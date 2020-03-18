«Подняли цены, убрали скидки». Машины с пробегом сильно подорожают (Autonews.ru)

Подержанные автомобили будут дорожать пропорционально новым моделям. Дилеры уже отказываются от скидок и обновляют предложения. Эксперты рассказали, когда и какие варианты на вторичном рынке прибавят в цене.

Стоимость подержанных автомобилей будет повышаться пропорционально росту цен на новые машины, уверены аналитики и участники рынка. Волны индексаций, по мнению источников Autonews.ru, на авторынке не избежать: по разным оценкам, новые автомобили будут постепенно дорожать в течение всего года и в конце 2020-го могут прибавить в цене от 5% до 20%. Первые изменения уже произошли, а окончательные цифры будут зависеть от того, на каком уровне закрепится курс рухнувшей национальной валюты. Autonews.ru выяснил, насколько и когда могут подорожать и автомобили с пробегом.

Между первичкой и вторичкой есть задержка

При резком подорожании актуальных моделей на первичном рынке вслед за ними постепенно повысят цены и владельцы подержанных машин, уверен руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «Автостат» Данил Пивоваров. Его опыт показывает, что цены на подержанные автомобили повышаются не сразу: действует определенный временной лаг.

«Когда случается резкий и быстрый рост цен на новые автомобили, со стоимостью машин с пробегом первые один-два месяца обычно ничего не происходит, – объясняет Пивоваров Autonews.ru. – Но в течение 6–10 месяцев процент роста цен «догоняет» рынок новых автомобилей. Эта величина, как правило, соответствует темпам роста цен на рынке новых либо лишь немного ниже этой отметки».

По оценке представителя «Автостата», пересмотр цен на вторичном рынке произойдет ближе к концу 2020 года: цены подрастут примерно на такой же процент, как и цены на новые автомобили.

«Быстрее подорожают модели с быстрой оборачиваемостью. В основном это модели массового сегмента, пользующиеся устойчивым спросом. Например, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Toyota RAV4», – прогнозирует Пивоваров.

Динамика изменения среднерыночной оценки ряда популярных моделей на вторичном рынке по нижней границе цен, представленных на сервисе CarPrice. Окончательная цена каждого автомобиля зависит от осмотра и состояния автомобиля.

Дилеры уже убирают скидки на вторичке

В свою очередь, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов согласен с тем, что ценообразование на рынке автомобилей с пробегом напрямую зависит от колебаний цен на новые машины. Быстрее всего на вторичном рынке вслед за новыми дорожают наиболее ликвидные, пользующиеся популярностью у клиентов модели. При этом представитель дилерского сообщества в отличие от специалиста «Автостата» уверяет, что ценники на вторичке меняются практически сразу вслед за первичкой.

«Цены на автомобили с пробегом достаточно быстро, в пределах одной-двух недель, реагируют на динамику цен на новые машины, – говорит Желобов. – Это касается в том числе и снижения цен. Так, если в конце года распродаются стоки новых автомобилей по более низким ценам, мы вынуждены давать дополнительные скидки и на машины с пробегом».

Эксперт объясняет, что подорожание новой модели далеко не всегда автоматически приводит к росту цены на ее предыдущую версию. Но если определенная модель оказывается особенно удачной и надежной, то ее стоимость на вторичном рынке будет держаться на более высоком уровне по сравнению с остальными.

«Например, уже несколько лет не выпускается универсал Volvo XC70, вместо него на рынок вышла другая, более дорогая модель. Но XC70 до сих пор пользуется очень высоким спросом на рынке автомобилей с пробегом. Соответственно цена на него держится», – приводит пример Желобов.

В связи с колебанием курса рубля пересмотр цен на вторичном рынке уже произошел, уверен представитель ГК «АвтоСпецЦентр».

«Где-то мы подняли цены, где-то убрали скидки и акции. В дальнейшем возможен еще рост, поэтому тем, кто задумывался о покупке автомобиля, сейчас самое время присмотреться», – советует Желобов.

Продавцов на вторичном рынке ничего не сдерживает

Операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев рассказывает, что в условиях кризиса постепенный рост цен на вторичке на 3-4% в год, как правило, сменяется скачкообразным взрывом. По его словам, обычно рынок новых автомобилей реагирует на резкое падение курса рубля в течение одного-двух месяцев. На вторичке это происходит быстрее, ведь решение чаще зависит от конкретного продавца – частного лица.

«Частники могут устанавливать любую цену, им не нужно, как производителям, беспокоиться из-за падения спроса. А когда цену поднимает один продавец, другой на это реагирует в духе «чем я хуже», – говорит Ерцев. – Соответственно, покупатели, подогреваемые постоянными сообщениями о грядущем страшном повышении цен, видя, что оно уже началось на вторичке, бегут разбирать то, что есть, пока машины еще больше не подорожали. Таким образом, пока первичка еще просчитывает, насколько ей поднять цены, и пугает новостями о том, что вот-вот – и цены вырастут на целых 5%, то на вторичке цены уже оказываются подняты на все 10%».

По словам эксперта, подорожание новой модели, как правило, затрагивает не больше двух предыдущих поколений. «Наиболее зависимы от цены на новые модели автомобили возрастом до трех лет. В этом сегменте как продавцы, так и покупатели более склонны ориентироваться на ценник новинки», – отметил эксперт.

Пока в компании не заметили тенденции к завышению цен или отказу от продажи. «Если курс стабилизируется на текущем уровне, то цены на вторичном рынке будут расти эволюционно. Скорее всего, рост по итогам года не превысит 5%. Поэтому всем, кто намерен в ближайшее время сменить автомобиль, я советую не менять своих планов. Текущие ставки по кредитам максимально привлекательны, а бурного роста цен в ближайшие месяцы не ожидается», – подводит итог Ерцев.

В свою очередь, сооснователь сервиса по продаже автомобилей с пробегом CarPrice Олег Заньков считает маловероятным резкое одномоментное подорожание всех автомобилей с пробегом.

«Если изучить автомобили 2017 года выпуска, так называемую «молодую вторичку», можно прийти к выводу, что медленнее всего дешевеют модели Lada Vesta и Renault Logan, – приводит пример Заньков. – К тем, кто быстро дешевеет, относятся Kia Ceed, Lifan, Ford Focus III».

Продажи на вторичке будут падать

По данным «Автостата», в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 404 500 единиц, что на 0,4% меньше показателя 2018 года.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов прогнозирует, что по итогам 2020 года вторичный рынок откатится еще на 5%. Причинами этого станут девальвация рубля, снижение реальных располагаемых доходов, крайне высокий уровень закредитованности населения и новые повышенные требования к заемщикам со стороны банков. При этом он считает, что резкий рост цен в этой нише будет сдерживать высокий уровень конкуренции.

«Вторичный рынок автомобилей сегодня – это рынок, на котором условия диктует покупатель, – говорит Антонов. – А покупатель по-прежнему хочет приобрести лучший автомобиль по выгодной для него цене. Сдерживание цен на фоне рынка новых автомобилей делает приобретение более дорогих и качественных моделей с пробегом привлекательнее. В то же время рынком правит массовый сегмент, что объясняется удобством в обслуживании: деталей и узлов для них много, стоят они дешево, если не по карману новые, их можно приобрести на разборках. Если свести вместе два этих фактора, то становится очевидным, почему на вторичке снижается спрос на Lada, но растет на автомобили классом выше. Например, на Toyota Camry или Kia Optima», – резюмирует аналитик.