобиль, оснащенный двумя или четырьмя мотор-колесами мощностью 18,1 кВт каждое, их максимальная суммарная мощность – до 98 лошадиных сил. Заряда литий-ионной батареи в зависимости от комплектации должно хватить на 200 или на 700 км пробега. Предполагаемая розничная цена электрокара – от 550 тыс. рублей до 1,2 млн рублей.

В Минпромторге сообщили «Газете.Ru», что компания Zetta может доработать проект с учетом замечаний экспертного совета ФРП и выйти на повторное рассмотрение заявки. Кроме того, в ведомстве напомнили, что со своей стороны в этом году министерство в рамках «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года» способствовало предоставлению государственной субсидии на уплату первоначального взноса в размере 25% от стоимости электромобилей, приобретаемых гражданами России в кредит.

У создателей электромобиля два варианта: первый – найти возможность за свои средства развивать проект, на что потребуется примерно год, второй – закрыть проект, считает автомобильный журналист Сергей Цыганов, побывавший на производстве Zetta в Тольятти.

«У Дениса Щуровского (совладелец и руководитель проекта Zetta – «Газете.Ru») на самом деле сейчас патовая ситуация, и мне его даже жалко. Ему примерно год нужен, чтобы заработать нужные деньги инженерными работами, чем он раньше и зарабатывал, но проблема в том, что у него обязательства не перед частными инвесторами, а перед государством – он обязан до конца этого года произвести опытно-промышленную партию», – рассказал Сергей Цыганов.

Собеседник отмечает, что отказ в дополнительном финансировании со стороны ФРП выглядит весьма неожиданно, учитывая, что Минпромторг ранее выделил солидное финансирование на первый российский серийный электрокар.

«Все были уверены, что если уж Денис Мантуров, как лоббист этого проекта, выступает «за», то уж ФРП должен взять под козырек и выдать денег. А фонд по каким-то неведомым причинам заартачился, и это большая загадка. Отсутствие внешнего инвестора – банальная отговорка, – считает Цыганов. – Вероятно, выделение денег заблокировано какими-то другими структурами, которые более всесильны, нежели Минпромторг».

В случае невыполнения обязательств перед правительством проект электромобиля может быть закрыт, а компания-разработчик заявит о банкротстве. Тогда техническая документация перейдет к новому собственнику, который сможет закончить работу, предположил автожурналист Цыганов.

Если Zetta обанкротится, то это будет вторая неудачная разработка электромобиля в России – в 2010 году компания ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова объявила о создании первого доступного российского электромобиля (от 450 до 490 тыс. рублей) «Ё-мобиль». Впрочем, разработки компании не увенчались успехом, и в 2014 году проект был закрыт. Как и в случае с «Ё-мобилем» Прохорова, проекту Zetta не хватает главного – коммерческого запроса на такую машину, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Дело в том, что электромобилем сейчас никого не удивить. Узбекистан уже обещает нечто подобное Zetta эскортировать в Россию. Но запроса на такие машины в стране нет, поскольку нет внятной политики правительства в этом направлении, в отличие, к примеру, от Китая, Европы и США. Именно поэтому там электро-стартапы взлетают с миллиардным финансированием частных инвесторов. А государство – это плохой инвестор, оно может в любой момент подставить. Примерно как сейчас в случае с Zetta», – резюмировал Ифанов.

Совладелец и руководитель проекта Zetta Денис Щуровский отказался от комментариев в телефонном разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru». Ранее «Ведомости» сообщили, что старт производства Zetta перенесен на 2021 год.