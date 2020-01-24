Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России («Известия»)

Китайские бюджетники, старые Chevrolet, собранные в Узбекистане, американский минивэн по цене «однушки» – эти автомобили трудно продать в России. Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин. С большой долей вероятности этот год для них будет последним на российском рынке. Подробнее – в материале «Известий».

На дне продаж

Открывает список аутсайдеров российского рынка легковое подразделение компании Fiat. Из числа европейских легковушек Fiat у компании в России продаются минивэн Doblo Combi (от 1,24 млн рублей), хетчбэк 500 (от 1,09 млн рублей) и пикап Fullback (от 1,7 млн рублей). Без учета сегмента легкой коммерческой техники суммарно за год компания реализовала 433 автомобиля. У компании Fiat нет российского производства, соответственно, никаких преференций и субсидий, в том числе по утилизационному сбору, итальянцы не имеют. Логично, что это не лучшим образом сказывается на цене продукции и, как следствие, спросе.

Не лучшим образом дела идут и у американского Cadillac. Некогда популярный в России бренд с началом кризиса, вызванного падением рубля, резко снизил продажи в стране. Сейчас Cadillac предлагает только три модели: седан CT6 (от 4,85 млн рублей), кроссовер XT5 (от 3 млн рублей) и внедорожник Escalade (от 5 млн рублей). В 2019 году американские понятия о роскоши поддержали лишь 975 (–17%) клиентов. Компания Isuzu продает в России пикап D-Max (от 2,15 млн рублей), за год, согласно АЕБ, было реализовано всего 285 пикапов. Впрочем, незначительные результаты D-Max ни коим образом не влияют на положение самой Isuzu в России, поскольку ее главный товар – грузовики разного тоннажа – продается довольно успешно.

После резкого схлопывания продаж автомобилей А-класса немецкая марка Smart была в числе немногих компаний, которые успешно торговали в этом непопулярном у россиян сегменте авторынка. В 2019 году ее продажи составили 746 машин, что на 8% выше результата 2018 года. Тем не менее показатели могли быть лучше, если бы Daimler, владеющий этим производителем, не принял решение отказаться от выпуска Smart в нынешнем виде. Немцы решили, что выгоднее будет под этим брендом наладить выпуск электрокаров.

Тачка по-пекински

Продать китайский автомобиль в России непросто, вдвойне сложнее продать автомобиль, если у компании нет вменяемой маркетинговой политики, нормальной официальной дилерской сети и, наконец, самого главного – качественного и современного автомобиля. Видимо, по этим причинам китайская компания Hawtai смогла реализовать в России лишь 69 машин (–52%). На сайте автопроизводителя сообщается о кроссоверах Laville (от 949 тыс. рублей) и Boliger (от 790 тыс. рублей), причем в первом случае цены указаны на машины 2017 года, во втором случае – 2015 года. Ранее «Известия» сообщали, что в автосалонах дилеров Hawtai отсутствуют автомобили свежих модельных годов, что косвенно может свидетельствовать об уходе компании с рынка.

Еще один представитель Поднебесной – Brilliance – смог за год реализовать в России 266 авто (–56%), несмотря на прирост продаж в абсолютных значениях, показатель слишком низок для того, чтобы считать серьезными намерения китайского офиса Brilliance в отношении российского рынка. В российской линейке компании два переднеприводных кроссовера: V5 (от 939 тыс. рублей) и V3 (839 тыс. рублей). Ранее в Brilliance отмечали, что для них важно присутствие на российском рынке, даже несмотря на то что сейчас не удается показать значительный результат.

Китайская компания Foton, как и Isuzu, в России больше известна своими среднетоннажными грузовиками, в продаже есть даже седельный тягач. Грузовики Foton пользуются стабильным спросом у экономных предпринимателей. А вот легковая линейка, представленная внедорожником Sauvana (от 1,84 млн рублей) и пикапом Tunland, не пользуется спросом. Причем цена последнего уже исчезла с официального сайта автопроизводителя, ранее он предлагался в базовой комплектации за 1,5 млн рублей. Суммарно за год было продано 136 легковых «фотонов».

Они как бы есть, но их как бы нет

Продавец единственной модели – американская компания Chrysler. От достаточно обширного модельного ряда Chrysler нулевых годов в России остался только минивэн Pacifica. За год было продано всего лишь 45 (–39%) машин. Несмотря на практически монополию в сегменте больших минивэнов, спроса на Pacifica нет. Причина, очевидно, кроется в цене автомобиля, за единственную комплектацию американцы просят 4,19 млн рублей. И это на фоне большого выбора больших премиальных кроссоверов за меньшие деньги.

Несмотря на то что российская компания Sollers не признает уход марки SsangYong с российского рынка, де-факто можно считать именно так. За год под этим брендом в стране было продано 4 автомобиля (–197%). Очевидно, это складские остатки, которые потихоньку распродают дилеры. Официальный сайт SsangYong еще функционирует, но никаких цен там нет. Более того, корейский офис SsangYong в финансовых отчетах полностью прекратил какие-либо упоминания поставок своих машин в Россию.

Настоящим призраком на авторынке стала узбекская марка Ravon. В последние годы чреда злоключений преследует эту компанию. Изначально она была известна на как UZ-Daewoo. Бюджетные седаны Nexia и микролитражка Matiz хорошо знакомы россиянам и до сих пор часто встречаются на дорогах страны. Однако в 2015 году, после сворачивания бизнеса GM в России, узбеки решили вернуть некогда популярные модели Chevrolet на российский рынок, но уже под новым брендом, так, собственно, и появился Ravon.

2018 году поставки машин прекратились, по официальной версии, из-за «пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора». В августе прошлого года Ravon объявил о возобновлении продаж и даже назвал примерную дату – сентябрь 2019 года. Но воз и ныне там, за прошлый год узбеки ни одного автомобиля так и не продали, свидетельствует статистика АЕБ.

Покупка автомобилей компаний, которые могут уйти с рынка, чревата проблемами с последующим обслуживанием машины, предупреждает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Стоит с большим вниманием отнестись к покупке автомобиля, если компания реализует очень мало машин в стране. Если это известный европейский, японский или американский бренд, то проблем не будет. К примеру, Opel, SEAT, Honda и Ford, свернув российский бизнес, оставили официальные сервисные точки с поддержкой заводской гарантии и запчастями. Но авторынок также знает негативный пример компаний BYD, Luxgen и Great Wall, найти запчасти для машин которых – это настоящий квест», – заметил Ифанов.