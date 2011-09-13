КАМАЗ презентует новый тягач, разработанный совместно с Daimler

КАМАЗ сегодня на выставке «Комтранс» презентует новый магистральный тягач «КАМАЗ-5490», разработанный совместно с Daimler. Вложения российской компании в машину составят более 6 млрд. рублей, в основном они связаны с разработкой кабины, сообщили газете «Коммерсант» в КАМАЗе. «Инвестиции Daimler сопоставимы с нашими», – уточнили в КАМАЗе, добавив, что от Daimler у грузовика будут мост и двигатель. В КАМАЗе планируют в 2012 году провести сертификацию и адаптационные испытания новой модели, а с 2013 года запустить серийное производство. В КАМАЗе рассчитывают за счет новой машины получить 20-25% российского рынка магистральных тягачей.

В КАМАЗе признают, что сейчас доля компании на рынке магистральных тягачей не превышает 5-7%. Однако именно этот сегмент рынка растет быстрее всего. По данным АЕБ, в 2010 году в России было продано 12 тысяч таких автомобилей (+154%), в I полугодии 2011 года – 9,4 тысячи штук. Средняя цена на новый седельный тягач западного производства составляет 3-5 млн. рублей. Тягачи МАЗа стоят 1,5-2,7 млн. рублей, примерно столько же – малопопулярный седельный тягач КАМАЗа старой модели. «Сейчас на российском рынке магистральных тягачей однозначно лидируют европейские бренды, существенный сегмент есть у белорусского МАЗа. Среди европейцев около 60% рынка контролируют Scania, Volvo и Man. Доля Renault Trucks – около 10%», – говорит директор по оперативному маркетингу и развитию бизнеса «Рено Тракс Восток» Алексей Шарапанюк. Новая разработка российской компании, по его словам, «внешне выглядит как Mercedes под брендом КАМАЗ». «Если новый тягач, по сути, будет более дешевым Mercedes под российской маркой, то у компании есть шансы выйти на этот рынок и занять на нем значительную долю», – полагает эксперт.

Между тем, иностранные конкуренты потерять позиции не боятся. По их мнению, потребители нескоро начнут «доверять новой модели» и сделают выбор в пользу надежных европейских тягачей. Но аналитики считают, что КАМАЗ вполне сможет занять четверть рынка, если удержит цену на новую машину на уровне 2,5 млн. рублей на фоне 3-5 млн. рублей у конкурентов.

Кроме того, поддержать продажи нового грузовика может повышение пошлин на седельные тягачи класса «Евро-4» и «Евро-5», которое лоббирует КАМАЗ (до 25% и 15% соответственно). Сейчас пошлина составляет 5%, и в компании говорят, что при средней пошлине на комплектующие в 10% собирать грузовики в России невыгодно. В КАМАЗе подчеркивают, что повышение пошлин окажет поддержку и иностранным производителям грузовиков, которые построили свои заводы в России.