Продавать нельзя закрывать. Вторичный рынок апреля: где запятая? (Drom.ru)

Введенный в конце марта режим самоизоляции сказался на всех сферах автобизнеса. Вторичный рынок автомобилей почувствовал эти изменения одним из первых и очень сильно. Но черный квадрат картины кризиса немного отличается от полотна Малевича – кое-где есть серые пятна. Изучаем, как пережили апрель авторынки разных регионов.

Апрель для «вторички» традиционно считается самым «продающим» месяцем. В этом году прогнозировался небольшой, но стабильный рост. По данным агентства «Автостат», в марте было продано 431,4 тыс. автомобилей, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в феврале – 407,5 (+11%), в январе – 366,4 (+8%). В прошлом году рост продаж в апреле был рекордным за весь 2019-й – 8,6%, новым владельцам было передано 482,2 тысячи автомобилей. В 2020-м все рассчитывали на похожий результат.

О том, что происходило месяц назад, мы уже писали. Первая неделя самоизоляции прошла как под наркозом – все замерли в попытке понять ситуацию и в ожидании ее развития. За прошедшее время развитие «болезни» в разных регионах происходило по-разному и не зависело ни от размера города, ни от значимости авторынка. Где-то «пациент» (авторынок) был введен в искусственную кому, где-то уже находится на стадии «выписки» – возобновляет свою работу. По этому признаку площадки можно разделить на три группы – в тяжелом, средней тяжести и легком состоянии.

Все закрыто

Самая сложная ситуация с авторынками на юге России. Жесточайшие меры по соблюдению самоизоляции полностью парализовали обычный распорядок жизни, а не только торговлю машинами. На Кавказе люди могут выходить из дома через день не более чем на два часа, и понятно, что они используют это время отнюдь не для решения своих транспортных проблем – успеть бы купить продукты и лекарства. В других городах режим карантина, может быть, и легче, но за его соблюдением следят строже. Вот сводки с основных площадок.

Махачкала, Дагестан. Количество заболевших – увеличивается, в связи с этим ужесточается режим самоизоляции. Сотрудники МВД блокируют движение автомобилей внутри города и за городом, выписывают протоколы всем, кто выезжает без уважительной причины. Естественно, в связи с этим закрыты и авторынки.

Хасавюрт, Дагестан. Здесь расположен крупнейший рынок региона, куда съезжаются продавцы и покупатели со всего Дагестана, Чечни и других близлежащих территорий. Его особенность в том, что он работает только по воскресеньям, и те, кто не продал машины дома в субботу, едут на следующий день выставляться в Хасавюрт. Обычно на площадке собирается 1000 и более автомобилей. Но в этом апреле условно рабочими были только два дня, в которые осмелились приехать лишь с десяток «перекупов». Но, простояв с 8 утра пару часов, они выезжали с площадки – покупателей не было.

Грозный, Чеченская Республика. Авторынки Чеченской Республики закрыты. Причем туда даже не доехать, да и ехать незачем и некому. Площадка работает в выходные, а в субботу и воскресенье никто, кроме врачей и стражей правопорядка, не имеет права выходить из дома.

Малгобек, Ингушетия. Рынок закрыт полностью. Никаких попыток продаж не предпринимается.

Прохладный, Кабардино-Балкария. Рынок закрыт на замок в прямом смысле слова. Ни продавцы, ни покупатели не посещают площадку.

Краснодар. Авторынок закрыт, но даже если бы площадка действовала, это ничего бы не изменило, ведь передвижение по краю запрещено. Станичные «перекупы» жаловались на радикальные меры – у них перекопали дороги, чтобы никто никуда не ездил. В городе на свой страх и риск в дежурном режиме работают автосалоны.

Кропоткин, Краснодарский край. Авторынок города закрыт. Передвижение внутри региона без пропусков запрещено. Но есть продажи через интернет. Основной спрос на модели стоимостью до 100 тысяч рублей.

Новороссийск, Краснодарский край. С первых дней режима самоизоляции торговые площадки были закрыты. Администрация города предупредила: если рынок будет работать – наложат штраф от 300 до 500 тысяч. Через две недели разрешили проход руководству, но без права торговли. Покупателей, естественно, тоже нет, просто по улицам ходить нельзя без веских причин.

Ростов-на-Дону. Авторынок закрыт, а в город можно въехать только при наличии регистрации или пропуска. Причем если в начале месяца продавцы приходили на площадку по звонку клиента, то к концу апреля торговля прекратилась совсем. Перекупщики пытаются работать дистанционно, но продаж практически нет.

Шахты, Ростовская область. Авторынок закрыт официально и посетители соблюдают карантин – никто не приезжает. Стоянки тоже официально не работают, но они не могут препятствовать владельцам распоряжаться своей собственностью. Все говорят об отсутствии продаж.

