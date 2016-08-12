В июле продажи автомобилей в России сократились почти на 17% («Ведомости»)

В июле продажи, как правило, несколько ниже, чем в июне, из-за начала сезона отпусков, замечает представитель дилерской группы «Рольф». Но усиление падения продаж говорит о том, что рынок скользит вниз даже при сохранении господдержки. И пока нет причин для изменения негативных тенденций, указывает он. Cказалось и колебание рубля в июле, полагает предправления «Авилона» Андрей Павлович.

Основная проблема рынка – ограниченное количество клиентов, которые могут и хотят потратить деньги на новую машину, отмечает Шрайбер. Это осложняется постепенным ростом цен на автомобили, указал в обзоре аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Он приводит данные «Автостата» о росте средних цен на машины с начала года на 8%.

В июле в России было продано 109 410 легковых и легких коммерческих автомобилей – на 16,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Падение усилилось – в июне оно составляло 12,5% (см. график). Текущее состояние рынка далеко от того, чтобы по крайней мере стабилизироваться на «скромном» уровне 2015 г., приводятся в сообщении АЕБ слова председателя комитета автопроизводителей ассоциации Йорга Шрайбера.

В июле впервые с января упали продажи Ford (на 7%), хотя в феврале – июне марка показывала рост, причем в феврале – апреле – трехзначный. Спрос, который был обусловлен выходом новых моделей и интересными ценами, исчерпывается и Ford дальше будет идти вслед за рынком, полагает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Неуверенно себя чувствовали и премиальные марки: продажи Porsche упали на 22%, BMW – на 4%, Audi – на 15%, Mercedes-Benz – на 1%, Lexus остался на уровне прошлого года. В 2015 г. премиальные марки ощутимо укрепили свои позиции и теперь им все сложнее продолжать расти, указывает представитель «Рольфа». Спрос на автомобили премиальных марок будет колебаться в целом на уровне прошлого года, считает Удалов.

Единственная марка в топ-5, у которой в июле продажи выросли в России, – лидирующая на рынке Lada. До этого продажи, за исключением апреля, падали. Отчасти рост продаж Lada связан с устранением дефицита одной из новинок – Vesta (продается с осени 2015 г.), считают два дилера. В июле было продано почти 5200 автомобилей этой модели (4-е место), месяцем ранее – 5128 шт., по данным АЕБ. В целом «АвтоВАЗ» сохраняет «крейсерскую скорость», продавая ежемесячно примерно по 22 000 автомобилей, отмечает один из дилеров. Но рост продаж Lada в июле мог быть еще выше, если бы не дефицит другой новинки – Lada Xray (продажи стартовали в феврале 2016 г.) – и фургонов Lada Largus, говорит он.

По итогам года российский автомобильный рынок сократится на 10,3% до 1,44 млн шт., по прогнозу АЕБ. Шрайбер рассчитывает на растущий долгосрочный спрос из-за откладывания решения о покупке автомобиля. «Это лишь вопрос времени», – уверен он. Но как долго ожидать перемены ситуации в лучшую сторону, остается неясным, добавляет он. В 2016 г. ожидать перелома вряд ли стоит, в целом падение к прошлому году будет ожидаться в районе 10% до конца года, полагает Удалов. Если резких колебаний курса не будет и рубль укрепится, производители могут снизить цены, что подстегнет спрос, в таком случае падение останется в районе 10%, считает Павлович. В то же время снижение курса рубля может также подстегнуть спрос, добавляет он.

Снизить падение пытается государство за счет программ обновления парка, льготного автокредитования, лизинга и проч. – в общей сложности в текущем году на эти программы выделено около 50 млрд руб. Поддержка автомобильного рынка, отрасли сохранится и в 2017 г., но в каком объеме и в какой форме, пока не определено, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С автопроизводителями это пока тоже не обсуждалось, сказал в понедельник сотрудник одного из российских предприятий.

«Ведомости»