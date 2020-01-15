Авторынок не вывозит скидку («Коммерсант»)

Спрос на российском авторынке в 2019 году упал впервые после кризиса 2013–2014 годов, и участники рынка уже не смогут улучшить ситуацию своими силами, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Автопроизводители говорят, что дошли до предела в предоставлении специальных условий покупки автомобилей на фоне урезания господдержки в легковом сегменте. Государство, на поддержку которого в АЕБ делают ставку, в свою очередь, новые меры поддержки спроса не предлагает.

В 2019 году авторынок упал на 2,3%, но, вопреки ожиданиям АЕБ, в декабре 2019 года продажи все-таки смогли выправиться, показав такой же рост. Эффект фактически был обеспечен резким – на 98%, до 16 тыс. машин,– увеличением продаж Renault. В самой ассоциации не исключают, что рост рынка в декабре 2019 года объясняется недостоверными данными. «Пока статистики по регистрациям машин нет, но если посмотреть на статистику по месяцам, то "плюсы" всегда оказывались в конце квартала, и это никого не удивляет, потому что закрываются квартальные планы»,– сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Речь идет о «желтых» (номинально проданных) автомобилях, которые фактически остаются на складах дилеров (“Ъ” писал о жалобах дилеров Renault на искусственность данных АЕБ 19 июня 2019 года). Глава Renault Ян Птачек исключил наличие «желтых» машин в продажах компании, отметив, что хороший результат достигнут за счет запуска модели Arkana (в декабре 2019 года продано 2,1 тыс. штук) и «развития других продаж».

Но результат декабря 2019 года, как и господдержка спроса на автомобили в объеме 9 млрд руб. через льготное автокредитование (скидка 10% от стоимости в рамках первого взноса), не помог рынку выйти в плюс.

С 2019 года на эту поддержку могут претендовать только автомобили дешевле 1 млн руб., за счет чего она в основном была направлена на машины АвтоВАЗа Lada. В Nissan, который планирует участвовать в программах с моделью Terrano и двумя моделями Datsun, говорят, что планка должна быть поднята до 1,8 млн руб., это позволит включить в программу более современные и комфортабельные автомобили, а также поддержать локальное производство. В Kia также предлагают расширить число моделей, подпадающих под действие программы.

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович отмечает, что на рынке сильнее проседает как раз сегмент стоимостью до 1 млн руб., поэтому направление поддержки спроса «очень верное». Владимир Мирошников из «Рольфа», наоборот, считает, что в поддержке нуждается сегмент от 1 млн до 2 млн руб. Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что в нынешнем виде мера выполняет свою социальную функцию и в сегменте до 1 млн руб. «без господдержки часть клиентов выбрала бы б/у машину». В месяцы, когда действовала программа, доля продаж в кредит достигала 50%, в другие – 38%, добавил он.

Глава РОАД Олег Мосеев говорит, что в целом действующие условия льготного кредитования не оказывают большого влияния на рынок. В 2019 году, согласно постановлению, было продано 30,9 тыс. автомобилей, в Минпромторге говорят о 109 тыс. покупателях. Господин Мосеев согласен, что сейчас это не господдержка спроса, а социальная программа, и называет классическое субсидирование ставки более эффективным механизмом. Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает, что меры господдержки должны быть направлены на стимулирование спроса, а не поддержку производства.

Самостоятельно игроки рынка улучшить ситуацию со спросом не могут, полагают в АЕБ, так как «достигли потолка возможностей». С этим согласны и в Nissan. «Пока мы видим пикирующую ситуацию на рынке,– говорит Андрей Павлович.– В 2020 году необходимы согласованные действия всех его участников – импортеров, дилеров и государства». Олег Мосеев говорит, что на стимулирование спроса в 2019 году производители направляли огромные средства, а «бесконечные скидки» достигли «критической величины» для дилеров. Многие дилеры продавали автомобили со скидками в убыток, отмечает он, и в ряде случаев бонусы от концернов не покрывали эти затраты, что грозит банкротствами. Владимир Попов говорит, что производители в 2019 году сократили бонусы за выполнение планов. От скидок, по его словам, игроки начали отказываться уже сейчас.

В Минпромторге “Ъ” сказали, что при необходимости будут выходить с предложениями по увеличению финансирования реализуемых госпрограмм.

Пока министерство ожидает сохранения автопродаж на уровне 2019 года «с возможной коррекцией в районе 1,5–2%». Прогноз АЕБ – снижение на 2,1%. Владимир Попов ожидает падения продаж на 2%. Владимир Мирошников более категоричен и считает, что без расширения мер господдержки в 2020 году рынок может опуститься на 8–10%. По базовому прогнозу «Автостата», реализация упадет на 5%, говорит Сергей Удалов, но все будет зависеть от объемов господдержки.