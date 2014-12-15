Гроза масс-маркета: на какие машины пересаживаются европейцы

В России впервые самой популярной моделью стала иномарка, а не автомобиль отечественного производителя: в ноябре Kia Rio обошел по продажам бестселлер последних лет - Lada Granta. Смена лидеров рынка в Европе происходит нечасто. Autonews.ru выяснил, какие модели являются на текущий момент номером один в ведущих странах Старого Света.

Германия – Volkswagen Golf

• Продано с начала года: 235 628 автомобилей;

• Продано в ноябре: 24 661 автомобиль;

• Стартовая цена: 17 325 евро (1 140 260 рублей).

С начала года немцы купили более 2,5 млн автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее. Лидером в Германии уже на протяжении нескольких месяцев подряд остается Volkswagen Golf. В прошлом месяце продажи модели выросли на 10%, а с начала года - на 8%. На второе место в ноябрьском рейтинге поднялся VW Polo - 7 631 автомобиль. В тройку вошел также новый Mercedes-Benz C-Class (6 883 проданных машин).

Великобритания – Ford Fiesta

• Продано с начала года: 123 747 автомобилей;

• Продано в ноябре: 7 660 автомобилей;

• Стартовая стоимость: 9 995 фунтов стерлингов (835 024 рубля).

Ford Fiesta является лидером продаж в Великобритании уже несколько месяцев подряд. В целом авторынок страны в минувшем месяце вырос на 8%. Второе место по объемам продаж в ноябре занял VW Golf, его владельцами стали 5 440 человек. Третья строчка досталась Opel Corsa - эта модель разошлась тиражом в 4 832 штуки.

Италия – Fiat Panda

• Продано с начала года: 97 040 автомобилей;

• Продано в ноябре: 9 082 автомобиля;

• Стартовая цена: 11 460 евро (754 248 рублей).

Итальянцы предпочитают поддерживать собственный автопром, поэтому тройка лидеров продаж как в ноябре, так и с начала года состоит только из итальянских автомобилей. Первое место занимает Fiat Panda – 9 082 единицы (рост на 8,3%). На втором месте расположился Fiat Punto с показателем в 5 468 проданных машин. Третья строчка у Lancia Ypsilon – 4 206 итальянцев стали обладатели этого автомобиля в ноябре.

Франция - Renault Clio IV

• Продано с начала года: 94 071 автомобиль;

• Продано в ноябре: 7 063 автомобиля;

• Стартовая цена: 18 400 евро (1 211 010 рублей).

В ноябре продажи Renault Clio во Франции выросли на 5,2%. С начала года французы приобрели уже 94 071 Clio. На второй строчке французского рейтинга обосновался компактный хэтчбек Peugeot 208 (6 442 машины). Третье место тоже досталась французскому автомобилю - Peugeot 308. С начала года его владельцами стали более 55 тысяч французов.

Испания – Seat Leon

• Продано с начала года: 25 073 автомобиля;

• Продано в ноябре: 2 193 автомобиля;

• Стартовая цена: 13 900 евро (914 838 рублей).

Испанский хэтчбек Seat Leon стал в ноябре самым продаваемым автомобилем в Испании – модель разошлась тиражом в 2 193 единицы. Вторую строчку в рейтинге занял Renault Clio - его владельцами стали 1 885 человек. Третье место досталось Renault Megane (1 839 машин).

Чехия – Skoda Octavia

• Продано с начала года: 18 924 автомобиля;

• Продано в ноябре: 1926 автомобилей;

• Стартовая цена: 419 900 крон (1 000 530 рублей).

Лидером продаж в ноябре и с начала года в Чехии остается Skoda Octavia. В ноябре рост продаж составил 11,8%, а с начала года спрос на модель вырос на 10,8%. Второе место по продажам в Чехии занимает Skoda Rapid – 925 машин, на третьей строчке расположилась Skoda Fabia (742 автомобиля).

Нидерланды – Peugeot 308

• Продано с начала года: 10 688 автомобилей

• Продано в ноябре: 2 032 автомобиля;

• Стартовая цена: 18 900 евро (1 243 920 рублей).

В ноябре жители Нидерландов отдали предпочтение французским машинам. Лидером месяца стал Peugeot 308 – его приобрели 2 023 раза, а с начала года владельцами хэтчбека стали 10 688 голландцев. На втором месте оказался Renault Clio с показателем в 1 409 автомобилей. Третья строчка рейтинга досталась Skoda Octavia – 1 199 проданных машин. При этом статистика продаж с начала года показывает, что самым продаваемым автомобилем за период январь-ноябрь является VW Golf (14 144 автомобиля).

AutoNews.ru