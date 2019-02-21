Заработали миллиарды: куда экспортируют автомобили из России (AutoNews.ru)

Экспорт автомобилей и компонентов из России в 2018 году принес $3,4 млрд. Около 70% машин уходит в СНГ, но автопроизводителям мешают санкции и дорогая логистика – на это просят субсидии.

Доход от экспорта продукции российского автомобилестроения, включая легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автокомпоненты, по итогам 2018 г. вырос на 11% – до $3,381 млрд. Такие данные предоставили в Минпромторге по запросу Autonews.ru. Основными рынками сбыта остаются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чешская Республика, Куба, Латвия. Доля стран, не входящих в СНГ, в общем объеме экспорта составила 32%.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) уточнили, что по всем категориям транспортных средств экспорт в 2018 г. составил 114 890 единиц (103 511 единиц – результат 2017 года). Подавляющая доля экспорта пришлась на легковые автомобили – их за границу отправили 93,5 тыс. штук (+8,6 тыс. единиц), что принесло в бюджет $1,288 млрд.

«Основными экспортерами являются компании «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai, Volkswagen, «Группа ГАЗ», Toyota», – рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. – Причем одно из ведущих предприятий российского автопрома – ПАО «АВТОВАЗ» – в 2018 г. показало рост в 57,5%, экспортировав более 38 тыс. автомобилей Lada».

В РЭЦ, в свою очередь, отметили КамАЗ и Nissan. Там также рассказали, что в 2018-м существенно увеличились поставки легковых автомобилей в Египет, Сербию и Ирак, а новым заметным направлением экспорта стала Турция. Главной целью для автокомпаний в РЭЦ назвали наращивание объемов на традиционных рынках (таких как СНГ, Восточная Европа, Куба), а также выход и закрепление на рынках АСЕАН, Латинской Америки, Африки.

Между тем главными барьерами для развития экспорта, по словам Мантурова, для всех автопроизводителей на территории России остаются высокие таможенные пошлины и акцизы на

внешних рынках, высокая стоимость экспортной логистики, влияние санкционной политики.

Тем временем источники Autonews.ru в крупных автомобильных компаниях прямо говорят, что мер, направленных на стимулирование экспорта, а главным образом компенсации логистических затрат, не хватает. Они пожаловались на невыплату обещанных компенсаций со стороны государства на доставку и омологацию в 2018 г., что привело к серьезным потерям.

Аналогичные убытки ожидаются и в 2019 году. Если размеры компенсаций не увеличат, топ менеджеры грозят сворачиванием ряда проектов в зарубежных странах: без субсидий доставлять туда автомобили невыгодно. Соответствующее письмо от имени крупнейших автокомпаний ранее было направлено в Минпромторг. Однако в ведомстве на запрос Autonews.ru не ответили. В РЭЦ же отметили, что обеспечение наиболее востребованных мер поддержки «зависит от доступности бюджетных ресурсов».

АвтоВАЗ: необходима компенсация расходов на логистику

Для отечественного АвтоВАЗа приоритетными считаются рынки стран СНГ. «В Казахстане Lada стала брендом номер один, заняв 22,3% рынка. Этому способствовало создание совместного предприятия с казахскими партнерами из «Азия Авто», – рассказали в пресс-службе компании. – Рост продаж там составил 51%. Продажи Lada в Белоруссии выросли на 182%. Бренд занял вторую строчку рейтинга продаж и долю рынка 19,2%. Помимо СНГ компания рассматривает развитие работы в Латинской Америке и на Ближнем Востоке».

Одной из наиболее эффективных мер поддержки экспорта на АвтоВАЗе назвали компенсацию логистических расходов. «Мы бы приветствовали продолжение мер государственной поддержки экспорта и в 2019 году», – отметили в компании.

Renault: экспорт всего модельного ряда

В Renault рассказали, что компания экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, а также автокомпоненты и запчасти в рамках совместных проектов с поставщиками в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Важнейшее направление экспорта «Renault Россия» – отправка сваренных и окрашенных кузовов модели Renault Logan в Алжир. С декабря 2016 г. туда было экспортировано около 50 тыс. кузовов», – сообщили в пресс-службе.

