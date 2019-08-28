Бьется с током: Трамп дернул электрокар за штепсель («Известия»)

Откат от норм по расходу топлива может развернуть развитие мирового автопрома в противоположную сторону

Пока в России только-только наладили производство электробусов и даже появились субсидии для производителей легковых электрокаров, на другой стороне планеты уже происходят события, которые могут развернуть автопром в противоположную сторону. Президент США Дональд Трамп вступил в острую конфронтацию с автопроизводителями, требуя от них отказаться от жестких норм экономии топлива, установленных предыдущим президентом. Возврат к менее экологичным, но более свободным стандартам по расходу топлива в автомобилях простимулирует ключевые мировые автокомпании сократить инвестиции в разработку электрокаров. Рост потребления топлива, в свою очередь, поправит положение барреля нефти. Подробности — в материале «Известий».

Обаме вопреки

Дональд Трамп вновь усилил давление на автомобильные корпорации, продающие сотни тысяч автомобилей в его стране. Под пресс критики американского президента попали компании, отказывающиеся поддержать откат от политики жесткой экономии топлива. Это обязательство автогиганты приняли на себя еще в 2012 году по инициативе предшественника Трампа Барака Обамы. К 2025 году расход двигателей автомобилей, продающихся в США, должен сократиться ровно вдвое, а именно до одного галлона топлива на 54,4 мили, или 4,6 л на 88 км пути.

С начала своего президентства Трамп зарекомендовал себя как последовательный противник экологических обременений для США, которые, по его мнению, не решают проблем Земли, а лишь ослабляют экономику Соединенных Штатов. Ровно по этой причине он инициировал выход страны из Парижского соглашения по климату. В свою очередь, наследие Обамы — договоренности с автокомпаниями по жестким топливным стандартам — является единственным наиболее масштабным вкладом Америки в борьбу с парниковыми газами.

Судя по всему, мнения в автомобильном бизнесе разделились. Инициативу Белого дома фрондирует партия автопроизводителей во главе с американским Ford. Автогигант, объединившись с Honda, BMW и Volkswagen, подписал соглашение со штатом Калифорния о поддержке местных строгих стандартов экономии топлива. Правила по плану Калифорнии более свободны, чем правила эпохи Обамы, но строже, чем то, что сейчас предлагает Трамп. Калифорния в этом вопросе пошла против федеральной власти, воспользовавшись своим правом на установку персональных экологических норм, что вытекает из американского «Закона о чистом воздухе» 1970 года.

Менее радикальная партия представлена концернами Toyota, Fiat Chrysler и General Motors, руководители которых, по данным The New York Times, в июле встречались в Белом доме со старшим советником Трампа. На встрече, по информации издания, чиновники администрации настаивали на том, чтобы эти корпорации встали на сторону Трампа. И если внешне представители GM формально выступают за сохранение экологических норм, то на деле присоединяться к коллегам из Ford не спешат. Оппозиция, возглавляемая Ford, сейчас находится под давлением со стороны президента. На минувшей неделе Трамп жестко раскритиковал Ford в своем аккаунте в Twitter.

Дедушка Форд это бы не одобрил

Не последнюю роль здесь играют и демократы, по данным американских СМИ, рассылающие письма автокомпаниям с просьбой не поддерживать инициативу Трампа.

«Генри Форд был бы очень разочарован, если бы увидел, как его современные потомки хотят создать гораздо более дорогие автомобили, менее безопасные и надежные, потому что их руководители не хотят бороться с регуляторами Калифорнии», — заявил Трамп.

В свою очередь, концерн Ford выступил с официальным заявлением о том, что он сосредоточен на защите окружающей среды и доступности транспортных средств. Обходя острые углы, фордовцы подчеркнули, что в этой истории если кто и печется о потребителях, то это они.

«Это соглашение с Калифорнией обеспечивает стабильность регулирования при одновременном снижении выбросов CO2 в большей степени, чем соблюдение двух разных стандартов», — говорится в обращении компании.

Главный аргумент Трампа в этом противостоянии заключается в том, что отказ от политики экономии топлива и остановка закручивания экологических гаек позволят снизить стоимость автомобилей в среднем на $3 тыс. и улучшить их технические характеристики. Речь идет о производительности моторов, которые в угоду экологическим стандартам искусственно ограничиваются в мощности, а также оснащаются дорогостоящим дополнительным оборудованием: будь то впрыск мочевины и угольные фильтры в случае дизельных моторов или технологии электрогибридов у бензиновых агрегатов.

Электрокар или баррель

Новый лимузин для Трампа поступил в гараж секретной службы США

В США уже подсчитали, что исполнение плана Трампа к 2030 году увеличит потребление страной нефти на полмиллиона баррелей в сутки. При этом коллективные издержки автопроизводителей на разработку экономичных автомобилей снизятся на $300 млрд.

Не менее важно то, что именно североамериканский рынок является ключевым инжиниринговым вектором для мирового автопрома. Создавая почти все свои модели, автопроизводители унифицируют технологии для снижения производства, а поскольку в США продажи наиболее маржинальны, этот рынок выступает в роли определяющего.

По информации Bloomberg, за откатом от экологических норм Обамы могут стоять лоббисты нефтяных гигантов в администрации Трампа. Агентство, в частности, называет компании Marathon и Koch, которые якобы имеют отношение к предполагаемому топливному повороту США.

Утверждения Трампа о снижении безопасности автомобилей из-за повышения экономичности, безусловно, не выдерживают никакой критики. Но и доводы предыдущей администрации Белого дома, построенные на высокой стоимости барреля нефти, меркнут в свете нынешних цен на углеводороды. В итоге отмена законодательно закрепленных эконорм Обамы будет решаться через суд. Мнение автопроизводителей будет учитываться, поэтому количество автокомпаний, выступающих «за» или «против» в этом вопросе, сейчас критически важно для президента США.

Если всё пойдет по плану Трампа, то инвестиции в дорогостоящие технологии электрокаров и гибридов снизятся существенно. Массовая электрификация автомобилей, конечно, не отменяется, но ее сроки сдвигаются со среднесрочной перспективы на одно или несколько десятилетий вперед.

Тимур Хасанов, «Известия»