Слишком грузные: фурам запретили ездить в жару («Газета.Ru»)

В России ограничивают движение грузовиков в дневное время. Подобные меры по приказу Росавтодора будут действовать с 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха будет выше 32°C. В такую жару большегрузный транспорт оставляет колею в асфальте. Фуры не смогут ездить жаркими днями на участках трасс М-9, М-10 и возле крупных городов.

С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено. Об этом говорится в приказе Росавтодора, передает НСН.

В дни, когда температура воздуха будет превышать 32°C, грузовики не смогут ездить по определенным участкам федеральных трасс и городских магистралей. На асфальтовой дороге образуется колея, если в жару по ней проедет тяжелая грузовая машина, отметили в федеральном агентстве.

Под ограничения попадают участки трасс М-9 «Балтия» с 419-го по 616-й километр, М-10 «Россия» из Москвы в Петербург — c 593-го по 674-й километр, а также ряд дорог на подъезде к крупнейшим российским транспортным узлам и административным центрам.

С полным списком дорог можно ознакомиться на сайте Росавтодора, сообщает ФАН. За нарушения к водителям фур будут применять административные меры.

Машины грузоподъемностью свыше тонны не могут въезжать в пределы третьего транспортного кольца столицы, а свыше 12 тонн — в пределы МКАД и на МКАД с 06:00 до 22:00 вне зависимости от дня недели и времени года.

Меняется порядок выдачи разовых пропусков на въезд грузовиков, они выдаются в случае необходимости — к примеру, если надо срочно привезти скоропортящийся товар. Разовые пропуска сроком действия не более пяти дней станут выдавать на каждую машину не чаще двух раз в месяц, а минимальное время, необходимое для оформления пропуска, увеличивается до восьми часов.

В последнее время в России меняют порядок автодвижения по крупным автомобильным магистралям и трассам. В декабре стало известно, что Росавтодор собирается повысить разрешенный лимит скорости на нескольких участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Кроме того, скоростной лимит повысят на платных дорогах М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург – Москва».

Скоростной лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.

Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор планирует увеличение лимита на трассах Р-22 «Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» и А-370 «Уссури».

Однако перед увеличением скоростного лимита требуется выполнить ряд условий, подчеркнули в агентстве. Необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить искусственное электроосвещение, построить барьерное ограждение посередине проезжей части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны.

Повышение лимита максимальной скорости при соблюдении повышенных требований к безопасности снижает аварийность на трассах, добавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют результаты, собранные в ходе исследований на тестовых участках, начиная с 2013 года, отметили в Федеральном дорожном агентстве.

Ранее сообщалось, что все жалобы россиян на дорожные проблемы будут попадать напрямую чиновникам Министерства транспорта. для этого в ближайшее время мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса.

Приложение было запущено в прошлом году. Его пользователи могут заявить о проблеме на дорогах. Депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что «картами» уже активно пользуются власти, но, к сожалению, не все. Поэтому и было принято решение интегрировать приложение с информационной системой Минтранса по контролю за расходами дорожных фондов.

С момента запуска «Карт убитых дорог» было обнаружено более 2 тыс. проблем, большинство из которых касались ям. Граждане России также жаловались на аварийное состояние дорог, нарушение технологий дорожного ремонта и неправильные размещения люков и светофоров.

Изменения ждут автомобилистов и в сфере скоростного лимита — еще в конце 2018 года МВД и Минтранс России получили от правительства поручение — подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Иван Апулеев, Газета.Ру