В 2018 г. компания «Renault Россия» поставляла внедорожники Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кроме того, компания экспортировала в страны СНГ весь свой локализованный модельный ряд. Совокупный объем продаж составил почти 14 тыс. автомобилей (+7,4%).

Что касается российских комплектующих, то по итогам 2018 г. товарооборот экспорта в рамках «Группы Renault» составил более 100 млн евро (+25%). Среди основных экспортных направлений – Европа, Латинская Америка, а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия. Туда поставляется 235 наименований автокомпонентов, в том числе детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы.

Nissan: бамперы и автомобили

Nissan в 2018 г. в общей сложности поставил 5747 автомобилей в Белоруссию и Казахстан (+50% по сравнению с 2017 годом). Кроме того, марка отправила на центральный европейский склад более 17 тыс. бамперов для Nissan X-Trail. Завод также экспортировал шумопоглощающие маты.

Представители Nissan рассказали Autonews.ru, что экспорт для российских автопроизводителей считается важным направлением: оно позволяет наращивать объемы производства и локализации. Однако крайне важна и поддержка правительства, которая может сделать локальное производство эффективным и конкурентным на международном рынке, говорят в Nissan. Как и другие марки Альянса, Nissan просит о компенсации логистических затрат.

«Закрепление этой меры на долгосрочную перспективу поможет обеспечить стабильность мер государственной поддержки инвесторов и нарастить экспортные объемы. Новые меры, рассматриваемые в настоящее время правительством, будут способствовать развитию экспорта, однако условия новых программ требуют тщательной проработки», – объяснили в компании.

Volkswagen Group Rus: автомобили и двигатели

По итогам 2018 г. Volkswagen Group экспортировала 20 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda в Европу и страны СНГ, а также 44 тыс. двигателей 1,6 MPI на производственные площадки Volkswagen Group в Испании и Чехии.

«В начале 2018 г. мы подписали соглашение, направленное на поддержку экспорта, – рассказали Autonews.ru в компании. – Также мы используем в рамках обновленного режима «переработку на таможенной территории». Он подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства экспортных автомобилей».

«Группа ГАЗ»: экспорт в 45 стран

«Группа ГАЗ» экспортировала свою продукцию в 45 стран. Ключевыми регионами развития в компании называют Азию, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку и Восточную Европу.

«В 2018 г. мы открыли продажи коммерческой техники на Филиппинах и в Марокко, вывели цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» на турецкий рынок. Дилерская сеть ГАЗа в Турции представлена 16 дилерскими центрами. Работа ведется в странах СНГ: в 2018 г. было подписано соглашение с партнером в Азербайджане о создании производства автомобилей ГАЗ и автобусов для реализации на местном рынке, на днях началось строительство завода», – уточнили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Слабый рубль и господдержка

О результатах работы по экспорту рассказали и в других компаниях. Так, по итогам 2018 г. завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в два раза увеличил объем экспорта – он превысил 11,8 тыс. автомобилей. Приоритетными для зарубежных поставок остаются рынки Казахстана и Беларуси. В свою очередь, в российском офисе Toyota сообщили, что экспортируют в Казахстан и Белоруссию модели Camry и RAV4, а также изучают возможности расширения рынков сбыта.

Генеральный директор консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер назвал экспорт российских автокомпонентов и новых автомобилей перспективным направлением для участников отрасли. Однако признает, что поставки продукции за границу во многом растут за счет участия государства.

«Можно отметить пользу от применения специальных инвестиционных контрактов, когда участники рынка расширяют производства в обмен на господдержку. Конечно, здесь сыграл свою роль и слабеющий рубль, который делает выгодными поставки продукции автоотрасли на экспорт. В совокупности с господдержкой выгода от работы в этом направлении очевидна», – считает эксперт.

AutoNews.ru