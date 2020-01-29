Коронавирус против автопрома: GM, Honda, PSA и другие под угрозой (Autonews.ru)

Какие производители бегут от китайского коронавируса, сколько автокомпаний работает в эпицентре заражения, какие автомобили перестанут выпускать и как это угрожает российскому рынку.

В Китае обнаружен смертельный вирус, вакцины от которого пока нет. Общее число заболевших в стране превысило 4,5 тыс. человек, более сотни скончалось. По мнению главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пика эпидемии следует ждать через 7–10 дней. Помимо Китая заражения фиксировались в Японии, Германии, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме и Австралии.

Центр эпидемии – город Ухань провинции Хубэй, который уже закрыли на въезд и выезд. В самом городе остановлен общественный транспорт и запрещен проезд личных автомобилей, для перемещения граждан работают 6 тыс. такси. Всего власти Китая заблокировали уже 17 городов с населением более 50 млн человек.

На данный момент большинство производственных площадок в Китае не работает в честь лунного Нового года, который начался в прошлые выходные. Возобновить работу компании должны были 3 февраля, но далеко не все готовы вновь запустить заводы из-за вируса. Уже сейчас некоторые производители собираются продлить каникулы до 10 февраля и позже, что приведет к сильному падению продаж на местном рынке. Об остановке фабрик уже объявили Samsung, Apple и Johnson & Johnson.

Есть ли угроза для российского рынка

В Ухани и ее окрестностях расположены десятки автомобильных предприятий, которые также готовы остановить производство. Январь и февраль в Китае традиционно являются упадочными из-за праздников, но теперь в дело вмешивается коронавирус. Многие дилерские центры перестали функционировать, потому что покупатели предпочитают оставаться дома. Представители автомобильных компаний уже объявили о том, что ограничивают деятельность и вывозят из Китая иностранный персонал.

Главный автопроизводитель Ухани – крупная корпорация Dongfeng Motor, которая не только выпускает машины под своими брендами, но и имеет ряд совместных производств. В Ухани у Dongfeng есть совместные предприятия с Peugeot Citroen, Renault и Honda. Почти вся эта продукция предназначается для местного рынка.

В Россию из Ухани поставляют только кроссоверы DFM AX7 (от 1 099 000 рублей), но сейчас у нас продают машины первого поколения, выпуск которых прекращен в прошлом году. Другая представленная в России модель DFM 580 (от 1 190 000 руб.) выпускается в Чунцине. Скорее всего, остановка производства не скажется на продажах – за весь прошлый год Dongfeng продал 1548 автомобилей, и, по данным опрошенных Autonews.ru дилеров, автомобили на складах есть в достаточном количестве. Под вопросом пока остаются лишь поставки DFM AX7 второго поколения.

Кто отзывает персонал и останавливает заводы

Самое громкое заявление сделала группа PSA (Peugeot – Citroen), которая намерена вывезти весь свой иностранный персонал с трех предприятий города Ухань и его окрестностей. Автопроизводитель эвакуирует 38 своих специалистов и членов их семей. Выезд сотрудников будет происходить при содействии властей КНР и местного французского консульства. При этом во время ожидания отъезда работники PSA и их родственники будут находиться в карантине в городе Чанша.

По данным источников CNBC, компания Nissan также планирует вывезти большинство сотрудников и членов их семей из района Ухань. Японцы заявили о том, что отслеживают ситуацию с распространением вируса и находятся в контакте с сотрудниками. Renault попросила экспатов со своего завода в Ухани по возможности временно покинуть страну. Американский офис Volkswagen еще в пятницу, 24 января, заявил, что следит за ситуацией в Китае и будет принимать решения о поездках в индивидуальном порядке.

Honda эвакуирует из Китая 30 своих работников и их семьи. Для этого выделен специальный чартер. Командировки также были отменены. Однако небольшое количество специалистов остается в стране для подержания необходимых операций. Кроме того, Honda временно приостановит производство на двух мотоциклетных заводах в пригороде Шанхая. Японский автопроизводитель заявил, что не возобновит производство даже после новогодних праздников.

