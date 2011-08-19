Обзор ценовой политики автопроизводителей (середина августа)

Во второй декаде августа изменения произошли у тринадцати компаний.



Audi предлагает седан А8 в новой комплектации 4.2 TDI quattro с турбодизелем в 350 л.с. и полным приводом за 4761500 руб. Максимальная цена модели выросла на 5,5%.



Китайская Chery начала продажи нового хэтчбека IndiS. Автомобиль относится к европейскому классу В, комплектуется двигателем 1,3 литра (83 л.с.) и механической коробкой передач. Цена новинки от 369999 до 389999 руб.



Chevrolet дополнила комплектацию популярного внедорожника Chevrolet Niva фронтальными подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов фирмы Bosh. Цена автомобиля выросла на 1,1-4,9%. Изменились специальные цены трехдверного хэтчбека Aveo – теперь выгода при покупке уменьшилась до 20000 руб.



FIAT прекратил поставки в Россию кроссовера Sedici.



Ford сократил количество комплектаций Fiesta. Теперь в прайс-листах комплектации Black & White Edition и Titanium X отсутствуют.



Great Wall прекратил поставки внедорожника Hover Н5 в комплектации SuperLux. Зато появилась более дешевая комплектация Standard за 684000 руб.



Hyundai поднял цену кроссовера ix35 в комплектации Prestige на 0,7%.



KIA возобновил поставки кроссовера Sportage в комплектации Premium с дизельным двигателем по цене 1459900 руб. Максимальная цена модели выросла на 9,8%.

Lexus представил новую комплектацию Executive Special Edition для внедорожников серии RX - RX350 за 2630000 руб. и RX 450h за 2953000 руб. Внедорожник представительского класса GX 460 тоже получил новую комплектацию Comfort 5S за 2993000 руб.



Nissan предлагает внедорожник Patrol в трех новых комплектациях – Base, High и Top. Минимальная цена модели выросла на 1,4%, максимальная - на 3,9%.



Opel снизил цены Insignia с кузовами седан и хэтчбек на 2,1-8,2%, универсал на 2,3-7,8%. Начались продажи компактвэна Meriva нового поколения. Цена находится в пределах от 589000 до 826500 руб. в зависимости от комплектации.



Peugeot отменил специальные цены на хэтчбек 107, 3х дверный хэтчбек 207, внедорожник 4007, «каблучок» Partner Origin VP.



Volkswagen сократил количество комплектаций купе Scirocco до одной. Это привело к росту минимальной цены модели на 5,6%, максимальная цена упала на 22,8%.



Источник: Ежемесячный мониторинг цен новых легковых автомобилей за 2011 год