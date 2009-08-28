Китайцы договорились с GM об условиях покупки Hummer

Китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery договорилась с концерном General Motors об основных положениях договора по приобретению американского производителя внедорожников Hummer. Как пишет Auto.Lenta.Ru со ссылкой на китайский новостной портал 163.com, это соглашение будет подписано сторонами до конца этой недели.

В соответствии с основными положениями предстоящей сделки, китайская компания получит в собственность права на все патенты Hummer, торговую марку, интеллектуальную собственность и дилерскую сеть производителя внедорожников. Кроме того, до 2012 года концерн GM продолжит выпускать «Хаммеры» и осуществлять их техническое обслуживание, а Sichuan Tengzhong после приобретения марки станет управлять компанией через офшорную фирму. Также в планы китайцев входит расширение модельного ряда Hummer. Ожидается, что до 2012 года на конвейер встанет модель H3 следующего поколения и внедорожник H4.

Напомним, соглашение о взаимопонимании было подписано между GM и Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery в июне нынешнего года. По предварительным данным, американский концерн получит за марку около 100 млн. долларов, а согласно другой информации – более 500 миллионов. Официально сумма сделки пока не объявлена.

Как сообщалось ранее, Hummer должен был перейти в собственность китайской компании в конце июля, однако правительство КНР заблокировало сделку, сославшись на то, что подобная сделка идет вразрез с политикой государства по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Несколько позже Sichuan Tengzhong заявила, что не собирается переносить выпуск «Хаммеров» в Китай, а намерена приобрести лишь бренд.