«Привозите на эвакуаторе»: почему на новой машине нельзя уехать от дилера (Autonews.ru)

Изменения в регистрации автомобилей обернулись для водителей новой ловушкой. Дилеры оказались не готовы выдавать госномера на новые машины, а в ГИБДД уже начали штрафовать за езду без знаков.

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. С этого дня у водителей появилась возможность ставить ТС на учет через дилерские центры. Также стала доступна опция получать госномера не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах или специализированных организациях. Однако дилеры так и не начали выдавать номера, а в ГИБДД таблички дают далеко не всем.

Автовладельцы привыкли, что после покупки новой машины у них есть 10 дней, в течение которых им можно ездить без госномеров. Именно столько времени отводится на регистрацию транспорта в ГИБДД. Теперь салоны получили возможность ставить машины на учет, однако так и не начали печатать сами номерные таблички. А без прикрученных номеров водители уже зарегистрированных новых машин не могут покинуть пределы дилерских центров своим ходом.

Новые правила создали ловушку, которая может обернуться не только штрафом в 5 тыс. рублей, но и лишением прав на три месяца согласно ч. 2. ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Именно такие наказания грозят тем, кто решит выехать из автосалона на зарегистрированной машине без номеров.

Также потенциальными нарушителями стали водители, которые обратились для постановки на учет нового автомобиля в МРЭО других регионов, где у них нет регистрации по месту жительства. При этом поставить на учет машину можно, однако ей присвоят лишь виртуальный госномер. Саму алюминиевую табличку в отделении выдать не смогут – владельцу также придется печатать номер самому в специализированной организации. Поскольку ездить на зарегистрированном автомобиле без госномера нельзя, отправиться за знаками придется своим ходом либо на эвакуаторе.

Что говорят в отделениях ГИБДД

Как выяснил корреспондент Autonews.ru, далеко не во всех МРЭО разобрались, как им теперь регистрировать новые транспортные средства. В некоторых отделениях сотрудники сообщили, что «про изменения только рассказали по телевизору, а не деле ничего не изменилось». В одном из подмосковных отделений корреспонденту посоветовали привозить машину сразу на эвакуаторе.

И лишь в нескольких инспекторы смогли четко объяснить: 10 дней на езду без госномеров есть только у водителей незарегистрированных машин – они по-прежнему могут приехать в МРЭО и получить таблички именно там, но номера выдадут лишь проживающим в этом же регионе.

В случае если машину поставили на учет у дилера, а госномера там не выдали (то есть машине присвоен номер, но нет самих табличек), на дороги общего пользования таким ТС выезжать нельзя. Не помогут и разные приспособления вроде написанного от руки или распечатанного на принтере госномера – остановивший такое транспортное средство инспектор ГИБДД имеет полное право оштрафовать его водителя и отстранить от управления до устранения нарушения.

Официальная позиция Госавтоинспекции содержится в разъяснении, опубликованном в самом начале 2020 г., и повторяет фактическое положение дел. Ведомство объяснило, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 283-ФЗ (3 августа 2018 г.) введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров без их фактической выдачи в подразделениях ГИБДД. При этом владелец транспортного средства обязан самостоятельно обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков. Также ведомство обратило внимание на недопустимость управления зарегистрированным транспортным средством без регистрационных знаков.

Где и как теперь получать номера

По замыслу законодателей, Госавтоинспекция и дальше продолжит выполнять функции по постановке автомобилей на учет – новый закон этой обязанности ГИБДД не лишает. Исключена была именно выдача государственных регистрационных знаков подразделениями ГИБДД. Этим должны были заняться специализированные организации, включая дилерские: все они должны содержаться в отдельном реестре и нести ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных. При этом на ГИБДД накладывается функция контроля этих организаций с выявлением нарушений установленных правил и прав граждан.

По данным на лето 2019 г., достаточное число пунктов изготовления номерных знаков насчитывалось лишь в 11 субъектах РФ, а в 32 регионах страны этот показатель не достигал и 30%. Услуга регистрации автомобиля должна стоить 500 рублей – этот тариф ФАС утвердила еще в августе 2019 года. За изготовление самих госномеров на машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, придется заплатить 2 тыс. руб., а на мотоциклы и прицепы – 1,5 тыс. рублей.

Нововведение затронуло исключительно первичный рынок – для автомобилей с пробегом все осталось по-старому. «Специализированные торгующие организации смогут участвовать в процессе регистрации автомобилей от имени покупателя – готовить заявления, передавать эти документы в регистрационные подразделения ГИБДД, а после проверки получать СТС с присвоенным автомобилю госномером для своего клиента», – поясняли ранее корреспонденту Autonews.ru в Госавтоинспекции.

Дилеры не знают, как работать

Никто из опрошенных Autonews.ru автодилеров выдачу физических номеров не начал. Сами продавцы рассказали, что пока не заметили интереса автомобилистов к новой услуге. «Пока мы не видим активного спроса на эту услугу. Возможно, это связано и с тем, что в настоящее время законодатель ведет разработку и утверждение подзаконных нормативных актов, определяющих процедуру и порядок действий», – сообщили в пресс-службе АГ «АВИЛОН».

В свою очередь, в дилерском центре «Автомир» Autonews.ru сообщили, что регистрация в автосалонах все еще не работает: «В ГИБДД субъектов Федерации не знают, как автосалоны должны пройти аккредитацию и быть допущенными к процессу регистрации. Мы ждем разъяснений. При этом ГИБДД дало указание пока не штрафовать клиентов, купивших новые авто. Пока еще можно использовать 10 дней на регистрацию, указанные ранее в законодательстве».

Еще один из крупных автодилеров анонимно подтвердил, что продолжает работать по-старому. «По желанию клиента можем поставить автомобиль на учет в ГИБДД, но мы делаем это не как специализированная организация, о чем идет речь в законе», – отметил представитель дилерской компании.

В частных беседах дилеры предполагают, что запуск нововведения могут отложить, так как салоны оказались совершенно не готовы к сотрудничеству с ГИБДД. Autonews.ru направил соответствующий запрос в МВД России.