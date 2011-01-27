Volkswagen с 1 января повысил цены на 1-2%

Volkswagen в связи инфляцией с 1 января 2011 года повысил цены на модельный ряд в России на 1-2%, сообщил агентству «АВТОСТАТ» PR-менеджер марки Volkswagen Андрей Гордасевич. В частности, самая доступная модель Volkswagen – Polo sedan – теперь стоит 412,8 тысячи рублей.

В 2010 году продажи легковых автомобилей Volkswagen на российском рынке выросли на 49,4% и составили 58991 единиц. Бестселлером марки в прошлом году стал внедорожник Tiguan, который разошелся в количестве 13062 автомобилей (+82%). Второе место занял Passat с показателем 8627 проданных машин (включая 427 автомобилей Passat Variant).

Замыкает «тройку» лидеров Volkswagen модель Jetta – ее результат составил 8149 штук (+3%). Стоит также отметить новый Polo седан, который был разработан специально для российского рынка и поступил в продажу в сентябре ушедшего года. Всего за 4 месяца 2010 года дилеры продали 7710 автомобилей Polo седан.