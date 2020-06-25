Старые меха: «АвтоВАЗ» обновит Chevrolet Niva через три года («Газета.Ru»)

Модель Chevrolet Niva, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» совместно с GM и недавно выкупленная российским заводом, сменит поколение в 2023 году, ее выпуск продлится, как минимум, до 2033 года, узнала «Газета.Ru». Автомобиль запустят в продажу параллельно с новой генерацией внедорожника Lada 4x4, которую уже давно разрабатывает завод. Модернизация убьет спрос на Niva из-за роста цены, считают эксперты.

Компания «АвтоВАЗ» представит новое поколение (глубокую модернизацию) модели Niva в I квартале 2023 года. Об этом хорватский поставщик «АвтоВАЗа» AD Plastik Group уведомил потенциальных инвесторов на Загребской фондовой бирже в сообщении (есть у «Газеты.Ru») о раскрытии информации.

В июне хорватская компания заключила с российским автогигантом соглашение, по которому с 2023 по 2033 год будет поставщиком пластиковых элементов экстерьера для новой модели Niva. В письме говорится, что сумма контракта составила около 58 млн евро, предполагаемая продолжительность проекта – 10 лет.

«Группа AD Plastik заключила новые сделки с АвтоВАЗом на общую сумму 57,7 млн евро по новому проекту Niva. Этот самый долговечный автомобиль на российском рынке будет производиться на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти, и, по сравнению с моделью, которая была на рынке уже более семнадцати лет он будет полностью переработан, – говорится в сообщении компании. – AD Plastik Group в Тольятти будет производить различные внешние компоненты для Niva, такие, как передние и задние «юбки» бампера, корпуса колесных арок, амортизаторы, протекторы задних крыльев и боковые накладки».

Кроме того, хорватская компания намерена выпускать для Niva внутренние абсорберы бамперов, пластиковые расширители колесных арок, облицовку стоек и фальш-решетки радиатора.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» официальную информацию AD Plastik Group не подтвердили и не опровергли. «Ни о каких новых поколениях и рестайлингах применительно к «Ниве», кроме скорой замены логотипа, мы не говорим. Рано», – рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Изначально Chevrolet Niva – это полностью самостоятельно разработанная «АвтоВАЗом» модель «ВАЗ-2123», которая должна была прийти на смену «Ниве», серийно выпускавшейся с 1977 года. Однако после дефолта 1998 года завод испытывал финансовые трудности и для ее производства было создано совместное предприятие с General Motors.

По условиям договора наименование Niva российский завод передал бренду Chevrolet, который с 2003 года выпускал и продавал внедорожник в России и странах СНГ. Оригинальная вазовская «Нива» (ВАЗ-21213), в 2004 году была переименована в Lada 4х4. В 2014 году американцы представили проект нового поколения Niva, и пообещали его вывести на рынок уже в 2016 году. Впрочем, в 2015 году после введения западных санкций против России, американский GM кардинально пересмотрел свой бизнес в России: полностью покинул рынок бренд Opel, а марка Chevrolet сконцентрировалась исключительно на автомобилях премиум-класса.

В конце 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил оставшиеся 50% акций у GM, таким образом, права на бренд Niva вернулись к российской автокомпании. В СМИ со ссылкой на источники на заводе сообщалось, что причиной продажи могло быть нежелание россиян технологически поддерживать дальнейшее существование прямого конкурента. Пока еще Niva продается в России под брендом Chevrolet, но в ближайшее время у модели должен появиться логотип Lada.

«АвтоВАЗ» не уточняет, сменится ли в связи с этим наименование у внедорожника Lada 4x4. Несмотря на техническую идентичность c Chevrolet Niva, машины принципиально отличаются друг от друга кузовами и оснащением. Новое поколение Lada 4x4, как ранее сообщалось, должно появиться также в 2023 году, причем глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатанзис не исключал, что какое-то время старая и новая модель 4x4 будут продаваться одновременно.

Сохранение интереса россиян к Chevrolet Niva и Lada 4x4 объясняется лишь доступностью этих моделей, глубокая модернизация сделает Niva неинтересной для россиян, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Обе машины – настоящие внедорожники, с пониженным рядом в трансмиссии, неразрезным задним мостом и полным приводом, и при этом стоят около 700-800 тыс. рублей. За эти деньги и близко ничего нет в сегменте новых внедорожников. Переход на новые детали неминуемо приведет к росту ценника, а тогда они будут проигрывать на фоне конкурентов. К сожалению, «АвтоВАЗ» упустил время, когда можно было вывести новую модель безболезненно», – полагает Ифанов.

Альянс Renault-Nissan, владеющий «АвтоВАЗом», находится в сложном положении поскольку у них есть Renault Duster – прямой конкурент будущей Niva, и для него российская машина представляет определенный риск, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если они не достигнут производства c «Нивой» на уровне хотя бы 20-25 тыс автомобилей в год, то им сложно будет удержать конкурентную цену. В целом с учетом Renault Duster ситуация в этом сегменте получается довольно неприятная, поскольку появится конкуренция внутри одного глобального концерна», – отметил Бургазлиев.