Toyota, у которой нет собственных заводов в Китае, в понедельник также ввела ограничения на поездки в страну. По заявлению представителя компании Эрика Бута, производитель следит за ситуацией и просит воздержаться от поездок до прояснения ситуации. Вывозить сотрудников компании не приходится.

Крупнейший американский производитель General Motors пока не определился со своей позицией. Вопрос о возобновлении работы сборочного завода в Ухани после 2 февраля пока остается открытым. Всего у GM в Китае 15 предприятий, но пока неясно, какие из них возобновят работу после каникул. При этом GM ввел ограничения на поездки своих сотрудников в Китай, а тем, кто все-таки едет в страну, напоминает о мерах защиты.

У Ford нет заводов в Ухани, а оба производства и офисы расположены в Чунцине и Ханчжоу – в сотнях километров от эпицентра распространения вируса. Компания, согласно официальному заявлению, намерена возобновить производство в Китае 3 февраля. При этом представители Ford отметили, что будут опираться на рекомендации китайских официальных лиц. Компания так же ввела ограничения на поездки в страну.

Fiat Chrysler запретил своим сотрудникам поездки сразу в 11 городов Китая. Еще в выходные компания попросила сотрудников отложить или перенести поездки до конца февраля. Исключения могут быть сделаны лишь для критически важных для бизнеса вопросов и только после консультаций с отделом безопасности. У компании два сборочных завода в Гуанчжоу и Чанше – на расстоянии около 300 км к юго-западу от Ухани.

Крупный производитель климатических систем Webasto, имеющий 11 заводов в Китае, отменил все поездки сотрудников в Китай на ближайшие две недели и объявил о двух заразившихся коронавирусом сотрудниках в Германии. Один из заболевших не был в Китае, но был инфицирован китайским коллегой, побывавшем в Ухани.

Как автопром помогает Китаю

Компания Tesla Motors, которая буквально в конце прошлого года начала в Китае продажи электрокаров местного производства, предоставила своим клиентам возможность бесплатного использования всех фирменных зарядных станций Supercharger. Американцы разослали своим клиентам сообщения о том, что в машины по «облаку» будет загружено обновленное программное обеспечение, позволяющее на безвозмездной основе пополнять запас аккумуляторов, пока вспышка болезни не начнет угасать.

Это уже далеко не первый раз, когда «Тесла» объявляет подобные акции. Так, в августе прошлого года производитель электрокаров предоставлял бесплатную энергию в штате Флорида, на который обрушился тропический шторм «Дориан».

По данным Automotive News, компании Daimler, BMW, Toyota и Honda, а также и их китайские коллеги Dongfeng Motor и GAC Motor пожертвовали денежные средства в размере от 5 млн юаней (720 460 долларов США) до 26 млн юаней фондам, созданным, чтобы помочь жителям Хубэя и Ухани бороться с этой болезнью.

Ford обратился к сотрудникам своего совместного предприятия Jiangling Motors с просьбой переоборудовать 600 фургонов Ford Transit в специальные машины скорой помощи для перевозки зараженных пациентов. Два государственных китайских автопроизводителя, SAIC Motor и Beiqi Foton Motor, также собирают микроавтобусы для помощи заболевшим.

Geely, которая недавно начала строительство нового завода для производства автомобилей Lotus в Ухани мощностью 150 000 автомобилей, пожертвует крупную сумму на помощь в борьбе с вирусом. Компания обещает закупить лекарства и 250 000 медицинских масок и выделить 50 фургонов для строительства машин скорой помощи.

Наконец, сама Dongfeng пожертвовала в общей сложности 36 млн юаней (5 млн долларов) на закупку медицинских защитных средств и комплектов спецодежды, а также передала кроссоверы собственной марки для транспортировки медицинского персонала.