Вадим Швецов уступил руль УАЗа («Коммерсант»)

Ключевой актив «Соллерса» Вадима Швецова – Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) – возглавил Адиль Ширинов. При этом он сохранит пост главы совместного предприятия (СП) российского концерна с Ford – с июня в России заработает новое СП, контроль в котором перейдет к «Соллерсу». Господин Ширинов на новом посту в УАЗе, в частности, займется запуском автомобиля на новой платформе, который Вадим Швецов ранее назвал русским Toyota Land Cruiser Prado.

Гендиректором УАЗа (входит в «Соллерс» Вадима Швецова) назначен Адиль Ширинов, сообщила компания. Господин Ширинов в 2017 году стал первым россиянином во главе Ford Sollers. В его биографии были как работа в Ford в России в начале 2000-х годов, так и пост коммерческого директора «Соллерса». А в марте 2019 года он вошел в число кандидатов в совет директоров «Соллерса» – решение будет принято 30 мая.

В последние годы Адиль Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка, говорят в «Соллерс», и внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России.

Отметим, что 27 марта СП официально объявило об остановке производства и импорта легковых автомобилей Ford в РФ к концу июня. В дальнейшем на российском рынке будет создано новое СП под управлением российского концерна «Соллерс», оно займется развитием легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

На посту главы УАЗа господин Ширинов заменит Вадима Швецова. Господин Швецов отметил, что ключевыми задачами Адиля Ширинова в новой должности станут реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП «Форд Соллерс» программ локализации компонентной базы, создание общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети.

Вадим Швецов возглавлял УАЗ в самый разгар кризиса – в 2009–2010 годах. Затем его сменил Сергей Юрасов, которого в отрасли характеризуют как «чистого производственника»,– с 2004 года он был исполнительным директором УАЗа, а до этого работал на ГАЗе и в «Ростсельмаше». В 2012 году господин Швецов вновь решил лично возглавить ключевой актив «Соллерса». В компании тогда объясняли решение «поиском стратегического партнера для УАЗа». А сам господин Швецов подчеркивал, что «в России сложилась такая ситуация, когда для иностранных инвесторов решающую роль играет личная вовлеченность главного акционера в процесс управления». Он отмечал: «Как только мы исчерпаем все ресурсы в создании альянсов по выпуску автомобилей и автокомпонентов, мне перестанет быть интересным процесс управления, и можно будет уходить на пенсию».

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет логичным, что выходец из «Соллерса» Адиль Ширинов остается внутри группы и возглавляет УАЗ накануне запуска новой платформы. В 2020 году на автозаводе запланирован выпуск автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн руб., сообщал ранее Вадим Швецов. Господин Беспалов отмечает, что с учетом переформатирования СП с Ford масштаб задач господина Ширинова заметно падал, а между тем он «хороший специалист со знанием рынка продуктовой линейки». Кроме того, обращает внимание эксперт, Адиль Ширинов может распространить опыт Ford Sollers при развитии сотрудничества с Isuzu (у компаний совместный специнвестконтракт, СПИК).

«Коммерсант»