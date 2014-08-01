Региональный автобизнес имеет хорошие перспективы развития

В условиях экономической стагнации и связанных с ней проблем, с которыми сталкивается российский авторынок с конца прошлого года, специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» проанализировали основные тенденции его развития в крупных городах и регионах, обозначили основные критерии, влияющие на потребительский спрос и покупательскую способность населения и дали свои прогнозы по дальнейшему развитию рынка.

По итогам июня в Москве падение продаж на автомобильном рынке составило порядка 17,3%, в других регионах России сокращение темпов продаж было не таким интенсивным. В 2014 году в связи с ожидающейся девальвацией рубля многие потенциальные покупатели поторопились совершить сделки в феврале-марте. Во втором квартале наблюдалось снижение спроса, однако в целом динамика в апреле-мае была близка к показателям 2013 года за аналогичный период: спад покупательской активности весной наблюдается в России уже второй год подряд. По самым оптимистичным ожиданиям можно спрогнозировать падение продаж по итогам года на уровне 9-11%. При этом надо заметить, что, несмотря на общий спад авторынка, премиальный сегмент продолжает расти – за первый квартал 2014 года зафиксировано увеличение продаж на 7%, например, рост Infiniti в июне составил 9%.

Общая доля продаж в Москве на российском рынке новых автомобилей составила 24,2%. Вторым по популярности является авторынок Санкт-Петербурга, занимающий 7,7%. В отличие от большинства регионов за первый квартал 2014 года Северная столица показала уверенный рост на 2%. Москва и Санкт-Петербург занимают значительную часть российского рынка и показывают рост продаж даже в случае нулевой динамики в других регионах, что естественно для таких крупных городов. Предсказуемо бОльшей популярностью в мегаполисах пользуются новые иномарки. В регионах ситуация значительно отличается от картины в двух столицах. Лидируют области с традиционно развитым авторынком – это Татарстан, Самарская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Башкортостан, Ростовская область. В основном за последние двадцать лет там пользовались спросом отечественные автомобили, однако за последний год уровень их продаж снизился примерно на 5%. Одновременно наметилось повышение спроса на подержанные иномарки, что связано в том числе и со снижением их цены на 3,1% по данным Комитета автопроизводителей AEB. Стоимость отечественных подержанных автомобилей повысилась на 8,7%.

Интерес дилеров к продаже машин по системе трейд-ин возрастает. В начале 2014 года в Москве 27% подержанных машин продавалось через дилеров. В регионах цифра куда более скромная – 4%. В целом же в последние несколько лет намечается положительная тенденция в этом сегменте авторынка – до 2008 года через дилерские центры подержанные автомобили вообще практически не продавались. Изменения в налоговом законодательстве благотворно повлияли на рост продаж подержанных иномарок у дилеров – в частности, отмена двойного НДС, когда налог взимался за приобретение нового автомобиля у владельца, а затем дилером вновь уплачивался 18% налог при продаже этого же автомобиля. Тот факт, что доля подержанных автомобилей, реализуемых через дилерские центры, непрерывно растет положительно повлияет на развитие автобизнеса в регионах, где большим спросом пользуются именно иномарки с пробегом. Отдельно в связи с этим следует отметить перспективы развития услуги trade-in, которая получила большое распространение в Москве. Она выгодна в основном для владельцев автомобилей премиум-класса, поскольку они чаще обращаются в автосалоны.

Для жителей крупных городов с более высоким доходом затраты в 50 тысяч рублей не являются принципиальными, в отличие от жителей регионов, поэтому москвичи скорее заплатят за экономию своего времени. Дорогие машины продаются в основном в автосалонах и логика этого очень проста. Состоятельный владелец не станет покупать машину за 2-3 млн. руб. с рук у человека, о котором ничего не знает и индекс доверия к которому невысок. Любой автодилер и каждый оценщик подтвердит, что их услугами пользуются те клиенты, стоимость автомобиля которых выше 1,5 млн. рублей. В регионах, где больше владельцев отечественных автомобилей низшего и среднего ценовых сегментов, собственники скорее предпочитают сами продавать машину и не тратиться на посредников. К тому же, условия жизни в столице таковы, что сокращение временнЫх затрат на продажу ТС ценится намного выше, чем расходы на оплату сервиса, предлагаемого автосалоном, и услуги дилеров более популярны. Перспективы у trade-in в целом есть, однако сложно судить о них на данный момент, поскольку по прогнозам экспертов в регионах скорее, как уже было сказано, ожидается рост продаж подержанных иномарок, а не новых. Но в целом падение спроса на отечественные автомобили и увеличение числа дилеров, предлагающих trade-in, могут способствовать развитию данной услуги в регионах. В дальнейшем, при увеличении покупательной способности автовладельцев, возможен рост популярности trade-in у владельцев, желающих обменять уже приобретенную подержанную иномарку на новую.

Простимулировать потенциальных покупателей новых автомобилей может программа утилизации старых, которую планируется запустить вновь в 2014 году. Особенно это будет актуально для регионов, где компенсация за сданный авто суммой в 50 тыс. рублей будет достаточно значительной. Однако программу планируется проводить только в тех областях, где находится производство, то есть в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Калужской области. В таком случае она будет содействовать повышению объема продаж в основном там, где и без нее хорошо развит автомобильный рынок. Исходя из опыта 2011 года, эксперты предполагают, что в целом эта программа стимулирует продажи, а в регионах возможность получить денежную компенсацию и приобрести новый автомобиль будет активно использоваться.

«Традиционно во время стагнации рынка двигателями продаж остаются крупные мегаполисы. Что же касается регионов, то рост спроса намечается в основном в областях с уже развитым авторынком. Следовательно, неравномерное распределение объемов продаж в целом по России будет сохраняться, однако смещение акцента на регионы уже наметилось. В целом у дилеров хорошие перспективы развития регионального бизнеса, – комментирует Сергей Янчук, генеральный директор Ауди Центр Восток. – Программа утилизации старых автомобилей, падение цен на подержанные иномарки при повышении стоимости отечественных – все это стимулирует покупательскую активность и способствует развитию авторынка в регионах. В условиях повышения конкуренции дилерские центры будут предлагать все больший набор комплексных услуг, например, в области trade-in, что привлечет регионального покупателя».

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