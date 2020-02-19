К дилеру по Wi-Fi: стоит ли покупать автомобиль через маркетплейс («Известия»)

Банк ВТБ запустил маркетплейс по продаже автомобилей. Схожую онлайн-платформу, по сообщениям СМИ, готовят Сбербанк и другие финансовые организации, набирает обороты агрегатор дилерских объявлений Autospot. Покупателям на этих площадках доступен определенный пакет информации: фотографии автомобиля, его краткое описание, стоимость лота. Клиентов заманивают большими скидками и обещают, что покупка с помощью новой услуги авто позволит сэкономить едва ли не 12%. Стоит ли доверять автомобилистам свои сбережения таким онлайн-стартапам в расчете на заманчивые обещания, выясняли «Известия».

В один клик

В России стали всё чаще появляться площадки по продаже автомобилей – как подержанных, так и новых – через автомаркетплейсы. Суть таких проектов – аккумулирование актуальных предложений официальных и неофициальных дилеров с предоставлением информации о бонусах и скидках. С 2014 года таким образом автомобили предлагает сайт Autospot (крупнейшие владельцы стартапа – Heron Trade, Mitsubishi Corp. и SOL Ventures), заявляющий о сотрудничестве с 713 официальными дилерами. В конце января схожую платформу запустил банк ВТБ.

«Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале», – сообщала пресс-служба банка.

По данным РБК, аналогичный маркетплейс готовит Сбербанк, проект может быть реализован по аналогии с сервисом «ДомКлик», который связывает покупку недвижимости с заявкой на ипотеку. В ВТБ также отмечают, что перед их сервисом, прежде всего, стоит задача снизить стоимость автокредита для себя и клиента, поскольку, по словам замглавы банка Анатолия Печатникова, представители автобизнеса в автосалонах «трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений». Кроме того, через эти платформы банки смогут реализовывать свои залоговые автомобили.

Оферта из конверта

Сервис Autospot, который собственных финансовых инструментов не имеет и по сути является посредником, позиционирует себя как помощника при покупке автомобиля с «лучшей ценой», заявляя, что покупка через него выгоднее, нежели напрямую у дилера.

«Покупка автомобиля в любом случае заканчивается у дилера. Но если начинать ее с маркетплейса, увеличивается вероятность с первого раза попасть к дилеру с лучшей ценой, так как изначально маркетплейс содержит предложения сотен дилеров и есть возможность сразу выбирать лучшую цену среди всей массы предложений. В ручном режиме невозможно обзвонить или тем более посетить всех дилеров для поиска наилучшего предложения. Например, у нас представлено более 60 тыс. авто, от более 700 дилеров, – рассказал представитель Autospot Ярослав Щипачёв. – Единственная гипотетическая ситуация, когда лучше идти сразу к одному из дилеров, – это когда вам неважно, какой автомобиль купить (цвет, комплектация, набор дополнительных опций) и за сколько, тогда можно сэкономить 1–2 часа времени по сравнению со сценарием, когда поиск автомобиля начинается через маркетплейс».

По словам Щипачёва, комиссия компании от сделки составляет от 1 до 2% и не влияет на стоимость авто. Представители ВТБ и Сбербанка на запрос «Известий» на момент публикации статьи не ответили.

Дилеры не согласны

Впрочем, сами официальные дилеры не считают подобные площадки более выгодным способом покупки машины.

«Автомобиль выгоднее покупать у дилера, так как он может правильно сконфигурировать сделку с учетом кредита, трейд-ин и других финансовых продуктов. Тем самым в комплексе стоимость автомобиля будет гораздо дешевле», – рассказал операционный директор группы компаний «Авилон» Александр Никонов.

Представитель «Авилона» отметил, что им интересно работать с маркетплейсами только в том случае, если оплата сделки происходит на стороне дилера.

«Мы видим, что этот рынок активно развивается, многие банки уже заявили о создании маркетплейсов. Но сегодня это неустановленное понятие с неустановленным перечнем услуг и работ, условия и система работы с маркетплейсами также еще в стадии формирования. До конца не ясно, какие статьи дохода маркетплейсы хотели бы оставить на своей стороне. Вероятнее всего, мы придем к тому, что дилер будет платить за контакт потенциального клиента», – заметил Никонов.

В группе компаний «АвтоСпецЦентр» отмечают, что при обращении клиента напрямую к дилеру последний, ввиду снижения продаж на авторынке и острой борьбы за сделку, даст розничную скидку больше (отталкиваясь от кумулятивной маржи), чем скидка, озвученная маркетплейсом.

«Выкупать большие объемы, чтобы получить скидку как корпоративные клиенты, онлайн-площадки не смогут и не будут. В онлайне ты не продаешь дополнительных опций и финансовых продуктов. Значит не увеличишь кумулятивную маржу, значит не сможешь дать больше скидку с самого автомобиля. В будущем у маркетплейсов наверняка появятся скидки за опт. И, возможно, базовый автомобиль у них и будет дешевле, но это не то, что сейчас выбирает потребитель. Сейчас люди выбирают дополнительные опции, автокредиты, страховки и прочее, а всем этим оперирует дилер», – рассказала руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Кто не умеет считать

Маркетплейс – это лишь коммерческий посредник, заинтересованный в своем проценте с продаж, никаких иллюзий у потребителя на этот счет не должно быть, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Маркетплейс рассчитан на занятых людей, у которых по тем или иным причинам нет возможности объехать несколько автодилеров, сравнить и обсчитать их предложения. Сам маркетплейс никаких скидок не имеет, он работает с офертами дилеров и импортеров: будь то скидки за сдачу автомобиля в «трейд-ин», выбор страховки и автокредита из числа партнеров официального дилера. Зато, когда человек идет через маркетплейс к дилеру, для него он, что называется, уже горячий клиент. Он уже сделал выбор, и дилер с ним редко будет торговаться. По своему опыту скажу, что, если прийти к нескольким дилерам напрямую, взять у каждого предложения, а затем разных дилеров столкнуть, что называется, лбами, то скидка получится куда мощнее. Сейчас дилеры работают на объем, не дают копиться складу, машину отдадут и по нулевой марже и даже с минусом в расчете на «допы» и гарантийное обслуживание. Тут же отвалятся страховки жизни, без которых якобы не найти выгодный автокредит у банка, найдется более доступное каско и т.д.», – рассказал Ифанов.

Отдельно собеседник предупреждает, что скидки за сдачу автомобиля в «трейд-ин» или покупка семейного (для тех, у кого двое детей) или первого авто к маркетплейсам и дилерам никакого отношения не имеют – они предоставляются импортерами и правительством России. При соблюдении всех условий они положены клиентам вне зависимости от волеизъявления продавцов.