По чьим карманам ударит реформа ОСАГО? (Авторамблер)

«Автогражданка» подорожает для злостных нарушителей ПДД. Страховщики сократят денежные компенсации в пользу ремонта. Что еще ждать от реформы ОСАГО?

Реформа ОСАГО продолжается в России с тех пор, как закон об «автогражданке» только приняли в 2002 году. Ответственные ведомства регулярно вносят поправки, но на этот раз Минфин подготовил очень большой пакет нововведений. И хотя их ещё предстоит обсудить с Центробанком, уже можно говорить –грядут масштабные изменения в жизни автомобилистов.В Российском союзе автостраховщиков (РСА)автомобильному порталу Авторамблер подтвердили, что окончательной редакции поправок еще нет, и документ только рассматривается.

Нарушителям – дороже

Часть поправок Минфина касается расчёта стоимости ОСАГО. Минфин предлагает больше не учитывать мощность автомобиля при оформлении полиса. Сейчас, к примеру, «автогражданку» для машины с мощностью до 50 л. с. можно купить с коэффициентом 0,6 от базового тарифа, а в популярном сегменте от 100 до 120 л.с. страховка дороже в 1,2 раза. Но статистика говорит о том, что средние денежные компенсации при страховых случаях с мощными автомобилями заметно выше.

Поэтому в РСА не поддерживают предложение. Если поправку в итоге примут в нынешнем виде, владельцы малолитражек станут платить за «автогражданку» больше. А ведь это чаще всего необеспеченные автомобилисты… Справедливым такое положение дел назвать трудно.

«Система коэффициентов в ОСАГО выстроена с учетом социальной составляющей и основывается при этом на математических расчетах. Сейчас коэффициент мощности устроен таким образом, что есть скидка для маломощных авто и есть надбавка для мощных машин. Отмена этого коэффициента не только повлечет снижение стоимости страховки для мощных автомобилей, но и приведет к ее удорожанию для маломощных авто, к которым относятся, например, средства передвижения для инвалидов», - приводят аргументы в союзе автостраховщиков.

Зато стоимость полиса предлагается привязать к нарушениям ПДД. Чем больше водитель лихачит, тем дороже обойдётся ОСАГО. Сколько именно выложит сверх тарифа злостный нарушитель, пока неясно. Окончательное решение – за Центробанком. Но некоторые цифры уже есть. РСА провел исследование, составил шкалу коэффициентов и направил ее регулятору. До 4 нарушений коэффициент равен 1, за 5-9 – 1,86, за 10-14 – 2,06, за 15-19 – 2,26, за 20-24 – 2,45, за 25-29 – 2,65, за 30-34 - 2,85, более 35 – 3,04. То есть для особенно опасных водителей страховка подорожает в три раза! Но получаются не такие уж большие траты – на сами штрафы лихач выложит куда больше.

Тем более, по статистике, полис ОСАГО ударит по бюджету очень узкой категории водителей. Большинство нарушает всего несколько раз в год. «По предварительным выводам, введение повышающего коэффициента за опасное вождение к базовым тарифам ОСАГО может коснуться 5,5% автовладельцев, то есть тех, кто совершил 5 и более нарушений в год. Причем 4,1% от общего числа договоров ОСАГО приходится на группу автовладельцев, имеющих от 5 до 9 нарушений. Для подавляющего большинства водителей (т.е. 94,5%), нарушающих правила не более 4 раз, предлагается не менять стоимость ОСАГО», - приводят статистику в РСА.

Если собственник захочет вписать в полис несколько человек, то сумму страховки рассчитают по самому безответственному водителю. Реализовать это несложно. Данные о штрафах страховщики возьмут из информационной системы МВД.

«Мы полагаем, что если за допуск к управлению машиной злостного нарушителя ПДД автовладельцу придется платить за полис ОСАГО, например, в три раза больше, чем обычно, то количество таких водителей на дорогах уменьшится кратно», - небезосновательно ожидают в РСА.

Но спешим успокоить водителей, которые опасаются получить у страховщиков статус «агрессора» за незначительные проступки.

«Список нарушений, за которые будет применяться коэффициент, будет уточняться и, возможно, ранжироваться по критериям. Какие-то правонарушения не будут учитываться, – например, парковка в неположенном месте», - рассказали в РСА.

Некоторые СМИ проанонсировали также введение категорий полисов ОСАГО с разным лимитом выплат: «премиум», «эконом» и так далее. На самом деле ничего нового в этом нет. Как Авторамблеру объяснили в РСА, предложенные Минфином типы страховки – по сути, не что иное, как расширенное ОСАГО, действующее и сегодня. Любой автовладелец может добровольно за дополнительную плату увеличить страховой лимит, скажем, до миллиона рублей. Предлагается лишь упорядочить процедуру и установить тарифы на расширение страховки.

Денег не будет

Пожалуй, главное нововведение в проекте Минфина –приоритетное направление на ремонт вместо денежной компенсации. Сейчас у автомобилистов есть выбор – деньги или сервис.

Предполагается, что страховщики будут отправлять пострадавших автовладельцев на станцию техобслуживания без альтернативы в большинстве случаев. Эти поправки уже довольно давно подготовили в РСА, чтобы бороться с автоюристами-мошенниками. Последние, по мнению страховщиков,побуждают водителей выбирать натуральное возмещение и потом «выбивают» через суд деньги не только на ремонт, но и компенсацию морального вреда.

Идеи вызывают у автовладельцев опасения. Отчасти справедливые – на СТО нередко выполняют ремонтнекачественно или слишком долго. И потом разбирайся с ними сам. Но, во-первых, в окончательном проекте установят требования к сервисам, а во-вторых, при ремонте не будет учитываться износ деталей. То есть в автомобиль установят всё новое, и доплачивать за это не придётся. Хороший стимул для тех, кто привык брать компенсацию деньгами.

Полностью развеятьсомнения поможет разделение зон ответственности. По Гражданскому кодексу страховая компанияне может прямо отвечать за качество ремонта в сервисе. Поэтому в РСА предлагают промежуточный вариант.

«Наши предложения заключаются в том, что в случае ненадлежащего качества ремонта автомобиля страхователь обращается в свою страховую компанию. Там, в свою очередь, вправе провести независимую техническую экспертизу качества ремонта. По ее итогам автомобиль направляется на СТОА для устранения недостатков, либо страховщик выставляет отказ потерпевшему. РСА также предлагает предусмотреть ряд моментов в договоре между страховщиком и СТОА. В частности, о том, что СТОА должна возместить страховщику все затраты, понесенные в результате урегулирования претензии по некачественному ремонту», - объясняют в РСА.

Покаостаётся одно главное разногласиемежду государственными ведомствами и страховщиками – надо ли указывать в направлении на ремонт его сроки? В РСА против, ведьвосстановление может затянуться по самым разным причинам.Например, необходимо ждать запчасти из-за рубежа. Но, с другой стороны, если никак не регламентировать время, сервис может медлить с ремонтом как хочет. В этом вопросе еще предстоит поставить точку.

Алексей Дмитриев, Авторамблер