Hyundai планирует реализовать в марте 6 тысяч автомобилей Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует реализовать в марте 6 тысяч автомобилей Hyundai Solaris. Как отмечают в компании, это может стать рекордным показателем продаж для локально произведенной новинки иностранной марки, вышедшей на российский авторынок. Hyundai стремится удовлетворять спрос потребителей на Hyundai Solaris, и с этой целью планируется повысить объем производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, введя вторую смену. Напомним, новый седан HyundaiSolaris, поступивший в продажу в начале февраля, уже в первый месяц разошелся в количестве 3393 экземпляра, став популярнее VolkswagenPolosedan.

На российском рынке HyundaiSolaris доступен в пяти модификациях: Base, Classic, Optima, Comfort и Family. Цены на новую модель варьируются от 379 тысяч до 634 тысяч рублей в максимальной комплектации, при этом автомобиль с кондиционером можно будет купить по цене от 399 тысяч рублей. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями Gamma 1.6 или 1.4 литра CVVT с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач на выбор. Как отмечают в Hyundai, впервые на российском рынке в бюджетном автомобиле доступны такие опции, как кнопка запуска двигателя, доступ в салон без ключа, Bluetooth, 6 подушек безопасности. Напомним, в марте Hyundai Solaris был включен в государственные программы льготного кредитования и утилизации, что делает условия приобретения новой модели еще более выгодными.