Против китайских шин выставят таможенные барьеры

На фоне падения рынка шин порядка на 20% с начала года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит против китайских производителей грузовых шин антидемпинговые пошлины. Максимальная ставка составит порядка 35%. Из материалов следует, что с 2011 года по первое полугодие 2014 года предприятия ЕАЭС потеряли 4,1 п. п. доли рынка, при этом китайские шинники за счет снижения цен успели захватить 7,5 п. п. рынка.

ЕЭК вводит антидемпинговую пошлину на китайские шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, самосвалов, прицепов и полуприцепов, объявило ведомство в среду. Ставка антидемпинговой пошлины составит 14,79–35,35% от таможенной стоимости. Максимальная ставка антидемпинговой пошлины определена для компании Deruibao Tire – 35,35%, для Guizhou Tyre она составляет 32,14%, для Shandong Wanda Boto Tyre – 28,03%, для Triangle Tyre – 14,79%. Антидемпинговые пошлины вступают в силу спустя 30 дней с момента решения.

Расследование против китайских шинников было инициировано в сентябре прошлого года. Жалобу подали шесть производителей Таможенного союза (ТС): «Омскшина», Ярославский шинный завод, «Нижнекамскшина», Нижнекамский завод грузовых шин, Нижнекамский завод шин ЦМК и белорусская «Белшина». В итоге в ЕЭК пришли к выводу, что объем импорта грузовых шин в страны ЕАЭС вырос с 2011 года по 30 июня 2014 года на 9,2%, при этом импорт шин из КНР за этот же период увеличился на 27,1%. Отношение цены шин из КНР к цене шин других компаний из третьих стран составляло около 50%, следует из материалов расследования. Из-за демпинга конкурентов из КНР локальные предприятия стран ЕАЭС были вынуждены снижать цену (примерно на 4%) при росте себестоимости на 4,8%. Так, прибыль компаний упала в 10 раз, рентабельность продаж сократилась на 8,1 п. п., а объем инвестиций снизился втрое. К примеру, за первое полугодие 2014 года Ярославский шинный завод (один из инициаторов расследования) нарастил чистый убыток по РСБУ в 2,5 раза, до 583 млн руб., а «Нижнекамскшина» (входит в «Татнефть-нефтехим») получила 72,5 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 124 млн руб. прибыли годом ранее. В период расследования доля грузовых шин, произведенных в государствах ЕАЭС и реализованных на их рынках, сократилась по сравнению с аналогичным периодом на 4,1 п. п. Между тем доля китайского импорта выросла на 7,5 п. п.

По данным немецкой консалтинговой GfK, в 2014 году продажи шин в России рухнули на 17,5%. В этом году рынок шин продолжает сокращаться вслед за спадом автопроизводства. В июле спрогнозировано падение рынка по итогам года на 20%. По данным Росстата, за январь–октябрь в России выпуск грузовиков упал на 18%, до 103 тыс. штук, производство автобусов снизилось на 17%, до 29 тыс. штук, легковых автомобилей – на 23%, до 1,1 млн машин. В сентябре шинники ожидали сокращения рынка в этом году на 20–30% и отмечали, что планируют сохранить объемы производства за счет развития экспортных поставок.

«Коммерсант»