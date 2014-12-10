За рулем, но без машины

То, что нельзя купить в кредит, можно приобрести в лизинг. Уже почти более года для частных автовладельцев доступна новая услуга, позволяющая финансировать их вложения в автотранспорт.

Вчера один из первопроходцев новой услуги для автомобилистов подвел итоги года, а также рассказал, чем выгоден новый продукт автомобилистам.

Начнем с анализа авторынка, который представил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. Он в первую очередь заявил о том, что на автомобильном рынке все-таки наметился кризис. Причем этот кризис по своим условиям и атрибутам совпадает с кризисом 2007-2009 годов. Тогда тоже с 2007 по 2008 год наметился небывалый рост в покупке автомобилей. Но уже в 2009 году продажи падают. До 2010-го идет стагнация на рынке. При этом наблюдается тяжелая картина с банками: они не готовы давать кредиты и всячески их зажимают. В этот момент запускается программа утилизации автомобилей, которая, несмотря на все свои огрехи, на слабый контроль, все-таки подстегивает рынок. Далее идет его рост. Но, увы, недолго. Уже в 2012 году продажи начинают сокращаться. Пока еще незначительно. Но в 2014 году падение идет колоссальными темпами. В итоге они сократились более чем на 12 процентов.

Примечательно, что спрос смещается в область автомобилей премиум-класса. По ним заметен рост до 17 процентов.

Однако таких автомобилей приобретается штучное количество. Несмотря на их стоимость, рынок они не делают. Наибольшей популярностью пользуются машины стоимостью от 800 до 1200 тысяч рублей. Однако именно в этом сегменте происходит наиболее активный спад потребления - те самые 12 процентов.

Какие же возможны выходы из кризиса? Первый - программа утилизации транспортных средств. Автовладелец не только получает скидку на новый автомобиль, но и освобождает место под него. Благодаря этой программе уже удалось привлечь огромное количество покупателей. И в следующем году программа будет продолжена.

Второй вариант - новая услуга. Лизинг автомобилей для физических лиц. До 2012 года он был просто невозможен. Заслоны были прописаны в законодательстве. Теперь он начал активно развиваться. По словам вице-президента одной из компаний, предоставляющих эту услугу, Александра Михайлова, уже сейчас число автомобилей, проданных в лизинг, уже составляет более 5 процентов рынка. И сейчас становится более популярным.

Дело в том, что ставка по лизингу заметно меньше, чем по кредиту. Если кредитный клиент обязан выкупить свой автомобиль, то лизинговый может это сделать, а может и отдать его обратно. Ведь существует несколько лизинговых вариантов. Можно взять автомобиль с выкупом. В этом случае либо платежи будут рассчитаны по полной стоимости, либо по стоимости без учета остаточной стоимости, которую придется доплатить, чтобы стать полноправным владельцем. Есть возможность выплачивать каждый месяц определенную сумму, а в конце срока владения пересесть на новый автомобиль.

Примечательно, что большинство автовладельцев меняет автомобиль, судя по статистике, раз в три года. А значит, лизинг - это для них.

«Российская газета»