Волгоград. Все площадки по продаже автомобилей официально закрыты. Люди пытаются что-то реализовать через интернет, но покупателей нет.

Тольятти, Самарская область. Площадки закрыты, практически вся торговля переместилась в интернет. Автосалоны также закрыты, но на стоянках можно встретить охрану и одного-двух дежурных сотрудников, которые с соблюдением всех необходимых предосторожностей (маска, антисептик, дистанция) покажут залетному покупателю заинтересовавшую его машину. Разумеется, результаты такой «торговли» никак нельзя назвать удовлетворительными. У частников-«перекупов» никакой торговли практически нет – автомобили не продаются и не покупаются. Хотя по сравнению с началом апреля наблюдается очень незначительное, но оживление.

Казань, Татарстан. В городе тотальный контроль за самоизоляцией, люди не могут свободно передвигаться по городу. Авторынок закрыт, салоны пытаются работать удаленно, открывают двери только по предварительной договоренности.

Ярославль. В городе авторынка нет, поэтому торгуют в основном автосалоны, которые практически все до последнего времени были закрыты. За время самоизоляции были частые проверки магазинов, стоянок и салонов сотрудниками полиции. Тех, кто работал, штрафовали, поэтому продавцы предпочитали потерять клиента, чем попасть на стотысячные взыскания.

Уфа, Башкортостан. Авторынка как такового в городе уже нет, подержанными автомобилями торгуют либо салоны, либо частники. В этом апреле продаж ни у одних, ни у других не было – все закрыто, передвижение ограничено.

Улан-Удэ, Бурятия. Авторынок сейчас закрыт. Продажи продолжаются в удаленном режиме, но уже не в таких количествах, как хотелось бы продавцам.

Работа онлайн и хитрости площадок

Остановка продаж автомобилей – это не только заморозка вложенных в них денег, но и блокировка работы салонов, магазинов, автомоек и т. п. А это невыплаченные зарплаты, долги по аренде, просроченные кредиты. Поэтому все, кто имел хоть какую-то возможность, продолжали пытаться торговать. В легальном секторе переключились на интернет, используя как классические сайты, так и различные соцсети. В полулегальном режиме работали те площадки, которые помимо продажи автомобилей официально предоставляют услуги стоянки. На некоторые из них пройти могли только владельцы, некоторые разрешали заходить даже клиентам. В таком «стояночном» режиме работали многие авторынки Сибири и Дальнего Востока.

Челябинск. Рынок полностью закрыт с 1 апреля, причем контролировала исполнение распоряжения сама администрация. Единственное движение было в секторе, который используется как автостоянка. Продавцы-арендаторы имели право выехать с нее, чтобы, например, помыть машину. Но на самой площадке других посетителей не было. В последние выходные апреля рынок открыли, но его посещаемость сократилась в разы. На продажу выставлены 10–15 автомобилей, покупателей нет.

Магнитогорск, Челябинская область. На этом небольшом рынке до самоизоляции выставлялось по 300 машин. С 1 по 19 апреля площадка была закрыта. Торговать разрешили только в последний выходной. Приехали несколько завсегдатаев-«перекупов» и ни одного покупателя.

Красноярск. В городе продолжается период самоизоляции, и авторынок «777» не работает. Завезти автомобиль на продажу нельзя, а выехать с рынка – можно. Поэтому если и находился покупатель, сделки заключались за пределами площадки. Чтобы это происходило, продавцы опускали цены, а некоторые продавали даже в минус.

Новосибирск. Первая неделя карантина прошла в относительно строгом режиме самоизоляции – работали только продовольственные магазины и аптеки. Рынок был закрыт. Со второй недели народ немного осмелел, власти разрешили работать СТО, мойкам, парикмахерским. Начались единичные продажи автомобилей, в основном без пробега по России. Наполняемость рынка невысокая, так как нет продаж. При этом с востока приходили единичные беспробежные машины.

Саратов. Официально областной авторынок закрыт для въезда продавцов. А вот покупатели могут посещать площадку. Ко второй половине месяца торговля худо-бедно возобновились. В последний рыночный день апреля некоторым перекупщикам удалось продать по два-три автомобиля. Многие салоны перешли на дистанционную работу – обзванивают потенциальных покупателей, осмотр состояния автомобиля проходит в онлайн-режиме, оплата также через банковские сервисы онлайн. Доставка машины новому владельцу – бесконтактная.

Продать бы рады, да некому

Работающих в более-менее обычном режиме площадок в апреле было мало. И у всех одна проблема – почти нет клиентов, готовых приобрести машину. Кто-то отложил покупку в ожидании снижения цен, кто-то тратит деньги, накопленные на машину, на жизнь. На снижение покупательской способности влияет и изменение политики банков, которые стали реже одобрять кредиты. А люди стали меньше подавать заявок – сейчас займут, а отдавать как?

