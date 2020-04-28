Роботы рулят: в РФ предложили разрешить полностью беспилотное такси («Известия»)

В России готовятся к внедрению полностью беспилотных автомобилей – без оператора в салоне. Как выяснили «Известия», бизнес готов уже сейчас начать коммерческую эксплуатацию автономных такси в отдельных регионах. Среди других инициатив участников рынка, которые собирает кабмин по поручению президента, – оснащение роботов на дорогах «черными ящиками» и включение в законодательство понятия «беспилотный трамвай». Минтранс прорабатывает различные предложения, подтвердили «Известиям» в ведомстве. В условиях пандемии коронавируса логично обкатать автономные машины, но их появление на дорогах может создать неудобства для автомобилистов, считают эксперты.

Автоматизация с маячками

«Яндекс» предложил Минтрансу разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных ТС без инженера-оператора в салоне. Соответствующее письмо направлено в ведомство в апреле, рассказали «Известиям» в компании.

– Его первая часть касается разработки федерального закона (о беспилотниках). Мы предложили разделить формирование нормативной базы на несколько этапов, чтобы плавно перейти от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем к их коммерческому использованию в полностью автономном режиме, – рассказал «Известиям» руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Но на время работы над ФЗ, по его словам, компания предложила расширить рамки эксперимента по тестированию беспилотных машин, разрешив им двигаться по дорогам без инженера и использовать их в коммерческих сервисах. Он уточнил, что пока речь идет об отдельных регионах России.

– Если мы хотим сохранить высокие темпы развития технологии, новые возможности для этого должны появляться уже сейчас, – добавил Дмитрий Полищук.

На начальном этапе это могут быть такси в «Иннополисе» (Татарстан) и его окрестностях, уточнили в «Яндексе». В целом нормативная база для внедрения полностью беспилотных автомобилей, как полагают в компании, может быть готова к декабрю 2021 года.

Сегодня федеральное законодательство предусматривает, что беспилотник не может выехать на дорогу общего пользования (вне закрытых территорий и полигонов) без человека внутри. Оператор должен прийти на помощь в критической ситуации, в том числе при риске ДТП или поломке.

В начале апреля президент поручил собрать предложения ведомств и организаций по поводу внедрения в стране полностью беспилотных ТС. Они должны быть представлены в кабмин до 12 мая, главе государства – до 31 мая.

Головным интегратором выступает Минтранс. По данным «Известий», ранее замглавы министерства Алексей Семенов разослал письма в заинтересованные федеральные ведомства (Минпромторг, Минэкономразвития, МВД) с просьбой направить свои соображения по этому поводу до 17 апреля. С таким же предложением он обратился в «КамАЗ», группу «ГАЗ», НАМИ, Сбербанк и ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

В «ГАЗе», «КамАЗе» на момент публикации не ответили на запросы «Известий», в НАМИ переадресовали вопросы в Минтранс. В Сбербанке сообщили, что вместе с компаниями-партнерами активно участвуют в подготовке необходимых законодательных и нормативных актов, но не конкретизировали свои предложения. Но отметили, что ведут активную работу над созданием собственной ИИ-платформы, которая будет представлена до конца 2020 года.

В свою очередь, в Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) сообщили «Известиям», что предложили Минтрансу расширить в законопроекте о беспилотниках понятие высокоавтоматизированных ТС, распространив его на рельсовый транспорт, включая трамваи.

Ранее свои предложения в министерство также направила ЦТЛ (письмо есть у «Известий»). В ассоциации, в частности, считают необходимым оснащать беспилотные ТС «черными ящиками» по примеру воздушных судов и ставить на крыше световые маячки.

В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что вместе с заинтересованными сторонами сегодня прорабатывают варианты поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотников.

– Особое внимание уделяется вопросам законодательного регулирования возможности проведения тестирования высокоавтоматизированных ТС с удаленным контролем движения, их допуска к оказанию коммерческих услуг, а также установления необходимых требований безопасности, – отметили в Минтрансе.

В других ведомствах на момент публикации на запросы «Известий» не ответили.

Самоизоляция открыла дорогу

Эксперимент по тестированию беспилотных ТС на дорогах общего пользования начался в июне 2019 года, законодательно это было разрешено постановлением правительства №1415. Изначально были определены лишь два пилотных региона – Москва и Татарстан. В феврале 2020 года список расширили, добавив еще 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Самарскую области.

В НТИ «Автонет» (курирует проект по тестированию беспилотников) уточнили «Известиям», что на российских дорогах сейчас около 130 высокоавтоматизированных машин. Они принадлежат «Яндексу», «КамАЗу», МАДИ и НПО «Старлайн». Подавляющее большинство из них (свыше 100 единиц) – у «Яндекса», который проводит тестирование не только в России, но также в США и Израиле. Это серийные автомобили, оборудованные специальными приборами: камерами, лидарами, датчиками и прочими.

Пандемия коронавируса – самое время для того, чтобы опробовать беспилотники без человека в салоне, полагает доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко.

– В связи с радикальным снижением количества транспорта на дорогах из-за введенных ограничений можно без особого риска обкатать эти технологии, в том числе в южных регионах – например, в Крыму, Краснодаре и Ростове-на-Дону, – сказал он «Известиям».

Эксперт добавил, что внедрение беспилотных ТС – неизбежно, что и продемонстрировал вызванный COVID-19 кризис.

Выпускать машины без оператора в салоне на дороги еще рано, даже в «Иннополисе» и «Сколково» у них возникали затруднения в принятии решений, возразил руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров. Он пояснил, что автомобилям под управлением роботов требуется много раз проехать по одному и тому же маршруту, чтобы чувствовать себя уверенно.

– Использование на дорогах беспилотных ТС без инженеров вряд ли приведет к росту числа аварий. Но это может вызвать затруднения в движении, – сказал он «Известиям».

Сначала – в течение как минимум полугода – нужно обкатать технологии полностью автономных беспилотников, в том числе такси и роботов-курьеров, на закрытых территориях, считает эксперт.