КАМАЗа в 2010 году сократил убыток в 2,3 раза

КАМАЗ по итогам IV квартала 2010 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 1,216 млрд. рублей, что в 2,6 раза больше показателя III квартала (474 млн. рублей). Как говорится в сообщении автозавода, увеличение чистого убытка связано с уменьшением прибыли по основной деятельности на 716,9 млн. рублей, пишет агентство «Финмаркет».

Ранее сообщалось, что чистый убыток завода за 9 месяцев 2010 года составлял 598,8 млн. рублей. Таким образом, чистый убыток завода в 2010 году составил 1,8 млрд. руб. против 4,2 млрд. рублей чистого убытка годом ранее (снижение в 2,3 раза).

Выручка завода в прошлом году, по предварительным данным, выросла на 33% - с 56,5 млрд. рублей по итогам 2009 года до 75 млрд. рублей. В 2011 году она может составить около 91 млрд. рублей.

Германский концерн DaimlerAG получил от участия в КАМАЗе по итогам 2010 года 27 млн. евро убытка. За 2009 год российская компания принесла Daimler 51 млн. евро чистого убытка. Таким образом, чистый убыток Daimler от КАМАЗа сократился в 1,9 раза.