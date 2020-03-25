На автомобили до 1,5 млн дадут скидки. Что нужно знать (Autonews.Ru)

По программам господдержки можно будет купить недорогие машины, а льготные автокредиты откроют для семей с одним ребенком

В Минпромторге решили поднять максимальную стоимость нового автомобиля, который можно купить по льготным госпрограммам, с 1 млн руб. до 1,5 млн. Там ожидают, что такая мера поможет «многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до семи человек». Соответствующий проект постановления опубликован на правительственном портале regulation.gov.

Авторы документа предлагают распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, в которых есть один несовершеннолетний ребенок или больше. Раньше получить льготы по этой программе могли только семьи, где не менее двух несовершеннолетних. Льгота, напомним, предполагает снижение первого взноса на покупку автомобиля на сумму в размере 10% от стоимости автомобиля — ее доплачивает государство.

А в случае покупки электрокара документ предполагает возможность получить скидку в размере 25% на уплату первоначального взноса от стоимости транспортного средства. Важно, что участвовать в программах могут только транспортные средства с высоким уровнем локализации.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 г. Минпромторг выделил 5 млрд руб., это должно простимулировать дополнительную покупку более 50 тыс. новых автомобилей. При этом в ведомстве уже подтверждали готовность рассмотреть возможность увеличения финансирования программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если заложенные в бюджет средства закончатся до конца года. Как ранее предполагали эксперты, это может произойти уже в апреле.

Всего же в 2020 г. Минпромторг запланировал потратить более 35 млрд руб. — почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Около половины этих средств направлены на адресные программы поддержки спроса — например, традиционно скидку на уплату первоначального взноса в размере 25% от стоимости автомобиля получают жители Дальнего Востока, которые покупают новые машины у себя в округе. Так власти стараются удержать автомобилистов от покупки популярных в регионе подержанных иномарок. Часть средств потратят на развитие рынка машин на газомоторном топливе и электротранспорта.

Что можно будет купить со скидкой

Раньше условию «до 1 млн рублей» соответствовали модели Lada, УАЗ и Datsun, неполный модельный ряд моделей марок Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai. Теперь же этот перечень может быть расширен в первую очередь за счет кроссоверов, отметил эксперт аналитического агентства «Автостат». Например, сюда попадут практически все комплектации кроссовера Hyundai Creta, полностью войдут Renault Duster и Kaptur. Также можно будет рассчитывать на покупку автомобилей Kia Sportage и Nissan Qashqai в начальных версиях. Кроме того, перечень может быть расширен еще за счет Skoda Octavia, Hyundai Elantra и сразу нескольких моделей Kia: Ceed, Ceed SW, Cerato, Soul и Optima. Сюда же попадут некоторые комплектации новых кроссоверов, продажи которых начались в России совсем недавно: Skoda Karoq и Kia Seltos.

Что будет с электрокарами

Примечательно, что воспользоваться скидкой 25% на покупку нового локализованного электрокара стоимостью до 1,5 млн руб. на данный момент ни у кого не получится — их в России просто не производят. На этот парадокс обратил внимание управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский — он предположил, что, возможно, таким образом правительство хочет привлечь интерес производителей к этой нише.

«Вряд ли мы увидим локализованные Tesla, BMW i3, Jaguar I-Pace или Audi e-tron за 1,5 млн рублей», — отмечает аналитик.

По его словам, с учетом изменения стоимости новых автомобилей за последнее время, повышение лимита цены доступных по программам автомобилей существенно доступный модельный ряд не расширит. Эксперт не исключает, что после индексации цен в связи с девальвацией рубля и представленный спектр существенно сузится за счет удорожания компактных кроссоверов.

«Минпромторг таким образом пытается если не стимулировать рост продаж новых автомобилей, то хотя бы сдержать резкое падение. Но уже к середине второго квартала ажиотажный спрос на автомобили, который обычно сопровождает девальвацию рубля, упадет, производители и дилеры повысят цены на новые автомобили, а население при этом богаче не станет», — объяснил Жарский.

Чего хотят дилеры

Представители дилерского сообщества уверены, что расширения льготных границ до 1,5 млн рублей в нынешних условиях уже недостаточно. О том, что максимальную стоимость предлагаемых по программам автомобилей нужно поднимать до 1,4-1,5 млн руб., дилеры и участники рынка говорили примерно с 2018 года. В то время цены на рынке уверенно шли вверх, и ограничение в 1 млн рублей практически не оставляло покупателям выбора. С тех пор стоимость новых автомобилей снова выросла, в том числе из-за роста ставки НДС с 18% до 20% и повышения утилизационного сбора.

Об этом в беседе с Autonews.ru напомнил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, с учетом изменения цен, верхнюю планку теперь нужно поднимать до 1,7 млн рублей. Соответствующее обращение, как выяснил Autonews.ru, РОАД уже направил в Минпромторг.

«Без выделения дополнительного транша в нынешних условиях такие объемы стимулирования автокредитования ничего не изменят, нужно не 5 млрд рублей, а 20 млрд, — сказал Мосеев в беседе с корреспондентом Autonews.ru. — Больше надо поддержать именно классическое льготное автокредитование, выделяя больше средств на программу господдержки, при этом верхнюю ценовую планку на доступные по ним автомобили надо поднимать до 1,7 млн рублей. Потому что пока спрос на автомобили очень хороший, март покажет существенный скачок, но после этого резкий спад неизбежен».

В свою очередь, директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников заявил Autonews.ru, что программы стимулирования спроса, ориентированные на автомобили ценой до 1 млн руб., в последнее время практически не оказывали рынку поддержки в силу своей ограниченной направленности. По словам представителя дилерского сообщества, из-за постепенного повышения цен пора ставить вопрос о дальнейшем расширении условий программы и начать включить в нее автомобили в ценовом диапазоне 1,5–2 млн рублей.

Кредиты на автомобили советуют брать осторожно

Более высокая цена доступных по программам автомобилей открывает доступ к госпрограмме покупателям с более высоким уровнем доходов, отметил генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Никита Быков. «При цене автомобиля 1 млн руб., при кредите на три года с первоначальным взносом 30% средний ежемесячный платеж составляет около 20 тыс. рублей, а при цене автомобиля 1,5 млн на аналогичных условиях средний ежемесячный платеж будет около 35 тыс. рублей. Если раньше программа была ориентирована на покупателя в кредит с ежемесячным доходом до 50–60 тыс. рублей, то теперь до 90–100 тыс. рублей в месяц», — объяснил Быков.

Он уверен, что и в нынешнем виде госпрограмма способна поддержать спрос, поскольку льготы заметно увеличивают выгоду при покупке нового автомобиля до ожидаемого повышения цен — с 10–15% до 20–25%. «Но важно помнить, что на фоне предстоящего экономического кризиса многие останутся без доходов и даже без работы, поэтому не смогут обслуживать кредиты. Брать кредит сейчас можно, только будучи уверенным в сохранении источника доходов в ближайшие 3–6 месяцев», — предупредил Быков.

В свою очередь, аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов также считает, что успешной работу программ господдержки можно будет назвать, только если по итогам 2020 г. продажи останутся на уровне 2019-го. «Хорошим показателем стал бы 1,75 млн новых легковых и легких коммерческих, из них хотя бы 110–115 тыс. должны быть проданы в рамках программы государственного субсидирования», — считает аналитик.

Напомним, что в минувшем году в рамках этих программ было продано около 113,3 тыс. автомобилей. По программе «Семейный автомобиль» россияне купили 61,3 тыс. машин, еще 52 тыс. автомобилей были реализованы по программе «Первый автомобиль».