Чебоксары, Чувашия. Крупные автосалоны и дилеры работали в режиме «выходного дня». Мелкие площадки пытаются продавать, но некоторые уже перестали и задумываются о прекращении деятельности. Авторынок закрыт. Продажи от частных лиц через интернет также сократились.

Пермь. Весь апрель и без того чахлый авторынок фактически был закрыт, но «перекупы» не стояли, а приезжали забрать/передать машину покупателям. Продажи потихоньку идут. Их активность больше зависит от цены товара.

Екатеринбург. До 13 апреля автомолл «Белая башня» был закрыт, а возобновление работы получилось вялым. Пополнение новым ассортиментом поначалу было слабым, но к концу месяца набрало обороты. Местные продавцы тоже вернулись на свои рабочие места в ожидании покупателей. А некоторые забрали автомобили для продажи по месту жительства. Проходимость низкая, а в плохую погоду вообще клиентов нет. Автокомплекс «Березовский привоз» работал в штатном режим, но покупателей было мало, хотя и праздношатающихся тоже почти нет. Продажи в апреле были, конечно, не ежедневные, покупатели в условиях самоизоляции находили нужный автомобиль через интернет.

Омск. В городе жестких ограничений не вводили, хотя многие не работали или ушли на удаленное предоставление услуг. Рынок функционировал, но в ограниченном режиме. Через неделю после введения карантина власти разрешили автомагазинам продавать запчасти, краски и прочее как «необходимые товары», и тогда у «перекупов» возобновилась работа. Продажи, пусть и небольшие, были во всех сегментах.

Кемерово. Весь апрель авторынок работал. Число покупателей заметно уменьшилось – отчасти из-за того, что запрещен въезд из других регионов. Тем не менее люди приезжают, смотрят, выбирают и даже приобретают автомобили. Процессы купли-продажи можно охарактеризовать как вялотекущие.

Иркутск. Один из авторынков города в предместье Рабочее закрыт с самого начала карантинных мер. Авторынок на «Фортуне» ворота на замок не закрывал, но и не призывал к активной работе, лишь шел на небольшие уступки для продавцов и вел свою деятельность в «урезанном» формате. Продавцы, которые все-таки смогли в этом месяце продать свои машины, делали это при помощи интернет-площадок.

Хабаровск. Машины на авторынке продаются и покупаются, но «с натяжкой». Людей на площадке было в разы меньше, чем в любой другой год. Покупают в основном те, кому автомобиль действительно необходим.

Официалы и крупные автосалоны трейд-ин

Агентство «Автостат» с партнером «ОкДилер» с 13 по 18 апреля под видом покупателей обзвонили около 1000 автосалонов в 13 городах и выяснили, что около трети не работают вообще, а до 60-ти не удалось дозвониться. Причем среди официальных дилеров закрыто 28% площадок, и 11% – среди независимых дилеров. Самая большая доля не работающих с клиентами дилеров (даже дистанционно) оказалась в Москве (33%). В Краснодаре и Самаре этот показатель составил 23%, в Уфе – 19%, в Нижнем Новгороде – 15%, а в Санкт-Петербурге – 14%. В Перми, Челябинске и Ижевске были готовы продавать все опрошенные дилеры. Чуть больше половины дилеров работают в дистанционном режиме на стадии выбора автомобиля, оформления документов. Из них 60% готовы были предоставить дополнительные фото, и только 14% доставляют машину к клиенту прямо на дом.

В Москве продать машину в апреле можно было только самостоятельно через интернет. Автосалоны на реализацию не берут. С некоторыми можно договориться о продаже в трейд-ин под покупку нового автомобиля, причем никаких тест-драйвов не предполагается: все осмотры, согласования и оплаты – только онлайн.

Заторможенная бюрократия

Те немногие, кто отважился на покупку автомобиля в апреле, столкнулись с проблемой регистрации. Для постановки на учет нужно записаться в МРЭО через Портал госуслуг. Если учетная запись была – хорошо, если не было – ее нужно подтвердить на почте или в Пенсионном фонде. Регистрационные подразделения ГИБДД работают также в ограниченном режиме – сокращено личное общение, помещения обрабатывают и проветривают не реже одного раза в два часа. Поэтому очередь на регистрацию может растянуться на несколько дней. Правда, за пропуск десятидневного срока постановки на учет «сотрудникам регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от применения мер административного воздействия».

Хуже обстоят дела у тех, кто уже задолжал и хочет продать машину. Даже если оплатить все долги и штрафы, снять ограничения на регистрационные действия могут лишь приставы. А они общаются только дистанционно – разъяснения по телефону (попробуйте дозвонитесь), документы – по почте.

