Когда электромобили завоюют рынок, а люди перестанут получать водительские права (Incrussia.ru)

Будущее городского транспорта — это беспилотники, электромобили и отказ от владения автомобилями в пользу шеринга. Все это уже сейчас существует в мегаполисах мира, включая Москву, а будет развиваться еще быстрее. Руководитель проектов транспортной инфраструктуры фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров на закрытом мероприятии проекта Inc. Future рассказал, когда электромобили станут дешевле обычных, как скоро водительские права можно будет выбросить и почему каршеринг в России развивается лучше, чем райдшеринг.

Как электромобили проиграли Форду (но это временно)

Первый тренд автоэволюции — электрификация: переход на электрические топливные элементы и отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Электромобили — это отнюдь не какая-то новинка, не ноу-хау. Они появились гораздо раньше, чем авто с ДВС. Первым пригодным для широкого использования образцом автотранспорта стал электромобиль Роберта Андерсона, выпущенный в 1832 году, первую же массовую модель с ДВС в 1885 году собрал Карл Бенц.

В 1900 году в США на электромобили приходилось 38% рынка, на машины с паровыми двигателями — 40%, а на бензиновый транспорт — лишь 22%. Затем появился конвейер Генри Форда, который очень быстро выпускал большое количество машин с двигателем внутреннего сгорания, благодаря чему они стали доступнее, и в результате электромобили очень быстро проиграли.

Электромобиль — это хорошо забытое старое, которое сейчас возрождается благодаря новым трендам и задачам, которые стоят перед правительствами и государствами. Как только появился проект Tesla, все стали говорить о буме электротранспорта. Стало открываться большое количество стартапов в этой сфере, все крупные автопроизводители заявили, что у них скоро появятся целые линейки электромобилей, появились электромобили у больших концернов — Mercedes, Audi.

О том, что электротранспорт станет доступен, говорит снижение стоимости батарей. Это самый дорогой компонент в электромобиле. Мы видим, что цены на батареи падают по экспоненте, и вскоре наступит момент, когда стоимость электромашины сравняется с ценой машиной с ДВС.

Уже в 2020 году электромобили будут стоить столько же, сколько их конкуренты с ДВС. Стоимость батарей к этому времени упадет до $100 — $150 за киловатт, то есть на 90% по отношению к уровню 2010 года, когда киловатт стоил около $1 тыс. А в 2024 году электрокары окажутся дешевле своих прямых бензиновых конкурентов.

В 2025 году появится 79 новых моделей электромобилей, а мировой объем продаж электротранспорта составит от 15% до 25% от общего числа автомобилей. В частности, крупнейший китайский автохолдинг BAIC будет выпускать исключительно электромобили. К этому же моменту время полной зарядки аккумуляторов по миру снизится до 15 минут.

В России электромобили захватывают рынок не так интенсивно, как во всем мире. Дело в том, что нигде эта технология не развивается сама по себе. В каждой стране, где виден хороший рост электрокаров, это обусловлено мерами поддержки со стороны государства: от субсидирования на различных этапах до вложений в развитие зарядной инфраструктуры. В России же действует небольшое количество локальных инициатив: например, в Подмосковье электромобили не облагаются транспортным налогом, а в Москве их можно бесплатно парковать где угодно. При этом на общегосударственном уровне никаких мер поддержки пока нет.

Передовые российские беспилотники

Второй тренд автоэволюции — беспилотность. Эта технология позволит:

снизить смертность в ДТП — из всех тестов видно, что роботы ничего не нарушают, они очень хорошие водители;

значительно экономить время — во время поездок можно будет заниматься любыми делами, кроме вождения автомобиля;

освободить парковочное пространство — автономная машина будет работать постоянно, нет смысла держать ее на парковке или в гараже, поскольку она сможет зарабатывать вам деньги, подвозя других людей;

сделать автотранспорт максимально доступным для людей с ограниченными возможностями.

В 2021 году у большинства крупных автопроизводителей, включая Audi, BMW, Volvo, Ford, Hyundai и многих других, появятся машины с 4-м уровнем автономности, при котором человек может за руль не держаться вообще. К 2025 году мировые продажи машин с автопилотом достигнут 600 тыс. в год, а к 2030 году люди во многих странах просто перестанут получать водительские права, поскольку это будет не нужно.

Российские беспилотные автомобили — передовые. У нас в этой области реально классные технологии, на которые коллеги с Запада приезжают смотреть.

Наши технологические команды выбирают немного разные пути развития технологии автопилота. Кто-то для ориентирования на местности берет за основу цифровые карты дорог, как BaseTracK. Это снимает вопросы вроде «а что же делать зимой, когда снег занесет все знаки и разметку». У «Яндекса» другой подход: их машины ориентируются на местности по лидарам, испускающим лазерные лучи, которые отражаются от объектов. Тут в наших российских реалиях возникают проблемы: когда дорожные рабочие неожиданно за ночь снимают на каком-то участке асфальт, машины перестают понимать, где находятся.

Лучше всего будет работать гибридная технология, когда есть умеренное количество лидаров и обязательно — цифровая карта дорог. Сейчас появляются стартапы, которые делают и регулярно обновляют такие карты, предоставляя доступ к ним по подписке. В Москве, например, есть институт «Мостранспроект», который оцифровал весь город целиком.

Технологически Москва сейчас готова к появлению автономного транспорта.

