Медведев позавидовал рабочим

Дмитрий Медведев открыл модернизированный завод Ford Sollers в Набережных Челнах. Здесь стартовало производство нового компактного кроссовера Ford EcoSport, а в 2015 году на конвейер встанет и модель Fiesta. Руководство компании уверено, что без господдержки автомобильной отрасли в 2015 году не обойтись.

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия модернизированного завода Ford Sollers в Набережных Челнах и запуске серийного производства автомобиля Ford EcoSport. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 115 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций достиг около $400 млн, а общая численность сотрудников достигает 1,2 тыс. человек.

Модернизация на заводе велась с 2011 года. Ранее здесь производили автомобили «Ока», а после этого – линейку машин SsangYong. Теперь модернизированная площадка будет специализироваться на выпуске массовых моделей B-сегмента. Ford EcoSport будут собирать по технологии полного цикла, а в 2015 году здесь также стартует производство городского хетчбэка Ford Fiesta.

Пройдя по заводу и осмотрев современное производство, Медведев поздравил работников с открытием производства, а после просто сказал, что «все супер».

«Это космос, – поделился впечатлениями Медведев. – Когда не каждый день на такие предприятия попадаешь, это поражает. Все, начиная от дисциплины и кончая роботами. Вы счастливые люди, что трудитесь на таком месте».

Когда через расступившуюся толпу рабочих выехал новенький оранжевый Ford EcoSport, Медведев, а также принимавшие участие в церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов, президент компании Ford Sollers Тед Каннис и гендиректор завода Вадим Швецов расписались на капоте нового автомобиля.

Пока уровень локализации Ford EcoSport невысок: всего около 30 комплектующих для модели поступает от местных поставщиков. К примеру, это сиденья, стекла, колесные диски и так далее. Но в следующем году в Татарстане начнется производство двигателей для данной модели, и к первому кварталу 2015 года уровень локализации должен быть доведен до 50%. В целом же, согласно соглашению о промышленной сборке, средний уровень локализации производства должен в будущем достичь 60%. По словам представителей завода, процесс локализации не коснется в основном производства сложной электроники: это, по мнению специалистов, просто нецелесообразно.

Общий объем производства трех заводов Ford Sollers – в Елабуге, Набережных Челнах и на Дальнем Востоке – составляет около 350 тыс. автомобилей. Однако на новом предприятии затруднились ответить на вопрос о том, сколько автомобилей они соберут в текущем и будущем году. «Спрос будет диктовать рынок – исходя из этих условий, мы будем производить необходимое количество автомобилей», – сообщили «Газете.Ru» представители Ford Sollers.

Между тем показатели работы компании на российском рынке за последний год стали заметно менее успешными. Так, с января по октябрь 2014 года Ford продал в России 50 226 автомобилей. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, когда марке удалось реализовать 85 430 машин.

На вопросы, почему завод открывается в столь непростое на российском рынке время и не пугают ли Ford Sollers сложившиеся экономические условия, Тед Каннис заявил «Газете.Ru», что в планирование производства в автомобильной отрасли ведется на годы вперед.

«К сожалению, у нас нет хрустального шара для предсказаний, – сказал Каннис. – Это решение было принято три года назад, и тогда мы знали, что Россия – это определенно один из самых крупных автомобильных рынков в мире. Мы знали, что у нас есть много хороших автомобилей, которые пока не были представлены в России, и осознавали важность автомобилей В-сегмента, к которым относятся модели EcoSport и Fiesta. И нужно было время на то, чтобы получить возможность для поставок в Россию адаптированных к ее условиям автомобилей. Я уверен, что для Ford это хорошее время для того, чтобы предложить в России доступные автомобили».

По словам Канниса, автомобильная отрасль действительно находится в тяжелом положении, и многое будет зависеть от объемов государственной поддержки. «Следующий год определенно будет сложным, этого нельзя отрицать, – отметил Каннис. – Но наша компания, как и многие другие, на протяжении многих лет инвестировали в этот рынок. Мы наладили взаимоотношения с покупателями. Мы не разглашаем наши прогнозы на будущий год, но без дополнительных мер государственной поддержки продажи будут значительно ниже».

«Газета.Ru»