Цены – вразнобой

Продавцы в этом апреле выбирали совершенно противоположную тактику. Те, кто может себе позволить продержать деньги в товаре, оставили цены на прежнем уровне и даже подняли. Увеличили запрашиваемую стоимость продавцы беспробежных автомобилей – была вложена валюта. После падения курса им пришлось добавить около 10%, чтобы не уйти в минус. Но тех, кто поднял цены, меньшинство. И вскоре они примкнули к лагерю «медведей», понижающих запросы. Среди них как профессиональные торговцы, так и частники. У тех и других автомобиль – это прежде всего живые деньги, которые нужны здесь и сейчас.

Да и покупатели вынуждают снижать цены, требуя уступок. Вывод один: если хочешь продать – уступай.

У частных продавцов, которые полностью перешли в продажи через интернет, также две направленности. Некоторые из них просто сняли объявления. Кто-то не хочет рисковать и оставаться без колес, ведь неизвестно, сможет ли купить замену. Кто-то выжидает, чтобы понять ситуацию на рынке и поменять цену. Кто-то просто боится неизвестности и оставляет машину как небольшой оплот некой стабильности. Другая группа частных продавцов, наоборот, более активна. Для них сделка – это спасение. Полученные деньги идут на погашение ипотеки, кредитов, да и просто на покупку еды. Они постепенно снижают цены, пока не продадут или не упрутся в тот минимум, ниже которого продажа будет уже разорением. Большинство простых автовладельцев даже не пытаются сейчас нажиться.

Противоположные ожидания

Почти все «перекупы», которые сейчас стоят на рынках, все-таки настроены позитивно – если они сами не продают, то видят, как заключают сделки соседи, и это вселяет надежду. Некоторые надеются на ажиотаж после снятия карантина, некоторые рассчитывают хотя бы на возобновление спроса.

Эксперты дают более осторожные прогнозы. Мировая экономика переживает слишком большой стресс, и абстрактное для большинства снижение ВВП в итоге дойдет до снижения реальных доходов, а за этим – и покупательской активности. Безусловно, продажи возобновятся, подкармливаемые как отложенным спросом, так и необходимостью получения средств к существованию.

Скачка цен в ближайшее время не будет. Это показал опыт открывающихся рынков. Кто-то из продавцов пытается снять сливки, но быстро остывает. Цены не только возвращаются на докарантинный уровень, но и немного снижаются. А вот через несколько месяцев можно ожидать небольшое, но стабильное повышение, которое традиционно наступает после подорожания новых автомобилей.

А может, вложиться?

Можно ли попробовать заработать и купить как раз такой автомобиль, владельцу которого деньги нужны срочно. И это не «развод», а жизненная необходимость. Теоретически – да. Но нужно понимать, какие машины будут ликвидны. И делать это не на последние деньги, иначе такое вложение будет похоже по финансам на игру в «русскую рулетку».

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат»:

«В этом году можно ожидать падение рынка на 20–25%. Причем в ближайшие два месяца оно будет очень существенным и составит около 70–80%. По мере того, как будет возвращаться нормальный рабочий режим, динамика станет снижаться и к концу года постепенно придет к показателям в 20–25%. В ценах наблюдается хаос, шатания происходят как в сторону их повышения, так и понижения. Частные продавцы снимают объявления, потому что не хотят продаваться ниже рынка. По итогам года прогноз составить сложно. По объявлениям цены могут вырасти, а по реальным сделкам – снизиться. Разбег между «хотелками» и реальностью будет достаточно большим. Свою лепту в ценообразование внесет появление большого количества залоговых автомобилей от банков и лизинговых машин, которые не смогли оплатить клиенты. Сначала цены на них будут в рынке или чуть выше, а потом кредиторам придется уступать, чтобы вернуть деньги».

Аналитика и прогнозы

По оценкам разных экспертов, падение вторичного рынка в 2020 году может составить от 20 до 50%. В первую очередь ситуация будет зависеть от времени снятия карантина и возможных новых волн пандемии – чем дольше будет сохраняться режим самоизоляции, тем стремительнее и ниже будет пике. И завязано оно на общие показатели, а они не очень радостные. В экономическом мониторинге Департамента аудита экономического развития Счетной палаты прогноз по безработице составляет от 5,5–5,8% до 10% (около 7,5 млн человек), снижение уровня доходов – на 1,3–9,9% (6,4% в базе).

Пока единственный рынок, который пережил пандемию, – китайский. К нормальной работе вернулись не все продавцы и сервисы. А те, кто возобновили деятельность через два месяца после снятия карантина, получают доход, соответственно, на 67,9% и 72,5% ниже прежнего уровня. Главная причина его сокращения – отказ потребителей от покупки машин из-за сокращения личного бюджета.

Нам это тоже грозит…