В реальности беспилотный транспорт начнет по-настоящему заменять традиционный на наших дорогах лишь в перспективе 15 — 20 лет. Это вопрос не только подготовки инфраструктуры, но и корректировки нормативно-правовых актов. К примеру, в Нидерландах законодательство уже полностью готово к тому, чтобы беспилотные автомобили появились на дорогах. Россия же пока не готова. Что будут делать сотрудники ГАИ? Им будет некого штрафовать.

Сейчас в России единственный законодательный документ на тему автономного транспорта — постановление правительства, которое разрешает беспилотникам ездить по Москве и в Республике Татарстан. Наши коллеги пытаются добиться, чтобы в Питере тоже разрешили это делать, потому что там находятся многие технологические команды, которые сейчас вынуждены ездить в Москву, чтобы тестироваться.

У нас часто спрашивают, существуют ли стартапы, которые сделают так, чтобы автономную машину нельзя было взломать. Это действительно очень большая и серьезная проблема. Если хакеры смогут взламывать автопилот, это можно будет использовать как способ убийства — как тех, кто в машине, так и тех, кто на дороге ,— устраивая аварии.

Об этом задумываются все производители. Кто-то откладывает решение на более поздний срок, как «Яндекс»: сейчас они не используют облако, а сливают все данные о поездках после каждого проката вручную, по вечерам. В «Лаборатории Касперского» этим вопросом занимаются довольно плотно. У них есть интересная концепция двойников: хакер, взломавший машину, получает доступ не к ней, а к ее виртуальному двойнику. При этом система понимает, что ее пытаются взломать, и полностью блокирует управление.

Часто обсуждают важную этическую проблему: чьей жизнью автопилоту пожертвовать в критической ситуации — человека на дороге или того, кто находится в салоне. Невозможно разобраться, кто ценнее, — владелец машины, заплативший за нее $400 тыс., или студент на дороге, нарушивший правила. Кроме того, не до конца понятно, на ком в итоге будет вина — на нарушителе правил, на производителях автомобиля или на разработчиках автопилота.

Дешевый каршеринг и умный райдшеринг

Третий тренд автоэволюции — шеринг поездок и автомобилей. Он практически убьет необходимость в покупке личного авто, избавит от проблемы с парковочным пространством и в целом значительно повысит транспортную мобильность.

Сегодня, согласно опросам Ford, 55% европейских автомобилистов готовы делиться своей машиной с незнакомцами за деньги. При этом рынок каршеринга консолидируется крупными игроками, мелкие участники его постепенно покидают. В ближайшие годы рост этого рынка ускорится благодаря переходу на автономное вождение.

Модель продаж автотранспорта поменяется: автопроизводители и дилеры станут поставщиками услуг и будут предлагать свои автомобили по модели подписки. Porsche уже представила такую программу Porsche Passport для своих клиентов в США. В 2021 году масштабное развертывание сервиса беспилотного райдшеринга начнут Ford, Toyota и Uber.

К 2025 году число пользователей шеринга по всему миру достигнет 36 млн человек. А уже в 2040 году шеринговыми будут большинство машин в мире.

Никто не думал, что каршеринг так хорошо будет развиваться в России, — у нас самый большой парк каршеринга в Европе, и он активно растет. Причем по деньгам он обходится потребителям примерно вдвое дешевле такси.

С другой стороны, у нас не очень хорошо с райдшерингом. Например, мы пытались запустить в Москве тему с умными автобусами — когда маршрут меняется в зависимости от спроса в конкретное время в конкретных районах — и натолкнулись на нормативные препятствия. У нас каждый маршрут имеет свой паспорт и должен четко следовать по утвержденной для него траектории, правительство пока не готово в этой сфере ориентироваться на big data.

Автомобили как гаджеты

Наконец, четвертый тренд автоэволюции — это умная мобильность. Ее приход обусловлен человеческими потребностями в улучшении качества жизни и эффективном использовании времени.

Автомобили превратятся в гаджеты, которые смогут полностью самостоятельно, без вашего участия:

самодиагностироваться и записываться на ремонт и ТО (к слову, такие сервисы уже работают, в частности, у отечественной «Лады»);

заранее резервировать места на стоянках;

предупреждать о гололеде, ямах или других дорожных проблемах на основе данных от других авто;

планировать зарядку на самые выгодные часы;

заказывать доставку товаров из магазинов в багажник, пока вы на работе, и многое другое.

Уже сегодня 7% от колоссального штата сотрудников Ford занимаются разработками в области умной мобильности. Уже в ближайшие годы все крупные автопроизводители будут все больше задумываться о цифровых сервисах, чтобы угодить пользователям: удобный софт станет одним из ключевых факторов выбора машины.

К 2021 году начнут появляться компании, управляющие операционными системами автономных транспортных средств. К 2023 году высвобождение времени пользователей автотранспорта благодаря автономным авто и шерингу начнет ощутимо способствовать росту потребления цифровых услуг. А к 2030 году прибыль от них может превзойти доходы автопроизводителей от производства и продажи самих авто. По сути, автопроизводители станут больше походить на IT-компании. К слову, это начинает происходить уже сейчас, — взгляните на Tesla.

В заключение можно вспомнить слова Чарльза Дарвина: «выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Все автопроизводители, которые собираются остаться на плаву, уже сейчас вынуждены следовать этим четырем трендам. Поэтому в определенный момент автомобиль из личного транспорта на бензине превратится в электронное, полностью автономное умное устройство общего пользования.