На колесах: россияне покупают совсем не те машины, которые ищут («Известия»)

Россияне при покупке автомобиля в интернете чаще всего интересуются моделями Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada. Молодые покупатели рассматривают широкий спектр конкурентов, пожилые сконцентрированы на уже знакомых брендах. Об этом свидетельствует совместное исследование Google Россия и аналитической компании Ipsos, предоставленное «Известиям». С одной стороны, к продукции «АвтоВАЗа» за последние несколько лет изменилось отношение, с другой стороны, бюджетные иномарки подорожали сильнее Lada, а доходы россиян снижаются который год. Подробности – в материале «Известий».

Интернет в помощь

Исследованию Google Россия включает как прямые опросы потребителей, купивших новые и поддержанные автомобили, так и анализ поисковой активности граждан в интернете в первом полугодии 2019 года. На покупку автомобиля в 42% случаев влияет улучшение экономической ситуации потребителя, назначение на новую стабильную или более высокооплачиваемую работу (16%), прибавление ребенка в семье (13%), переезд на новое место жительства (6%), свадьба (3%), а также широкий спектр иных факторов (20%).

На первом месте по числу запросов рассматриваемых к покупке машин (новых и подержанных) стоит бренд Hyundai, за ними вплотную следует Kia. Далее по убыванию в десятке самых искомых марок идут Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и Lada. Однако, как проследили исследователи, запрос в Сети существенно отличается от реальной покупки. Так, у потребителей, интересовавшихся корейскими, французскими и немецкими бюджетниками, первое месте по продажам занимает Lada. На второй строчке идут корейцы, но даже в этом тандеме Kia обгоняет по продажам Hyundai, лидировавший по интересу. Далее в десятке самых продаваемых идут Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Toyota, Skoda, Ford.

Китайские компании не вошли в число лучших в обоих рейтингах, тем не менее у двух автокомпаний из Поднебесной Google зафиксировал большой рост интереса в России. Поиск информации об автомобилях Geely вырос на 22%, автомобилей Haval – на 75%, оба эти бренда лидируют по продажам среди китайских автокомпаний на российском рынке.

Выбор пал

Россияне стали меньше проявлять лояльность к определенным маркам. Если в прошлом году 35% покупателей автомобилей выбирали один и тот же бренд, то в этом году лишь 29% сохранили приверженность к прежней компании. Несмотря на большое число покинувших Россию автокомпаний, россияне стали больше включать конкурентов в финальную стадию выбора автомобиля.

В 2017 году средневзвешенное число моделей, между которыми делали выбор покупатели, составляло 3,4 машины, в 2018 – 4,1, а в 2019 их число выросло до 5,8. Причем в премиум-сегменте (6,4 шт.) конкуренция оказалась чуть выше, чем в массовом секторе (5,7). Характерно, что с возрастом человека список рассматриваемых на предмет покупки машин заметно сужается. Молодые водители в возрасте 18–24 лет в среднем рассматривают 6,8 машины, тогда как 45- и 54-летние выбирают из 4,7, а люди старше 55 лет – из 4,4 варианта.

– Мы видим, что число машин, из которых выбирают автомобилисты, увеличивается из года в год. Причин, почему это происходит, может быть несколько: полностью обновленная линейка Lada, появление китайских брендов, расширение модельной линейки у определенных компаний, – сообщил представитель российского офиса Google Евгений Голота.

Большинство покупателей делают выбор в течение трех месяцев размышлений. Интересно, что 80% мужчин заявили о том, что самостоятельно приняли решение о покупке авто, в то время как у женщин этот показатель составил 60%. Если же речь заходит о поиске информации о той или иной интересующей машине, то 98% людей смотрят о ней информацию в интернете, и в подавляющем числе (84%) случаев для этого используется смартфон. Логично, что лидируют в запросах при этом интернет-поисковики, онлайн-видео и сайты автопроизводителей.

Затянули пояса

Предпочтения покупателей пока еще не успели подстроиться под новые финансовые реалии, это и отразила статистика, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

– Желания россиян не успели перестроиться вслед за кошельком. Дело в том, что еще какие-то 5–6 лет назад мы жили в категории совсем других цен. Стать обладателем новенького BMW можно было человеку с 300 тыс. рублей в кармане первого взноса по кредиту, еще 300 тыс. рублей от банка – и вот вы уже хозяин премиум-автомобиля BMW 1-series. Пусть, что называется, входная в премиум модель, самая дешевая, зато BMW. Это мог позволить себе человек с зарплатой в 30–40 тыс. рублей. По отношению к тем годам сейчас цены скакнули более чем в два раза, автомобиль снова перешел в категорию роскоши. Поэтому россияне сначала смотрят на более дорогие иномарки, но по факту покупают отечественные авто, – говорит Ифанов.

Впрочем, лидерство «АвтоВАЗа» в продажах обусловлено не только доступностью, считает аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов.

– У людей есть очень хорошее понимание, что собой представляет бренд Lada, люди смотрят и сравнивают с другими предложениями. В итоге выбор упирается в возможности потребителя. Если брать соотношение цены и качества, я бы сказал, что за последнее время «вазовцы» подтянулись, конечно. В целом этому поспособствовало сотрудничество с альянсом Renault–Nissan, повышение качества, запуск новых моделей. Возможно, будет даже некоторое изменение отношения к бренду, мы видим, что динамика продаж у Lada сейчас даже выше динамики рынка, – отметил Владимир Беспалов.