Каско и ОСАГО топчутся на месте («РИА Новости»)

Объемы рынков ОСАГО и каско в России могут снизиться по итогам текущего года, примерно такая же динамика ожидается и в наступающем году, прогнозируют опрошенные РИА Новости страховщики.

Как считают страховщики, динамику рынка определили законодательные изменения, а именно – начавшаяся в январе 2019 года реформа "автогражданки", в результате которой на 20% вверх и вниз расширился тарифный коридор.

"Объем рынка ОСАГО в 2019 году снизится до 210,7 миллиарда рублей (для сравнения: в 2018 году – 226 миллиардов рублей), в 2020 году останется примерно на уровне нынешнего года – 211,5 миллиарда рублей (прирост на 0,3%)", – прогнозируют в компании "Согласие". Директор по стратегии компании "Ингосстрах" Александр Гогленков также ожидает сокращения рынка ОСАГО – на 4-7% по итогам 2019 года.

По словам Гогленкова, в этом году убыточность в целом по рынку ОСАГО выросла и превысила 70%. Как ранее прогнозировали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), тарифы ОСАГО могут вырасти в наступающем году, если убыточность страховщиков в этом сегменте продолжит расти.

Конкуренция ОСАГО не спасает

"Страховщики активно включились в конкурентную борьбу. Постоянные эксперименты со ставками привели к тому, что снизилась и средняя стоимость полиса, и объем рынка в целом. По итогам года эти тренды вряд ли изменятся", – полагает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

Как отмечают в "Согласии", возможное введение второго этапа либерализации тарифов в 2020 году приведет к дальнейшему снижению стоимости полисов и сохранению объема сборов на уровне 2019 года. Это мнение разделяют и в "Ингосстрахе".

"В 2020 году, судя по текущему рассмотрению очередных изменений в закон об ОСАГО, страховщикам будет предоставлена возможность более глубокого учета индивидуальных характеристик водителя, однако существенных изменений в объемах рынка 2020 года по сравнению с прогнозом 2019 года ожидать не стоит", – отметил Гогленков.

Каско стагнирует

Объем сборов по каско, в свою очередь, в этом году будет близок к предыдущему (около 169 миллиардов рублей) или немного ниже, считают страховщики. Как напоминает Гогленков, рынок каско после сокращения в первом полугодии продемонстрировал некоторое восстановление по итогам 9 месяцев 2019 года – как раз до объемов аналогичного периода 2018 года.

"Сборы по автокаско в текущем году могут составить 167,7 миллиарда рублей (для сравнения: в 2018 году – 168,7 миллиарда рублей), в следующем – 172,6 миллиарда рублей (+2,9%)", – подсчитали аналитики "Согласия". На стагнации сборов по каско сказывается сокращение продаж новых автомобилей и параллельный рост продаж авто с пробегом с помощью потребкредитования, пояснили они. Развитие рынка каско будет опираться на повышение доли автокредитов в продажах новых авто.

Как отмечает Попков из "МАКС", в этом году автомобилей продается меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев текущего года падение составило 2,8%, что и давит на рынок каско.

"Но мы ожидаем, что по году будет незначительное снижение, на те же 2-3%. В 2020 году поводов для оптимизма в секторе каско будет мало. Автопроизводители все как один готовятся к еще большему снижению продаж автомобилей. А значит, и добровольное автострахование покажет отрицательный рост", – считает он.