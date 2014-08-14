Инвалидов пересадят на новые «колеса»

В России может быть возобновлено массовое производство специальных автомобилей, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. С такой инициативой выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Серийно такие машины в стране не выпускаются на протяжении последних семи лет. Эксперты говорят, что с технической точки зрения препятствий для производства нет – наладить серийный выпуск личного транспорта для инвалидов мешает отсутствие законов.

О возможном запуске массового производства спецавтомобилей для инвалидов глава российского правительства заявил на Северо-Кавказского форуме «Машук-2014». Один из участников мероприятия поинтересовался у Дмитрия Медведева, стоит ли ожидать от отечественного автопрома производства современных и удобных в управлении машин для людей с ограниченными возможностями – таких, какие выпускаются в ряде зарубежных стран.

Отвечая на вопрос, премьер пообещал, что этой проблеме правительство обязательно уделит должное внимание. «У нас огромное количество людей, у которых ограничения по здоровью, и нам очень важно наладить производство автомобилей, которыми могут управлять люди с ограничениями по здоровью, – отметил премьер. – Причем это должны быть нормальные качественные автомобили, а не то, что когда-то в советские времена производилось, на что, в общем, без слез смотреть невозможно было».

По мнению Медведева, на первых этапах такого начинания необходимо выбрать базу для производства – несколько моделей, которые можно переоборудовать с учетом тех ограничений, которые испытывают инвалиды, и попытаться наладить серийный выпуск таких автомобилей.

«Это на самом деле очень важно. Тем более что мы и за границей их не покупаем, просто переделываем те обычные модели, которые существуют. Так что не сомневайтесь, это очень важная тема – будем ей заниматься», – резюмировал председатель правительства РФ.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал «Газете.Ru», что серьезные проблемы с обеспечением инвалидов автомобилями были еще пять-шесть лет назад. «Уже на тот момент не существовало той системы, которая была в СССР, – говорит Похмелкин. – Думаю, что с тех пор этим вопросом никто особенно не занимался. При этом меры поддержки государством инвалидов в плане предоставления им возможности получать спецавтомобили, безусловно, должны быть – бросать их с такой потребностью в рыночную среду неправильно».

По словам эксперта, главной проблемой в этой сфере на сегодняшний день является отсутствие законодательной базы. «Это одна из основных причин, по которой в этом направлении не ведется никакой нормальной работы, – считает Похмелкин. – Кроме того, о ситуации с автомобилями для инвалидов никто не говорит, а если все молчат, то для правительства это значит, что проблемы попросту нет. У тех людей, у кого была и есть нужда в получении специальных автомобилей, возможно, просто не хватило «социальных сил» заявить об этом достаточно громко».

Напомним, что несколько лет назад бывший глава «АвтоВАЗа» Игорь Комаров заявлял, что на заводе в Тольятти можно наладить выпуск специальных автомобилей для инвалидов. Тогда Комаров говорил о том, что модель Lada Granta может стать той базой, на которой будет разработана модификация для людей с ограниченными возможностями.

«Мы предлагали и год, и полтора назад производить и взять на себя заказ по производству автомобилей для людей с ограниченными возможностями на базе ВАЗ-2107, – заявил Комаров в феврале прошлого года. – Сейчас «семерка» снята с производства, и мы готовы производить на базе Granta подобные автомобили». По его словам, Granta для инвалидов можно будет производить с минимальным удорожанием по сравнению с базовой версией. По словам топ-менеджера, если на такие автомобили поступит госзаказ, то завод был готов продавать их практически по себестоимости.

В России последним автомобилем, который массово производили для инвалидов, был двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска производства Серпуховского автозавода. Эту модель производили с 1970 по 1997 год. Почти за 30 лет завод выпустил около 200 тыс. спецавтомобилей.

До 1994 года на Запорожском автомобильном заводе на Украине производился ЗАЗ-968М – это поколение, имевшее в том числе и модификации для людей с ограниченными возможностями, стало последним в истории завода «Запорожцем». Также в 90-х годах определенным категориям граждан бесплатно выделялись специальные модификации «Оки» и «Таврии» – названия этих моделей прописывались даже в нормативных документах правительства о льготах для инвалидов. Однако со временем производство обеих моделей также было свернуто. После этого людям с ограниченными возможностями небольшими партиями выделяли специально оборудованные ВАЗ-2107.

Разработки автомобилей для людей с ограниченными возможностями велись и в институте НАМИ. Как подтвердил «Газете.Ru» директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев, на сегодняшний день серийное производство автомобилей для людей с ограниченными возможностями отсутствует.

«Вместе с тем производятся серийные сертифицированные комплекты, позволяющие переоборудовать практически любой автомобиль для управления людьми с ограниченными возможностями, – пояснил он. – В связи со значительным увеличением числа автомобилей с автоматической коробкой передач, необходимость в специальном оборудовании для управления сцеплением и переключением передач уменьшается. Обычным автомобилем с АКПП может управлять человек, имеющий только одну здоровую ногу. Для управления газом и тормозом принцип работы механизма ручного управления отлажен уже на протяжении многих лет и его конструкция приспосабливается только к конкретной модели автомобиля».

По словам эксперта, сегодня проводятся доработки современных серийно выпускаемых автомобилей, позволяющие использовать транспортное средство инвалидам-колясочникам без помощи посторонних лиц – устанавливаются различные устройства, позволяющие садиться в автомобиль и управлять им, не пересаживаясь из инвалидной коляски.

«Газета.Ru»