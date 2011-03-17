АВТОВАЗ может запустить собственную программу утилизации

АВТОВАЗ, продающий почти половину своих автомобилей по госпрограмме утилизации, изучает возможность введения собственных программ поддержки спроса с лета 2011 года, сказал вице-президент по продажам и маркетингу Артем Федосов.

«Мы почти 50% продаем по программе утилизации, из них половина могли бы быть коммерческими продажами», – отметил топ-менеджер. По его словам, АВТОВАЗ задумался о своей программе по примеру Daewoo, которая не была включена в список для господдержки, пишет агентство Reuters.

А.Федосов сообщил, что план продаж Lada на 2011 год – 559 тысяч автомобилей – рассчитан с учетом завершения утилизационной программы. АВТОВАЗ планирует завершить продажи по программе к осени 2011 года, сказал он.

Программа утилизации старых автомобилей, стартовавшая в марте 2010 года, способствовала оживлению российского авторынка, и подняла продажи АВТОВАЗа, позволив ему показать хорошие операционные результаты. Более 80% машин, продаваемых по программе – Lada, производимые АВТОВАЗом.

Вместе с тем, эксперты опасаются, что с прекращением поддержки рынка со стороны государства АВТОВАЗ может столкнуться с резким снижением объема продаж.