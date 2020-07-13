Как и когда нас пересадят на электромобили. Карточки (Autonews.ru)

Запас хода, доступность зарядной инфраструктуры, безопасность аккумуляторов и другие вопросы, которые вскоре перестанут волновать автомобилистов.

Пандемия не смогла заметно поменять автопром – компании по-прежнему грезят о переходе на электричество и разрабатывают новые платформы с обязательным прицелом на электродвигатели. Почему автопром хочет слезть с нефтяной иглы и как именно это будет происходить в ближайшее время, Autonews.ru рассказал вице-президент General Motors по программам электромобилей и беспилотного транспорта Кен Моррис.

1. Почему все решили, что будущее за электрокарами?

Автопроизводители верят в будущее с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевым заторами. Мы стремимся к полному электрическому будущему потому, что изменения климата вполне реальны. Конечно, в мире есть рынки, которые на данный момент не совсем подготовлены к переходу на электромобили как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения мышления потребителей, но общие тенденции дают основания утверждать, что в итоге все рынки будут двигаться именно в этом направлении. К середине десятилетия мы ожидаем, что спрос на электрокары превысит 1 млн машин в год.

2. Что делать с главной проблемой электрокара – запасом хода?

Достаточный запас хода – одна из главных задач, и уже сейчас наши транспортные средства могут иметь расчетную дальность хода до 600 км и более при полной зарядке. Эти машины могут разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 с, имеют аккумуляторные батареи емкостью от 50 до более 200 кВт·ч, имеют варианты с передним, задним и полным приводом и могут иметь мощность от 235 до 1000 лошадиных сил. Ресурс? Технологии уже позволяют делать машины следующего поколения со сроком службы батарей в миллион миль.

3. Где взять достаточное для всех количество зарядных станций?

Мы уже сейчас привязаны к розеткам со всеми нашими гаджетами, поэтому стоит начать с изменения образа мыслей. Мы просто меняем заправку автомобиля на его зарядку дома точно так же, как делаем это с нашими смартфонами. Исследования показывают, что 92% времени зарядки транспортного средства происходит или дома, или на станциях возле места работы. Мы привыкли заезжать на заправки и считаем это удобными, но у людей нет бензоколонок дома. Когда вы переходите на электричество, вам не нужно переоборудовать каждую заправочную станцию, потому что она уже есть у вас дома или на работе.

4. Аккумуляторы вообще безопасны?

Клиентам необходимо чувствовать уверенность в безопасности своего транспортного средства, особенно в случае аварии. У нас есть целая команда по безопасности высоковольтных батарей, которая занимается в том числе краш-тестами аккумуляторов так же, как раньше мы занимались безопасностью топливной системы. Батареи являются частью силовой структуры кузова и оснащены функциями отключения и изоляции электросистемы в случае аварии или наводнения. И именно этот факт должен увеличить скорость принятия электромобилей обществом.

5. А если мне не понравится водить электрокар?

Вождение электромобиля – огромное удовольствие, потому что это тихий автомобиль с отличной динамикой. Быстрый отклик и высокий крутящий момент двигателя дают возможность реально оценить ускорение. Отдельного внимания заслуживает простор, который вы получите в электрическом автомобиле. Все это вместе взятое заставит людей искренне полюбить электромобили.

6. Удобный электрокар – это очень дорого. Разве люди готовы платить?

Мы выходим на рынок электромобилей через портфельный подход, что означает присутствие в разных сегментах и многообразие моделей в линейках разных брендов. Если сейчас в портфеле GM есть 555 различных вариантов силовых агрегатов, то будущий ассортимент электромобилей будет базироваться на 19 комбинациях. Из одной модульной архитектуры мы сможем выпускать автомобили разных сегментов – от кроссоверов до полноразмерных грузовиков, а также беспилотники.

7. Грузовик и легковушка на одной платформе? Серьезно?

GM разработала гибкую систему Ultium, которая позволяет собирать почти любые конструкции из общих компонентов. Ключевые элементы – это высокоэнергетические ячейки, которые собираются в блоки-модули, а из них формируются пакеты. Существует целый ряд форматов ячеек, и их можно будет менять и впоследствии, когда появятся новые технологии. Из модулей можно формировать батареи любой формы в зависимости от потребностей. То же касается и двигателей с общими и масштабируемыми частями. В итоге мы можем сделать автомобиль любой мощности с одним-единственным семейством двигателей.

8. Дешевый или бюджетный электрокар – это вообще реально?

Электромобили не должны стоить больше только потому, что они инновационны. Если мы хотим обратить внимание массового потребителя на сегмент электромобилей, нам придется делать ценовое предложение на уровне транспортных средств со стандартными двигателями внутреннего сгорания. Мы видим будущее автоиндустрии полностью электрическим, и поэтому нам необходим широкий спектр электромобилей: в каждом сегменте, для каждого типа кузова и во всех ценовых категориях. Это системный подход, который позволит охватить все и сразу.

9. Говорят, что электрокар меняет культуру вождения. Что это значит?

Электромобили – часть общей концепции мира с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами на дорогах. Все это вместе и в отдельности способно изменить культуру вождения. Жизнь с электромобилем становится простой, эффективной и удобной для клиентов. Кроме того, создание электрических транспортных средств с возможностями автопилота несет в себе огромные социальные выгоды. Потенциал электрических беспилотных автомобилей в том, что они могут спасти миллионы жизней, изменить конфигурации городов и сократить выбросы.

10. Хорошо, но при чем тут Россия?

У нас есть несколько рынков в мире, не совсем готовых с точки зрения инфраструктуры или потребительского восприятия, но мы понимаем, что все рынки будут двигаться в этом направлении. Мы оптимистично смотрим на изменения в российском законодательстве в отношении электрокаров, и это хороший знак того, что в будущем этот рынок станет для нас очень важным. По мере того как потребители получают опыт езды, ощущают динамику и дальность хода, рынки все больше будут открываться для электромобилей. И мы должны добавить, что все наши новые автомобили готовятся так, чтобы соответствовать каждому рынку с его привычками и климатом.